Под антироссийским соусом

Новые санкции, Ленин против Флоры и очередные разговоры без конкретики

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о ситуации на полуострове и о прочих новостях, связанных с его жизнью, обратили внимание на очередные санкции, которые вводят против российского Крыма как киевские власти, так и руководство европейских компаний, а также на перестановку памятников на ЮБК.

Список шести

Кабмин Украины подготовил новые санкции для предприятий Крыма и подаст их на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, сообщает украинский сайт. Как рассказывается в статье, преподносящей событие под откровенно антироссийским соусом, под санкции попадают «юридические лица, вовлеченные в строительство магистрального газопровода „Краснодарский край — Крым“, незаконную добычу углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе месторождениях на материковом шельфе Украины». В санкционный список будут внесены 18 зарегистрированных на территории РФ предприятий и 6 — зарегистрированных в Крыму. «Также в санкционный список попали предприятия, поставляющие материалы, оборудование и услуги заводу оборонно-промышленного комплекса РФ АО „Завод Фиолент“ на территории Крыма. Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, КНР, Турции, Боснии и Герцеговины», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что санкции создадут основу для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения предприятиями экономических отношений с США и странами Европейского союза.

Старые «песни», новый мотив

Новые власти Украины затянули старую «песню» о том, как эта страна будет возвращать себе Крым. Впрочем, появились и некоторые новые мотивы. Итак, по мнению представителя украинского президента Антона Кориневича, чтобы вернуть полуостров, Украине нужно создать международную переговорную площадку и привлечь к процессу участников нормандского формата и Будапештского меморандума. «Думаю, рано или поздно, лучше, конечно, рано, мы придем к тому, что мы должны инициировать международную площадку или международную платформу переговоров по Крыму», — сказал Кориневич. Однако сами же украинские власти признаются, что рецептов для воплощения этих заявлений в жизнь у них нет. Конкретных шагов никто не предпринимает. Снова одни лишь декларации.

Не хотят... но делают

Также на днях санкциями пригрозил крымчанам и один из крупнейших сервисов для совместной разработки программного обеспечения GitHub, который начал блокировать функции для пользователей, «находящихся на санкционных территориях». Ограничения коснулись разработчиков не только из Крыма, но также из Ирана, Сирии, Кубы и Северной Кореи. Об этом заявил генеральный директор GitHub Нэт Фридман. Что это значит? Пользователи, находящиеся на санкционных территориях, не могут пользоваться закрытыми репозиториями (это серверы, на которых хранится и с которых можно загрузить программное обеспечение), а также покупать на GitHub Marketplace. Также им запрещено управлять платными аккаунтами организаций. При этом использовать открытые репозитории можно независимо от местоположения. Тем, кого коснулись санкции, предложили перевести свой код в open source режим. Также GitHub запрещает обходить санкции с помощью VPN-сервисов.

Здесь любопытна и формулировка, с которой выступил директор компании, объясняя происходящее. «Мы поступаем так не потому, что хотим. Мы делаем это, потому что должны. В спорах с правительствами по всему миру GitHub продолжит активно выступать за правила, которые будут защищать разработчиков», — написал Фридман на своей странице в Twitter.

Бывший вождь против богини

Не обошли стороной украинские СМИ и скандальный случай (скандальный из-за того, что далеко не все крымчане обрадовались происходящему и яростно спорили в соцсетях), произошедший на этой неделе в Никитском ботсаду, где вместо статуи античной богини Флоры установили огромный мраморный бюст Ленина. Вернее вернули на прежнее место, где Ленин появился ещё в 50-х годах прошлого века и получил охранное свидетельство как памятник истории и архитектуры. При этом свидетельстве был и «паспорт памятника», согласно которому бюст находился на определённом пьедестале, в определённом месте Никитского ботанического сада. Но в 2012 году Ленин, как неактуальный исторический персонаж, уступил место бронзовой статуе Флоры. Теперь же Комитет по охране культурного наследия Крыма подал документы на восстановление памятника Ленину и добился своего. Кстати, Никитский сад пытался сопротивляться в судах, «потому что с ботанической, эмоциональной, исторической точки зрения логичнее в центральном партере Никитского сада Флора, а не Ленин», рассказывали представители учреждения. «Теперь Ботанический сад выполняет решение 21-го апелляционного арбитражного суда Севастополя. На пьедестал 1937 года подняли бюст Ленина», — лаконично сообщило по этому поводу руководство ботанического сада. Статуя же Флоры «переедет метров на сто» от своего прежнего места.