«Двери мои открыты»

В городе-герое состоялось очередное перемирие депутатов с губернатором

На прошедшем в минувший вторник пленарном заседании в Законодательном собрании Севастополя врио губернатора города Михаил Развожаев пообещал депутатам в ближайшее время определить своего представителя в Законодательном собрании, а также лично присутствовать на пленарных заседаниях.

Шаг к примирению

Многолетнее противостояние законодательной и исполнительной власти в Севастополе, между правительством и депутатами, стало уже притчей во языцех и в самом городе, и на полуострове, и даже до Москвы докатилось. И «Крымский ТелеграфЪ» неоднократно рассказывал о перипетиях этой борьбы местных элит. Теперь же, когда бывший губернатор Дмитрий Овсянников покинул свой пост, есть ли шансы на то, что политическая жизнь города станет спокойнее?

Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя:

«Для меня это первый приход в Законодательное собрание, и я хотел бы коротко остановиться на проблемах, которые нам вместе необходимо решить. И начать с формата работы. В ближайшее время мною будет определен человек, который будет на постоянной основе взаимодействовать с Законодательным собранием, но это не значит, что вся работа сведется только к работе с этим представителем администрации. В сессиях законодательного собрания я планирую принимать участие лично, сегодня мы совместно обсуждаем закон о бюджете. В будущем буду планировать и стараться сделать так, чтобы в дни сессий находиться с вами в течение всей сессии, потому что для меня важно, какие решения выносятся и принимаются.

Он также отметил, что сейчас необходимо сосредоточиться на реализации ФЦП и нацпрограмм, а для этого необходима слаженная работа всех ветвей власти.

Михаил Развожаев:

«Для того чтобы оправдать доверие федерального центра и получать дополнительные средства на продолжение развития города, мы должны принимать быстрые управленческие решения, быстро и качественно отрабатывать их с федеральным центром и переходить к их реализации: входить в стройки, делать это качественно, сдавать объекты... и потом мы сможем обращаться за новыми мероприятиями для ФЦП».

Врио губернатора отметил, что поддержка есть, Москва готова помогать развиваться и устранять диспропорции в социально-экономическом развитии, которые существуют в городе. Но для этого необходимо «быть более мобильными, совместно и плотно работать» депутатам и администрации Севастополя.

Полноценная клиническая база

Также Михаил Развожаев обратился к парламентариям с просьбой внести поправку в законопроект об изменении трёхлетнего бюджета города. Она касается перераспределения средств между департаментами. Как объяснил спикер, это необходимо сделать, чтобы приступить к реализации проекта по строительству инфекционной больницы. Он рассказал, что в городе планируется качественное изменение здравоохранительной базы в виде трёх крупнейших объектов. Это новый корпус онкологического диспансера, больница скорой медицинской помощи и инфекционная больница. Общий объем финансирования здесь достигает порядка 13 млрд рублей.

Михаил Развожаев:

«Эти объекты уже давно должны были быть начаты, но сроки переносились много раз, поскольку вносились корректировки в проекты, выбирались то одни, то другие земельные участки, возникали дополнительные ограничения, связанные с охранными обязательствами... Но, тем не менее, в настоящий момент по всем трем медицинским центрам завершены процедуры проектирования и есть разрешение на строительство».

Новый глава исполнительной власти города рассказал, что строительство новой инфекционной больницы уже можно было бы начинать, поскольку оно запланировано на территории старой больницы, но для этого необходимо закрыть действующую инфекционку, а это несет большие риски, которые связаны с перераспределением работников и пациентов. Также любая неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в городе может привести к тому, что горожане окажутся без необходимых «инфекционных мощностей».

Михаил Развожаев:

«Возможным решением здесь является взять паузу и попробовать разместить инфекционную больницу на месте большого медицинского кластера, там, где запроектированы два других объекта. Во-первых, мы формируем единый медицинский городок, который дал бы медицинскую синергию по всем направлениям, здесь мы бы получили дополнительные мощности: реанимационные, лабораторные. При эксплуатации в будущем мы могли бы получить серьезные экономические эффекты, а также если мы на этой базе будем развивать медицинское образование, то это получится полноценная клиническая база».

В результате глава города попросил депутатов выделить средства на текущий ремонт в старой инфекционной больнице, а также на приобретение ею аппарата гемодиализа, за счет корректировки бюджетных средств. Депутаты поддержали данную инициативу.

Кадровые чистки и телевидение

Кроме прочего, врио губернатора рассказал депутатам о том, что на подведомственном севастопольской администрации телеканале «ИКС-ТВ» закончилось финансирование и в настоящее время там нечем платить зарплату сотрудникам.

Михаил Развожаев:

«У нас сейчас в корректировке деньги на второе полугодие частично предусмотрены. Я вас прошу поддержать эту поправку и дать эти средства на продолжение работы канала, с тем пониманием, что это, конечно же, не губернаторский канал, а государственное телевидение Севастополя. Сейчас я уже дал поручение, мы сформируем общественный совет, в котором будут представители Законодательного собрания, мы будем обсуждать информационную политику. И это будет такая же площадка, как для Законодательного собрания, так и для Правительства Севастополя. Я считаю, что как инструмент государственное телевидение городу нужно, потому что есть такие вещи, которые частные каналы никогда не покажут, так как они рассчитаны на получение прибыли».

Глава города рассказал, что отказываться от государственного телеканала нельзя и потому, что это, по его убеждению, площадка коммуникаций между двумя ветвями власти и горожанами. Формат же работы телеканала Михаил Развожаев пообещал изменить и прибегнуть к кадровым перестановкам.

Что же касается пресловутого противостояния между ветвями местной власти, о котором мы упомянули в начале этой статьи, Развожаев заверил депутатов, что готов к сотрудничеству. «Двери мои открыты, в любом формате. Через председателя Законодательного собрания, председателя комитета, я готов к плодотворной и конструктивной работе во благо Севастополя и граждан», — сообщил он.

Также на прошедшей сессии парламентарии рассмотрели еще более 20 вопросов, среди которых законопроекты об изменении трёхлетнего бюджета, о материнском капитале, о социальной поддержке граждан, о реструктуризации украинских займов и другие.