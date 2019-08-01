Цифровой двойник и Активный гражданин

Какие ноу-хау разрабатывают севастопольские ученые

В Севастопольском госуниверситете состоялось заседание Общественно-делового экспертного совета приоритетного проекта «Умный город», на котором севастопольские ученые и проектировщики рассказали о новых разработках, которые нужно внедрять, чтобы город в итоге стал современным, чтобы шёл, как говорится, в ногу со временем. Насколько реальны эти идеи для воплощения? И если да, то сколько времени понадобится, чтобы их реализовать на практике?

Общая база объектов инфраструктуры

«Умный город» — это один из пилотных современных проектов России, который внедряется в нескольких регионах страны. В его задачи входит повысить качество жизни горожан путем внедрения цифровых технологий. Кроме того, реализация проекта должна позволить повысить эффективность использования инфраструктуры, увеличить рост доходов бюджета и вовлечь в управление городом самих жителей. Часть его разработок уже сегодня работает в городе, это и фотовидеофиксация на дорогах Севастополя, и введение транспортной и социальной карт, и запуск пилотного проекта организации платной парковки в Балаклаве, «умные» троллейбусы, остановки и многое другое. Есть в этой программе место и для новых разработок. Которые ещё только хотят внедрить и которые, так сказать, находятся на стадии экспертного обсуждения.

Одной из таких разработок стал «Цифровой двойник», система, позволяющая преодолеть информационную раздробленность в управлении городом. По сути — это база данных, охватывающая все объекты Севастополя.

Лариса Гришина, директор ГБУ «Центр энергоэффективности и развития городской инфраструктуры Севастополя»:

«Создание „Цифрового двойника“ — это создание единой городской базы объектов городской инфраструктуры, под которыми подразумевается всё, что находится на территории Севастополя, это и многоквартирные дома, и бизнес-центры, и государственные учреждения, и земельные участки для перспективного развития и т. д. Ситуация в стране сложилась таким образом, что каждый орган государственной власти разрабатывает свою информационную систему для управления объектами, которые за ним закреплены. У каждого своя информационная система и данные об одном и том же, к примеру, многоквартирном доме в каждой из систем разные... Доходит до того, что в одной системе многоквартирный дом числится как семиэтажный, а в другой — как девятиэтажный. К сожалению, в наших условиях это возможно, так как дома бывают с разными уровнями».

Разработчик пояснила, что единая база данных объектов позволит консолидировать все объекты в одном месте с разграниченными правами доступа. Помимо этого, она позволит привлекать горожан к участию в развитии города и поможет властям стать более социально ориентированными на нужды севастопольцев.

Прозрачное общение

Ещё одну любопытную систему сегодня уже тестируют в Москве, Санкт-Петербурге и Кронштадте, а севастопольские ученые, включившись в проект, разрабатывают для неё свой уникальный модуль интеллектуального анализа текста, или, как его ещё называют, интеллектуальный классификатор городских проблем. Речь об информационной системе «Активный гражданин». По сути, это система, которая призвана упростить общение между горожанами и органами власти.

Дмитрий Воронин, доцент СевГУ, заместитель руководителя общественно-делового экспертного совета приоритетного проекта «Умный город»:

«Система „Активный гражданин“ сориентирована на то, чтобы сделать прозрачным общение между горожанами и органами государственной власти. Здесь основная задача, чтобы люди могли просто и легко обратиться с просьбами или с предложениями к властям города. Интеллектуальный классификатор поможет в автоматическом режиме понять, какую проблему человек формулирует, и, чтобы ему не нужно было разбираться в деталях и тонкостях, система в автоматическом режиме определит, куда его вопрос направить и каким образом лучше дополнить его информацию, чтобы его вопрос решился быстрее и качественней».

Разработчик рассказал, что речь об отдельном модуле, который может анализировать написанный текст и в автоматическом режиме использовать в системе результаты данного анализа. Планируется, что система сможет не только распознавать печатный текст, но и устную речь, а также эмоции, которые испытывает обратившийся, и, исходя из них, автоматически подбирать сценарий диалога для ответа горожанину.

По данным разработчиков, данная система позволит упростить общение граждан с органами власти, снизит пороговый уровень компетенции, благодаря чему человек, слабо разбирающийся в технике, сможет максимально комфортно и продуктивно для себя обратиться к властям по интересующему вопросу. Кроме того, она поможет увеличить аудиторию граждан, мнение которых будет учтено при принятии различных решений, и, как следствие, поможет увеличить уровень доверия к власти, благодаря прозрачности в общении с ней.

Как в других регионах?

Итак, как мы уже говорили, «Умный город» — система, использующая весь потенциал современной IT-инфраструктуры для повышения качества жизни граждан путем анализа информации, поступающей из различных городских источников. И уже даже есть своего рода топ российских «умных городов», которые участвуют в данном проекте. Рейтинг составил в прошлом году российский НИИ технологий и связи. Ни Крыма, ни Севастополя нет в этом списке, ведь проанализирована была степень развития городов-миллионников и ключевого курорта страны Сочи. Итак. 10-е место: Ростов-на-Дону. Экономический центр юга РФ имеет хорошие показатели по количеству и доступности банкоматов и электрозаправок. 9-е место: Пермь. Город выделяется количеством местных административных услуг, доступных через мобильные приложения. 8-е место: Сочи. Город выделяется большим количеством каршеринг-сервисов (от английского car sharing — система аренды автомобиля с поминутной оплатой) и занимает первое в России место по числу пользователей веб-порталов администрации города. 7-е место: Уфа. Город занимает первое место в стране по количеству ИТ-компаний. 6-е место: Новосибирск. Здесь через смартфон можно получить доступ сразу к четырем городским услугам, а число банкоматов на кв. км достигает трех. 5-е место: Красноярск. Этот город лидирует по количеству точек беспроводной интернет-связи — в среднем 1,2 точки раздачи Wi-Fi на кв. км. 4-е место: Екатеринбург. Город побил рекорд по количеству банкоматов — на квадратный километр приходится в среднем 3,23 штуки. 3-е место: Казань. Здесь находится самый большой российский ИТ-парк и один из крупнейших в Европе технопарков. 2-е место: Санкт-Петербург. В городе на Неве 24 объекта инновационной инфраструктуры и 22 госуслуги, к которым открыт доступ через мобильные приложения. 1-е место: Москва. В рейтинге smart-cities России Москва — лидер по количеству компаний, предоставляющих услуги каршеринга, а также по числу инновационных объектов (32 штуки), электрозаправок, камер ГИБДД и набору открытых данных.