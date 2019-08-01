День ВМФ-2019

Сегодня Черноморский флот — самое активное оперативно-стратегическое объединение ВМФ России

Этот праздник — давняя и уже многие десятилетия нерушимая традиция последнего воскресенья июля в Севастополе. И чтобы посмотреть на великолепное и торжественное действо, в город съезжаются люди со всех концов России. Главным же гостем военно-морского парада стал председатель Правительства России Дмитрий Медведев. В минувшем году Медведев также побывал в Севастополе на параде и военно-спортивном празднике в честь Дня ВМФ. Также среди почетных гостей праздника был командующий войсками Южного военного округа, генерал-полковник, Герой России Александр Дворников. В этом году, как и прежде, всё началось с подъема государственного и военно-морского флагов, флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота, благодарственного молебна в храме Архистратига Михаила, возложения венков и цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов. А затем...

Второй год подряд историческую часть праздника открыл выстрел пушки времён Крымской войны, установленной возле Памятника затопленным кораблям, который произвёл расчет в форме матросов российского флота середины XIX века. Там же был поднят особенный флаг — копия кормового знамени парусного линкора «Императрица Мария» — флагмана Черноморского флота, на котором знаменитый адмирал Нахимов в позапрошлом веке одержал блестящую победу в Синопском сражении. Это знамя зрители увидели в этом году впервые. Это новый официально принятый символ Дня Военно-морского флота. Флаг, кстати, оказался таким огромным и тяжёлым, что флагшток даже накренился.

Одновременно с этим под белыми парусами через бухту прошел фрегат «Херсонес», который символизировал прибытие в Севастопольскую бухту 13 мая 1783 года эскадры под флагом вице-адмирала Федота Клокачева. Так начинался Черноморский флот. Во время исторической части праздника зрителей приветствовали актёры, которые играли роли императрицы Екатерины Великой, князя Потёмкина и их свиты.

Основная же часть праздника началась с того, что командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов обошел парадный строй, в который были выстроены подводная лодка «Новороссийск», пограничный сторожевой корабль Погрануправления ФСБ России «Аметист», ракетный катер «Р-60», малый ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», большой десантный корабль «Новочеркасск», фрегат «Адмирал Макаров», сторожевой корабль «Сметливый», флагман ЧФ — гвардейский ракетный крейсер «Москва».

Военно-спортивный праздник (длившийся более двух часов) проходом по центральной Севастопольской бухте открыл малый ракетный корабль «Вышний Волочек», противодиверсионные катера «П-433» и «П-424», два вертолета Ми-8. После чего жители и гости города увидели элементы поиска и уничтожения минных заграждений тральными силами флота, развертывание подводной лодки «Ростов-на-Дону» в районе условных боевых действий, поиск и уничтожение подводных лодок условного противника противолодочной авиацией и противолодочными кораблями «Суздалец» и «Муромец». Также был показан артиллерийский бой с надводными кораблями противника, высадка морского десанта и многое другое.

Впервые зрители севастопольского военно-морского парада увидели посадку и взлет с движущегося фрегата вертолета КА-27ПС, выход десантно-штурмовой лодки с личным составом на ходу из патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» (самый новый в составе Черноморского флота, обычно он базируется в Новороссийске) и сброс с высоты 200 метров спасательного плотика ПСН-6.

Кстати, впервые на празднике в Севастополе было так много авиации: 37 самолётов и вертолётов. А самым зрелищным и сложным элементом оказалась посадка вертолёта Ка-27 на палубу фрегата «Адмирал Эссен».

Завершился день ВМФ «вальсом буксиров» и групповым прыжком парашютистов спасательно-десантной группы с дымами и флагами (десантирование было осуществлено из самолета АН-26 с высоты 900 метров).