Сила пятнадцати лет

Признание права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем, как происходит признание права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Необходимые условия

Согласно статье 234 Гражданского кодекса РФ, гражданин, не являющийся собственником земельного участка, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющий им как своим собственным в течение 15 лет, приобретает право собственности на это имущество в силу приобретательной давности.

Важно отметить, что право собственности в силу приобретательной давности может возникнуть исключительно в судебном порядке.

Основания для признания права собственности в силу приобретательной давности.

Для признания права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности необходимо, чтобы владение имуществом являлось:

1) добросовестным, то есть гражданин, получая земельный участок во владение, не знал и не должен был знать об отсутствии основания возникновения у него права собственности;

2) открытым, то есть гражданин не скрывает факта нахождения имущества в его владении. При этом принятие обычных мер по обеспечению сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого имущества;

3) непрерывным, то есть гражданин владеет земельным участком в течение 15 лет (владение в этот период не прекращалось).

При этом передача имущества во временное владение другого лица не прерывает срока такого владения. Ко времени своего владения гражданин может присоединить время, в течение которого этим земельным участком владело лицо, правопреемником которого он является.

Кроме того, гражданин должен владеть земельным участком как своим собственным, то есть не по договору (например, аренды, безвозмездного пользования и т.п.).

Также перед обращением в суд владельцу необходимо убедиться, что земельный участок:

— сформирован и может быть идентифицирован;

— не относится к земельным участкам, ограниченным в обороте или изъятым из оборота;

— не находится в государственной или муниципальной собственности.

Особые порядки

Порядок признания права собственности в силу приобретательной давности.

В зависимости от того, известен ли прежний собственник земельного участка и имеется ли спор о праве, требования в суд могут быть заявлены в порядке особого или искового производства.

Признание права собственности в порядке особого производства.

Если прежний собственник имущества неизвестен, а также отсутствует спор о праве, для признания права собственности в силу приобретательной давности необходимо обращаться в суд в порядке особого производства. Если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке особого производства будет установлено наличие спора о праве, подведомственного суду, заявление будет оставлено без рассмотрения. В этом случае вы вправе разрешить спор в порядке искового производства.

Признание права собственности в порядке искового производства необходимо, если известен прежний собственник земельного участка, а в деле, связанном с признанием права собственности в силу приобретательной давности, имеется спор о праве. В суде, помимо искового заявления, понадобятся, в частности, доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете свое требование. Такими доказательствами, в частности, могут являться свидетельские показания, документы о расходах истца на содержание земельного участка (например, квитанции об уплате членских взносов в СНТ), документы, подтверждающие право собственности на спорный земельный участок ответчика, документы, подтверждающие постановку земельного участка на кадастровый учет (выписка из ЕГРН) и т.д.

Отсутствие государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество не является препятствием для признания права собственности на это имущество по истечении срока приобретательной давности. Право собственности на земельный участок, установленное решением суда об удовлетворении иска о признании права собственности на него в силу приобретательной давности, подлежит государственной регистрации. Государственная регистрация права собственности проводится органами Росреестра. В Крыму — Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

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