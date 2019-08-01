Уполномочен встречать гостей

Апостол, завещавший «всем, кто сердцем чист», заботиться о Крыме

Возле Крымского моста планируют установить памятник Андрею Первозванному. Это будет уже пятый памятник этому православному святому на полуострове.

Проекты и перспективы

В конце минувшей недели стало известно, что на полуострове собираются установить ещё один памятник. Внушительный и монументальный. И повод для этого есть, и ресурсы вроде бы тоже.

«Идут поиски, каким образом в художественной форме выразить историческое событие — воссоединение Крыма с Россией — и что это за образ. Как-то кристаллизовалось, что нужно поставить там памятник апостолу — ученику Христа, который ступил своей ногой на землю Крыма, потом пошел на север. Это Андрей Первозванный», — сказал на встрече с журналистами режиссер, председатель творческого совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Андрей Кончаловский.

Установить монумент, как уточнила министр культуры Крыма Арина Новосельская, планируется в Керчи. Она же подтвердила, что уже определена площадка для памятника, ее площадь около 1,3 га. Внешний вид монумента будет определен на творческом конкурсе.

«Мы сделаем все, чтобы как можно больше творческих людей было вовлечено в проект, чтобы это было самое мощное [творческое] решение, которое возможно. А потом важно вовлечь людей, чтобы они поучаствовали хотя бы рублем, хотя бы копейкой, чтобы каждый чувствовал, что он внес лепту», — заявил исполнительный директор РВИО Александр Барков, отметив, что увидеть результат всех стараний гости Крыма смогут в 2022-2023 годах.

Да, само собой, устанавливать монумент будут в первую очередь для гостей полуострова. В Крыму апостол Андрей свой. Можно сказать, местный. Когда-то, почти два тысячелетия назад, он исходил Крым вдоль и поперек. И вполне логично, что теперь скульптурный образ Андрея Первозванного будет встречать всех прибывающих по Крымскому мосту на землю, вверенную первому из апостолов самим Христом.

Случайное и закономерное

Уже не первый год Фонд Андрея Первозванного совместно с российскими и зарубежными историками, краеведами и священнослужителями изучает путь и деяния апостола Андрея в городах и весях России. То, что места его пребывания в Крыму заслуживают особого внимания, признается историками почти единогласно. А мест этих ох как немало.

Свод деяний святого апостола Андрея, или, говоря современным языком, отчёт о путешествии, на рубеже VIII и IX веков взялся составить некий монах по имени Епифаний. Вот что пишет Епифаний о пребывании апостола в Тавриде: «Апостол пришёл в Боспор (Керчь), находящийся по ту сторону Понта город... Жители его, увидев чудеса, которые творил Андрей, скоро оказали послушание... Из Боспора Андрей прибыл в Февдосию (Феодосию), город многолюдный и образованный, в котором царём был Савромат. Уверовали здесь немногие. Оставив их, апостол отправился в Херсонес...»

Православный писатель, или, как его чаще именуют, «защитник православия», Андрей Николаевич Муравьев (названный, кстати, в честь Андрея Первозванного) в своём труде «Жития Святых Российской Церкви» (1860) вслед за Епифанием сообщает, что апостол Андрей пришел в Тавриду через Боспор, потом отправился в Кафу (ныне Феодосия). Но далее он определяет путь апостола по Тавриде более подробно. Мол, тот последовал через Карасубазар (ныне Белогорск) и Сугдею (ныне Судак) к горе Демерджи, где неподалёку от Кучук-Узеня останавливался для проповеди слова Божия. После Андрей шёл по территории современной Алушты, затем миновал Артек, Гурзуф, Ай-Даниль, Массандру, Ялту, Ливадию, поднялся на Ай-Петри, спустился в Байдарскую долину, был в Тепе-Кермене и на Мангупе, отметился в Инкермане. Из Инкермана апостол Андрей берегом бухты прошествовал в Херсонес.

Около полугода Андрей Первозванный проповедовал в Херсонесе, в самых людных по тем временам местах — на базарной площади и в порту. В «Степенной книге», написанной духовником Ивана Грозного — Афанасием, описывается, как в Херсонесе апостол «молился на великом камне, во время молитвы камень стал как воск, и стопы его отпечатались на нём».

Из Тавриды апостол отправился дальше на север, в Киев (по другим данным он отбыл в греческие Патры).

Вехи веры

В Крыму уже есть памятники Андрею Первозванному. Они словно вехи православной веры на пути, который апостолу некогда довелось пройти. На территории современного Севастополя, конечного крымского пункта назначения святого путешественника, их целых три.

Первый севастопольский памятник апостолу Андрею, сделанный по заказу Симферопольской и Крымской епархии, был открыт в 2003 году на въезде в Музей-заповедник Херсонес Таврический. Сейчас он стоит рядом с Владимирским собором, куда скульптуру перенесли в 2009 году, после акта вандализма, совершенного нетрезвыми туристами. Второй установили в 2005 году прямо на мысе Фиолент. Ещё один появился на набережной имени Андрея Первозванного (недалеко от улицы Челнокова) в 2013-м.

Скульптурный образ апостола есть и в Феодосии. И, когда его устанавливали, в 2006-м, даже говорили о том, что именно здесь, а не в Керчи, Андрей Первозванный впервые сошёл на берег, именно здесь впервые пытался донести до обитателей полуострова идеи христианства. По замыслу скульптора феодосийский апостол держит раскрытое Евангелие в правой руке, левую же руку прижимает к груди. За его плечами — четырехметровый дубовый крест. Тот самый знаменитый, похожий на букву Х Андреевский крест, который некогда император Пётр I придумал поместить на флаг и гюйс флота российского.

В Керчи же памятника Андрею Первозванному по сей день не было. Разве что часовня-звонница (архитектор А. А. Сальников-ст. при участии худ. кузнеца А. Л. Жесткова и архитектора В. Н. Кусницына), воздвигнутая в честь апостола в сентябре 2003 г. при въезде в центральную часть города, на Шлагбаумской площади, через которую, как и в прежние времена, идет дорога в Феодосию и вглубь полуострова. Маловато? Наверное. Ведь известно, что памяти много не бывает. И, видимо, наконец наступило время отдать дань этой самой памяти великому человеку снова и по-крупному. Так, чтобы все въезжающие на полуостров туристы поняли: их пребывание на полуострове должно быть плодотворным и запоминающимся. А как же иначе, ведь здесь их встретит и благословит в дальнейший путь сам Андрей Первозванный.