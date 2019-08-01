Крымское благо и устройство

Кто-то из знаменитостей воевал друг с другом, другие пытались созидать что-то большое и вечное, для третьих спокойная жизнь на полуострове стала несбыточной мечтой...

Коктебель и «позорные» столбы

В 1901 году в число знаменитых коктебельских дачевладельцев вошла русская оперная и камерная певица, вокальный педагог и музыкально-общественный деятель, заслуженная артистка императорских театров Мария Адриановна Дейша-Сионицкая. В 1912 году построила большую дачу вилла «Адриана» (участок № 6) на берегу моря недалеко от дома Максимилиана Волошина. И тут началось...

Дейша-Сионицкая, согласно характеристике, данной ей писателем и литературоведом Викентием Вересаевым, была представительницей порядка, благовоспитанности, комильфотности и строжайшей нравственности. В отличие от Волошина — «упоённого, эпатированного буржуа». Это, собственно, и стало причиной непримиримых противоречий двух знаменитостей, с одинаковой страстью любивших Коктебель и желавших ему всяческих благ. Просто для одного Коктебель был центром творческих озарений, солнцем, на орбите которого должны были вращаться все хоть мало-мальски значимые генераторы креативных идей, для другой — творчество и быт с бытованием представлялись совершенно разными сторонами человеческой социальной активности. Для Волошина весь мир был театром, а театральность — стилем жизни, для Дейши-Сионицкой сцена являлась работой, которую она на дом не брала.

Дело было так. Мария Адриановна основала общество благоустройства дачного посёлка Коктебель. Сделала она это во имя всеобщего блага. По крайней мере, так она считала.

«До этого времени мужчины и женщины купались в море кто где хотел, и это, конечно, очень стесняло многих женщин, — вспоминает Викентий Вересаев. — Общество благоустройства разделило пляж на отдельные участки для мужчин и женщин и поставило на границах столбы с надписью в разные стороны „для мужчин“ и „для женщин“. Один из таких столбов пришелся как раз против дачи Волошина...»

Что же сделал Волошин? Максимилиан Александрович выкопал этот столб, распилил на дрова и сжёг. Потому как считал, что такие столбы должны стоять только в строго определённых местах, а никак не у него под носом.

Ялта и дом «лучше не надо»

Пожалуй, самый знаменитый крымский дачник Антон Павлович Чехов присмотрел в Ялте участок для строительства дома. «Участок очень хороший, все хвалят... в 15 минутах ходьбы от моря, сад, виноградник, своя вода», — писал он осенью 1898 года. Правда, для осуществления сделки имелось препятствие — у Чехова была всего тысяча рублей, а продавец просил целых четыре. Проблему решили с помощью банка. Участок заложили, полученные деньги, присовокупив к своей тысяче, писатель тут же отдал владельцу. Продавец, правда, умолчал, что продаваемый им участок находится в оползневой зоне, строительство в которой всегда похоже на лотерею. Но Чехов пошёл ва-банк и выиграл. Молодой архитектор Шаповалов, проектировавший дачу, учёл особенности рельефа. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что другой ялтинский дом, выстроенный по «шаповаловскому» проекту на подобном участке, однажды, во время активизации оползня, был полностью разрушен.

«Ялтинский дом очень хорош. Лучше не надо», — похвастается Антон Павлович сестре Марии 20 июля 1899 года. Дом был построен в рекордные сроки, всего за 10 месяцев, и обошёлся писателю в 25 тысяч рублей.

В отличие от Макса Волошина Антон Павлович со своими ближними и дальними соседями по даче не воевал, а наоборот, старался сотрудничать и извлекать максимум общественной пользы от новых знакомств.

Известно, что Чехов бывал в доме Барятинских. В их ялтинском имении Уч-Чам всегда было весело и шумно. Светские мероприятия, которые организовывала княгиня Мария Владимировна, пользовались большой популярностью. Но Антон Павлович приходил в этот дом совершенно с другой целью, «по делам сбора средств на сооружение в Ялте Санаториума для туберкулезных больных». Это был проект всей жизни Марии Владимировны.

Несколькими годами ранее, в 1895-м, по её инициативе был создан пансион «Дарсана» для неимущих лёгочных больных. Содержала это учреждение княгиня на собственные средства. Теперь же Мария Владимировна поставила своей целью организовать в Ялте первый в России противотуберкулёзный санаторий для неимущих лёгочных больных (ныне НИИ им. И. М. Сеченова). Для осуществления проекта она и организовала Всероссийский сбор средств и возглавила комитет по устройству санатория. Мария Владимировна самостоятельно привлекала крупных жертвователей и просила влиятельных общественников не оставаться в стороне от перспективного и благого начинания. В качестве последнего ей пригодился Чехов, его понимание проблемы и тяга к созиданию. О своей встрече с высокопоставленной соседкой по Ялте Антон Павлович писал: «Вчера княгиня Барятинская взяла адрес Владимира Ивановича (Немировича-Данченко), хочет просить его и Алексеева сыграть в пользу её санатории...»

Санаторий надо сказать тоже получился «лучше не надо». В самом прямом смысле этих слов.

Батилиманский недострой

Долгое время гостил на чужих крымских дачах Владимир Иванович Вернадский. Он был в гостях у друга студенческих лет Владимира Келлера в имении Кеппенов-Келлеров Карабах, посещал Владимира Винберга в его «Саянах» в Биюк-Ламбате, отдыхал у четы Бакуниных в «Горной щели», располагавшейся между Массандрой и Ялтой, в ущелье Уч-Кош.

Но Вернадскому очень хотелось построить дом на собственном земельном участке. И он стал одним из 26 пайщиков дачного поселка в Батилимане. Владимир Иванович выбрал участок под счастливым, как ему казалось, номером 17. Пригодная для строительства дома площадка располагалась высоко над уровнем моря, среди каменных глыб, в густо заросшем можжевельником месте. Вид отсюда открывался просто потрясающий.

Начались строительные работы. Ими руководила жена Владимира Ивановича Наталья Егоровна. Семья надеялась, что лето 1917 года сможет провести на собственной даче. Но, увы...

Последним, кто побывал на месте нереализованной мечты был сын ученого Георгий Владимирович. Уже находясь в эмиграции, он вспоминал: «Летом 1919 г. ввиду успешного положения на фронте появилась надежда, почти уверенность, что большевицкому засилью подходит конец. В связи с этим мне хотелось закончить устройство участка земли, который моя мать купила в 1916 г. к югу от Севастополя в Баты-Лимане... В это лето дачников в Баты-Лимане было очень мало — две-три семьи в верхнем ярусе, сколько помню, в это время никто кроме меня не приезжал... По совету старожилов я сговорился насчет завершения нашего дома с греком Кирьяком, жившим в соседней деревушке. Его главная задача была отделать начисто стены и крышу и построить цистерну для сбора дождевой воды — насчет пресной воды в Баты-Лимане было скудно... Дело продвигалось медленно, но все же продвигалось... После катастрофы Добровольческой армии зимой 1919/20 года о мирном строительстве уже нельзя было думать. Я больше в Баты-Лиман не ездил, и домик наш оставался недостроенным».