Уравнение с двумя известными

На фоне глобального тренда

Положение женщин год от года улучшается и сегодня уже четверть россиянок зарабатывают больше своих мужей, но в глобальном масштабе проблема гендерного неравенства признана одним из наиболее раздражающих социальных факторов.

Пол и потолок

Гендерное неравенство по сей день является весьма щекотливой проблемой для всего мирового сообщества. Согласно последнему исследованию Всемирного банка, только шесть стран мира не разделяют население по половому признаку. Это Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция, которые получили от специалистов организации максимум из возможных 100 балов. Наибольшего прогресса среди стран-лидеров за последние годы удалось добиться Франции: проведенные там реформы позволили улучшить ее результат почти на 10 баллов.

Уровень равенства в странах мира исследовали по восьми признакам: оплата труда, трудоустройство, наличие собственного бизнеса, управление активами, принадлежащими женщинам, пенсионное обеспечение, свобода передвижения, а также наличие семьи и детей.

Россия набрала в этом рейтинге 73 балла. И хорошо себя показала по двум параметрам из восьми. Эксперты подсчитали, что равноправие в нашей стране достигнуто в том, что касается владения имуществом и свободы передвижения. Меньше всего баллов Россия получила в сфере оплаты труда. Проблемными областями остаются начало карьеры и права, которые связаны со вступлением и расторжением брака.

Примечательно, что почти все бывшие республики СССР получили более высокий балл, чем Россия. Лидером стала Армения с 83 баллами, за ней следуют Таджикистан (81 балл) и Грузия (79 баллов). Меньше России среди бывших советских республик набрал только Узбекистан, расположившийся на 127-й строчке рейтинга с результатом в 70 баллов.

Хуже всего дела с гендерным равенством обстоят в Саудовской Аравии, ОАЭ и Судане. Эти страны замыкают рейтинг Всемирного банка с показателями в 25,29 и 30 баллов соответственно. По оценкам организации, на преодоление гендерного разрыва экономических возможностей по всему миру человечеству потребуется около 200 лет.

Заткнуть за пояс

Однако особо переживать по поводу положения россиянок нет причин. В Минтруде уверяют, что из года в год ситуация с гендерным равенством становится всё лучше, в том числе и в сфере оплаты труда. Так, по данным Росстата, средний заработок женщины в России в 2017 году составил 32,7 тысячи рублей, в то время как мужчины получали 45,6 тысячи рублей. Сегодня же, кажется, наметился определённый прорыв.

Согласно опросу, в котором приняло участие 14,7 тысячи респондентов из числа пользователей проекта «Леди Mail.ru» из России, Белоруссии и Казахстана в возрасте от 26 до 55 лет, четверть российских женщин (25%) получают большую заработную плату, нежели их мужья. Об этом сообщило ТАСС.

Твоё, моё и общее

Сравнивать-то женщины сравнивают, только не очень понятно с чем — точную сумму зарабатываемых супругом денег смогли назвать лишь 67% опрошенных дам. Правда, отвечают своим мужьям взаимностью и раскрывают свои финансовые потоки только 59% респонденток. То есть мужчины гораздо чаще сообщают своим половинкам точную сумму своей зарплаты.

Ещё менее популярна идея вести общий семейный бюджет — ей следует 49% опрошенных. Четверть (25%) женщин делят с супругом финансовую нагрузку. Только каждая десятая (10%) заявила, что предпочитает считать всё по отдельности.

Отмечается, что чаще всего семейные решения о покупках продуктов или вещей для детей принимают женщины — 44% и 56% соответственно. В то же время в мужской зоне ответственности чаще находится покупка мебели, техники или оплата отпуска. Приблизительно в 70% случаев выбор идёт совместными усилиями.

Чего хочет женщина

Равенство равенством, но женщины по-прежнему предъявляют к своим избранникам определенные материальные требования. Мало кто из представительниц слабого пола способен заявить мужу: «Ты занимайся чем хочешь, в своё удовольствие или во имя духовного развития, а я поднапрягусь и заработаю на безбедное содержание всей семьи». По мнению женщин, мужчина должен зарабатывать ровно столько, сколько им (девушкам) хватит на хорошую жизнь. А это, как известно, понятие растяжимое.

Например, как показали социологические опросы, в Москве, по мнению женщин, мужчина должен зарабатывать от 150 000 рублей. Причем, как утверждают некоторые дамы эта сумма — порог выживаемости, не более.

В регионах представительницы слабого пола менее требовательны к доходу своего избранника. За пределами Москвы доход от 70 000 рублей в месяц уже считается хорошим.

Интересно, что средние зарплаты в России, увы, намного ниже женского прожиточного минимума.