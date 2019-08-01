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... И бегом закопали

В прошлом номере «Крымского Телеграфа» мы рассказывали о том, как в Кировском районе Крыма власти уже три года не могут найти возможность захоронить обнаруженные поисковыми группами останки почти двухсот советских солдат, погибших во время Великой ­Отечественной войны. В течение этих лет назывались и объективные причины проволочек с захоронением военнослужащих, и субъективные, но суть проблемы не менялась – останки солдат лежали в хранилище, а власти горестно кивали на обстоятельства. И настал момент, когда поисковики-волонтёры рассказали об этом случае журналистам, присовокупив мнение о том, что проблему-то местные власти решить могли уже давно, но почему-то не спешили. Были, видимо, дела поважнее. Однако, после освещения этого в СМИ и последующей реакции руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, останки сразу же похоронили. За пять дней буквально местные власти всё «разрулили» – нашлось и место, и документы соответствующие справили, и средства нашли, и время. И, как сообщила пресс-служба крымского следуправления СК: «5 августа останки 193 погибших в годы Великой Отечественной войны защитников Родины с воинскими почестями преданы земле в селе Новопокровка Кировского района Республики Крым».

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 540 от 9 августа 2019 года

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Просмотров: 126 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:30

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