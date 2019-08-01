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Говорят, что... новая спортплощадка разваливается на глазах

Житель крымской столицы Антон М. негодует: «Не прошло и года, как спортивная площадка для игры в мини-футбол развалилась на глазах. Кто будет отвечать за такую некачественную работу? Симферополь. Крым. Москольцо».