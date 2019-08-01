В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... новая спортплощадка разваливается на глазах
Житель крымской столицы Антон М. негодует: «Не прошло и года, как спортивная площадка для игры в мини-футбол развалилась на глазах. Кто будет отвечать за такую некачественную работу? Симферополь. Крым. Москольцо».
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 540 от 9 августа 2019 года
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru