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Говорят, что... надземный переход стал бесхозным объектом
Не представившаяся жительница Симферополя возмущена: «Симферополь. М-н Загородный. Остановка «ул. Ковыльная». Мост к магазину «FM». Плитка полностью отсутствует уже давно. Вопрос: кто отвечает за состояние этого объекта и когда закончатся неудобства для пешеходов?»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 540 от 9 августа 2019 года
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