В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... надземный переход стал бесхозным объектом

Не представившаяся жительница Симферополя возмущена: «Симферополь. М-н Загородный. Остановка «ул. Ковыльная». Мост к магазину «FM». Плитка полностью отсутствует уже давно. Вопрос: кто отвечает за состояние этого объекта и когда закончатся неудобства для пешеходов?»