В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... видовое место стало «зоной отчуждения» Пользователи соцсетей ностальгируют по самому видовому месту Ялты. Пишут, мол, некогда отсюда открывался один из самых красивых видов на курортную столицу. Но в 1990 году турецкая фирма Тексер по заказу СССР начала строительство новой ялтинской детской больницы. Остановилось строительство в 1991 году вместе с остальными амбициозными стройками, такими, как, например, второй корпус гостиницы «Ялта», начатой той же фирмой в том же 1990 году. Сегодня район известен ялтинцам как место для соревнований по граффити, тир, наркопритон и место для пикников. В 2017 году с этим местом связывали масштабный проект жилого комплекса «Крымская Ривьера». Но опять не сложилось… В настоящее время проект жилищного комплекса позабыт, дальнейшая судьба «самого красивого и зловещего места Ялты», к сожалению, неизвестна. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 540 от 9 августа 2019 года Еще статьи: Новая Ялта Поедемте в нумера! Ялта поседела... ради имиджа Говорят, что... эпидемия сноса деревьев дошла до больницы Говорят, что... в Ялте странно с медициной