Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Говорят, что... китайцы переименовали Ял ...
Новая метла по-севастопольски
Дмитрий Беглицэ: «Наш родильный дом – эт ...
Исчезнувшее наследие
Свободный вход в подполье
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... видовое место стало «зоной отчуждения»

Пользователи соцсетей ностальгируют по самому видовому месту Ялты. Пишут, мол, некогда отсюда открывался один из самых красивых видов на курортную столицу. Но в 1990 году турецкая фирма Тексер по заказу СССР начала строительство новой ялтинской детской больницы. Остановилось строительство в 1991 году вместе с остальными амбициозными стройками, такими, как, например, второй корпус гостиницы «Ялта», начатой той же фирмой в том же 1990 году. Сегодня район известен ялтинцам как место для соревнований по граффити, тир, наркопритон и место для пикников. В 2017 году с этим местом связывали масштабный проект жилого комплекса «Крымская Ривьера». Но опять не сложилось… В настоящее время проект жилищного комплекса позабыт, дальнейшая судьба «самого красивого и зловещего места Ялты», к сожалению, неизвестна.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 540 от 9 августа 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 112 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:40

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Август 2019 (38)
Июль 2019 (89)
Июнь 2019 (84)
Май 2019 (68)
Апрель 2019 (87)
Март 2019 (92)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru