В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... на ЮБК появились «заговорённые» от авто места

Говорят, жители южнобережных городов и посёлков придумали новый способ борьбы с автолюбителями, исповедующими принцип «паркуюсь, как хочу». Люди усвоили, что на эвакуаторы надейся, но сам не плошай, и теперь вешают на заборы объявления с информацией, что, мол, место заколдовано. В чём заключается колдовство? Судя по надписям, в том, что некто с помощью волшебной палочки может проколоть на самовольно припаркованных машинах колёса. Интересно, много ли находится желающих проверить колдовскую мощь местных магов и чародеев?