Приговорённое наследие

Один из переживших войну севастопольских домов может разрушиться из-за неадекватных сроков капитального ремонта

Лишь считанные единицы севастопольских домов пережили Великую Отечественную войну. И, как заявляют городские власти, все эти дома — охраняемое наследие, объекты, которым уделяется особое внимание. Но, как оказалось, все, да не все. «Крымскому Телеграфу» стало известно, что дом № 2 на улице Адмирала Макарова чиновники фактически приговорили к разрушению. В то время, когда президент России Владимир Путин призвал бережно относиться к старому фонду, тем более исторически важному, облик этого дома диссонирует с общепринятыми представлениями о ценности истории и архитектуры, памяти о нашем героическом прошлом, о патриотизме, наконец. То есть эта проблема совсем не «жилищно-коммунальная»...

Не самый рядовой дом

Жилой дом № 2 на улице Адмирала Макарова в Севастополе был построен в конце 30-х годов прошлого века по проекту советского архитектора В. К. Ретлинга для комсостава знаменитого ЭПРОНА и специалистов оборонных заводов Черноморского флота и считался одним из лучших образцов градостроительной архитектуры того времени. И сейчас, как и прежде, он находится в историческом месте города, рядом с ансамблями памятников Первой и Второй обороны, в ста метрах от Второго бастиона и рядом с Малаховым курганом — сакральным местом Севастополя и всей России.

Во время Великой Отечественной войны (и в 1941-1942 годах, и в 1944-м, при освобождении города от гитлеровцев) этот дом оказался на одном из самых обстреливаемых участков, но чудом уцелел от разрушения. Одним из свидетельств, в частности, являются воспоминания Бориса Косицына, ветерана войны и труда, который с первых дней защищал город, а в мае 1944 года освобождал его от нацистов: «Я помню, как этот дом, сильно повреждённый, но уцелевший, стоял среди полностью разрушенных зданий на Корабельной стороне, стоял как символ мужества в схватке с врагом».

А после войны, в 1952 году, дом был отреставрирован и сдан на баланс военного завода № 13 (в/ч 87069). В доме тогда же был открыт филиал библиотеки им.

Ф. Ф. Ушакова (сейчас ГБУК г. Севастополя «Центр БС для взрослых им. Л. Н. Толстого», филиал № 14). Его жильцами стали и заслуженные военные, и специалисты завода № 13, проработавшие там десятки лет (были среди них и такие, кто начинал свой трудовой стаж там ещё с 30-х годов прошлого века), увековеченные впоследствии в заводском музее Славы. Донат Макеев, Анна Виноградова, Андрей и Марфа Бегосинские, Евгений Докукин, Борис, Надежда и Татьяна Гущины, Виктор Шаповалов, Татьяна Краснопёрова, Иван и Лидия Смирновы и многие другие. В общем, не самый рядовой дом, как вы уже поняли, уважаемые читатели.

На балансе же вышеупомянутого завода дом находился до апреля 2004 года, а потом распоряжением городской администрации за бесценок был передан из собственности завода в коммунальную собственность Севастополя. В результате дом лишился спортивной и детской площадок, на их местах стоят теперь высотные дома. В полуразрушенном состоянии оказались и лестница с улицы, и отмостки, и вообще вся прилегающая территория. Когда же в 2015 году городские власти начали составлять график капитальных ремонтов домов, ему назначили срок на... 2046 год. То есть почти 90 лет со времени предыдущего ремонта! Хотя спасать здание, как считают неравнодушные севастопольцы, нужно уже сейчас. «Назначили совершенно некорректный срок по капитальному ремонту фасада и тем самым вынесли дому смертный приговор. Он оказался под угрозой разрушения, — возмущаются люди. — На данный момент дом без ремонта стоит уже 66 лет и просто не доживёт до назначенной даты — 2046 года. Уже идут процессы разрушения элементов фасада, отслоения штукатурки, во многих местах плесень».

Кстати, такой же дом, построенный по проекту того же архитектора в аналогичное время, находится в Балаклаве, на улице Назукина, 25. За ним смотрят местные власти, ремонтируют, он является памятником культурного значения (с 2016 года) и одним из украшений города. А у этого — всё наоборот.

Борьба за сохранение и статус

Неравнодушные горожане, знакомые с историей этого дома, конечно, начали бороться за его сохранение, чтобы местные власти пересмотрели назначенный срок капремонта. Кроме этого, было получено и заключение управляющей компании ООО УК «Градстройсервис» о том, что состояние его определяется как неудовлетворительное. По этому вопросу люди обратились и к директору завода № 13 (ФГУП 13 СРЗ ЧФ), и в департамент городского хозяйства Правительства Севастополя, и в Минобороны. Ответы пришли неутешительные.

Вот, к примеру, в распоряжении редакции имеется ответ департамента городского хозяйства, из которого следует, что капремонт кровли на улице Адмирала Макарова, 2, должен произойти в 2020-2022 гг., капремонт внутридомовых сетей в 2032-2034 гг., а капремонт фасада в 2044-2046 гг. И если сроки не устраивают, пишут чиновники, то давайте, граждане, сами собирайте пакет документов на заявку, делайте экспертизу и доказывайте, что дому так уж нужна помощь. Но жители возмущаются — на каких основаниях всё же изначально был поставлен такой далёкий срок капремонта фасада? «Получается, что кто-то дату определил, взяв её с потолка, а теперь людям самим нужно доказывать неправоту этого решения, чтобы оно было пересмотрено. Получается, что из-за некорректно составленной программы сроков капитального ремонта дом просто обрекают на гибель, и вся эта бюрократия затевается, чтобы скрыть назначение чиновниками неадекватных сроков ремонта. И ещё более удручает тот факт, что это происходит после возвращения Севастополя в Россию, ведь, казалось бы, должно быть наоборот — внимание и уважение к подобным объектам», — рассказывают жильцы.

К тому же, несколько находящихся рядом домов на этой же улице уже официально признаны памятниками градостроительства и архитектуры. Некоторые из них и отремонтировали за минувших несколько лет. Но не этот дом, который, на самом деле, даже старше соседей. И почему так происходит, местные власти ответа не дают.

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» намерен следить за судьбой этого дома. А также будем интересоваться и тем, удастся ли севастопольцам добиться присвоения ему статуса ветерана. Ведь есть такие прецеденты, и есть для этого все основания в данном случае.