Минус пчёлы

Почему крымские пчеловоды получают всё меньше мёда?

В России массово гибнут пчёлы. Количество этих полезных и трудолюбивых насекомых, которые годами позволяли фермерам собирать щедрый урожай полезного лакомства, с каждым годом продолжает сокращаться. С этой проблемой столкнулись и крымские пчеловоды. Как они спасают от гибели пасеки? И что по этому поводу говорят эксперты? В этом разбирались наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Кто виноват?

Сергей Земляков занимается разведением пчёл более двадцати лет. В этом году впервые столкнулся с гибелью большого количества насекомых. Весной его пасека находилась возле села Гвардейское Симферопольского района. Там обрабатывали яблочные деревья, а уже на следующий день, по словам мужчины, пчёлы из этого сада принесли в улей отраву. Тогда у Сергея погибла половина лётной пчелы. Позже пасека мужчины пострадала ещё раз.

Сергей Земляков, пчеловод:

«После того, как у нас первый раз погибли пчёлы, мы перебрались в другие места, в горы. Как пчелу нарастили, приехали на дачу „Красная“ Сакского района. Там фруктовая компания обрабатывала персик, и получилось то же самое, пчёлы опять погибли. Только на этот раз ещё больше насекомых погибло».

Посчитать точное количество погибших пчёл Сергей не берется, но рассказывает, что это около половины от общего количества пасеки. По его мнению, причина гибели проста (хоть и парадоксальна, заметим от себя): насекомые собирают так называемый падевый мёд. Это такой мёд, источником которого является падь животного происхождения (сладкая клейкая жидкость на листьях растений, представляющая собой выделения живущих на листьях насекомых) или медвяная роса (сладкий сок, выступающий на листьях или хвое под влиянием резкой смены температур). В отличие от нектара падь не содержит фитонцидов и других антибиотических веществ, предохраняющих от развития микроорганизмов.

Сергей Земляков:

«В этом году, видите, жарко и тли очень много. И пчела идёт на тлю, когда нет в природе другого взятка. Они идут собирать падевый мёд. Хоть и падевый мёд ценится на Западе выше даже, чем обычный».

Сколько пчёл погибло?

Председатель Союза пчеловодов Крыма Николай Клочко уже более тридцати лет содержит собственную пасеку в Сакском районе полуострова. С проблемой гибели пчёл мужчина не сталкивался. Считает, что основная причина этого — применение пестицидов при обработке полей с произрастающими медоносами. Рассказывает, что прежде, чем установить свою пасеку возле какого-либо поля, договаривается с его владельцем, чтобы пчеловоду заранее сообщали о графике опрыскивания полей.

Николай Клочко, председатель Союза пчеловодов Крыма:

«Ежегодно мы выставляем своих пчел в Крымской фруктовой компании для опыления садов. Они проводят обработки, согласовывают с нами время. Обрабатывают препаратами, которые не вредны для пчёл, и поэтому всё проходит нормально».

Глава российского Союза пчеловодов во время видеомоста между Москвой и Симферополем поделился своим мнением и видением проблемы. Он, как и крымские пчеловоды, считает основной причиной вымирания насекомых неправильное использование пестицидов для борьбы с вредителями растений. Это и стало, по его мнению, причиной массовой гибели пчёл не только в Крыму, но и в других регионах России.

Арнольд Бутов, глава Российского национального союза пчеловодов:

«В результате погибло очень много пчёл. Где-то говорят, что 80-90%, но это неправда. На самом деле погибло в районе от 5% до 30%. У кого-то вообще ни одна пчела не погибла. Так что мы сейчас ведём общий подсчёт».

Сумма ущерба будет известна после подсчёта количества погибших насекомых. Переоценить значение пчёл как для человека, так и для всей природы в целом — сложно. Эти насекомые выполняют большую часть опылительной работы и способны повысить урожайность вишни, черешни и некоторых сортов винограда в несколько раз. Пчелиный мёд улучшает состав крови и обмен веществ, помогает в борьбе с головной болью, усталостью, повышает работоспособность. А укус пчелы традиционно считается полезным для здоровья человека.