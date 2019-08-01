Свободный вход в подполье

Могут ли жители многоэтажек пользоваться подвалами?

Не каждому дано разместить всё своё имущество в пределах стандартной малогабаритной квартиры, и многие жильцы многоэтажек ищут дополнительные пространства для хранения. Большинство останавливает свой выбор на подвале. Там удобно складировать консервы и мешки с картошкой, зимние покрышки, лыжи и санки, велосипеды, детские коляски, надувные лодки — в общем, любые вещи, которыми не хочется захламлять балкон и которым нет места в квартире. Вот только насколько законно такое использование технического подполья?

Было по-другому

В редакцию «Крымского Телеграфа» обратилась читательница из Симферополя — Захарова А. М. Собственники квартир дома, в котором она живёт, недавно написали в Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК жалобу на действия своей управляющей организации. Но не добившись желаемого результата, направили копию письма в газету.

«Управляющая компания лишила нас возможности пользоваться подвалом, — сообщает читательница. — Мы были убеждены, что если приватизированы все квартиры, то и весь дом приватизирован и является нашей собственностью. Но получается, что мы не можем заходить в подвальное помещение, когда нам захочется. В Советском Союзе и на Украине эта норма была другой».

Прежде всего, напоминаем всем читателям, что сейчас мы живём в России и, соответственно, должны руководствоваться нормами российского законодательства, а не теми, которые нам кажутся более удобными. А вот как закон Российской Федерации относится к использованию подвалов для нужд жильцов многоквартирных домов, будем разбираться.

Общее, но не совсем

Надо сказать, что Захарова А. М. — не единственная, кто обращался в «Крымский Телеграф» по поводу права жильцов на использование технического подполья. В прежние времена, действительно, никому и в голову не приходило ограничивать доступ граждан к чердакам, подвалам и даже на крышу. Сейчас же управляющие компании стали запирать технические помещения, несмотря на возмущение и сопротивление жильцов.

По закону подвал в многоквартирном доме относится к общедомовому имуществу, поэтому собственники жилья вправе использовать его для хозяйственных нужд. Однако на это право есть ряд строгих ограничений, так как именно на нулевом этаже расположены инженерные системы дома: канализационные стояки, теплотрасса и водопровод.

«В соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Госстроя РФ, входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок, — комментирует заместитель начальника Инспекции по жилищному надзору, заместитель главного государственного жилищного инспектора РК Элина Акулова. — Ключи хранятся в организациях по содержанию жилищного фонда, отделе диспетчерской службы, у дворника и рабочих, проживающих в этих домах. О месте хранения делается специальная надпись на двери подвала».

Но это один норматив. С другой стороны, согласно Жилищному кодексу РФ, собственники приватизированных квартир в государственных или муниципальных домах становятся совладельцами инженерного оборудования и мест общего пользования. Возникает своего рода юридическая «вилка». Выход из ситуации предлагает всё тот же Жилищный кодекс: объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в общее пользование по решению собственников квартир, принятому на общем собрании.

Непредсказуемые последствия

Таким образом, мы можем предложить нашим читателям, желающим восстановить право доступа к подвальным помещениям, один-единственный законный вариант: нужно провести общее собрание собственников жилья. Пригласить на это мероприятие необходимо всех владельцев приватизированных квартир. О планировании проведения общих сборов нужно уведомить каждого из жильцов многоквартирного дома. При этом, в соответствии с законодательством, информацию о мероприятии следует обнародовать не позже чем за 10 дней до дня его проведения, а уведомлять потенциальных участников собрания желательно в письменной форме.

Если на общем собрании жильцы многоквартирного дома выразят желание хранить в подвале банки с огурцами или устроить там хранилище для велосипедов или автомобильных покрышек, никто не сможет им помешать. Управляющая компания будет обязана либо снять замок, либо вручить ключи всем собственникам квартир.

Однако следует быть готовыми к тому, что не все соседи разделят ваше желание обеспечить общий доступ к нулевому этажу. У многих жителей многоэтажных домов есть достаточно неприятный опыт подобной практики. Например, одна из читательниц «Крымского Телеграфа» обращалась в газету с просьбой помочь ей добиться закрытия подвала. Дело в том, что некая сердобольная соседка с первого этажа стала пускать в техническое помещение бездомных с улицы. Те довольно быстро обжились в подвальных помещениях, а попутно развели полную антисанитарию в подъезде, пугали детей и слабонервных жильцов.

Словом, открывая общий доступ к подвалу, будьте готовы к тому, что перемены повлекут за собой самые непредсказуемые последствия. Может быть, для старых матрасов, закаток и велосипедов стоит подыскать другое хранилище?