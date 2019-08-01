Проблемный «город счастья»

Ялтинским властям дан срок на решение главных проблем региона

Мы уже не раз в последнее время рассказывали, что крымское правительство объявило нелегальным перевозчикам настоящую войну: что называется, не на жизнь, а на смерть. Вот и на выездном совещании по проблемным вопросам Ялты эта тема снова оказалась в центре внимания представителей Совета министров. По итогу собрание пришло к выводу, что ситуация с транспортными перевозками в городе отвратительная и происходит при молчаливом содействии должностных лиц.

На «фронте» без перемен

На сей раз обсуждением проблемы дело не ограничилось — наконец-то были приняты конкретные кадровые решения: директор ялтинской автостанции отстранён от работы, а начальнику ОГИБДД Ялты Леониду Соболеву предложили самостоятельно покинуть занимаемую должность в связи с отсутствием организованной работы во вверенном ему регионе.

Как вы помните, некоторое время назад крымские власти официально признали тот факт, что больше половины рынка автобусных пассажирских перевозок на полуострове находится «в тени» и, по сути, является незаконными. С тех пор — вот уже второй месяц — чиновники борются за легализацию междугородних перевозок. Пока, увы, без особого успеха. Любой, кто пользуется услугами междугородних перевозчиков, видит, что в автобусах по-прежнему полно безбилетников, водители подбирают пассажиров в не установленных для этого местах, а на автостанциях, как и раньше, дежурят «карпалы» — только что вести себя они стали чуть потише.

Между тем с 25 июля начались массовые и повсеместные проверки работы перевозчиков. Прокуратура Крыма совместно с ГИБДД, МВД, ФСБ, УФНС, Ространснадзором и Министерством транспорта республики разработала комплекс мер по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. Благодаря им, ежедневно выявляются десятки нарушений. Есть ли при этом какие-то радикальные перемены? Может быть, но простому обывателю их, к сожалению, пока не видно.

Тем временем министру транспорта РК Сергею Карпову было дано поручение до 15 августа обеспечить продажу билетов во все населённые пункты полуострова, тарифицировав каждую остановку. Это нужно для того, чтобы жители не переплачивали, покупая билеты не к месту назначения, а к ближайшим крупным населённым пунктам. Например, едет человек из Симферополя в Никиту, а билет вынужден брать до Ялты. При этом тарификация междугородних перевозок производится в расчёте за каждый километр, так что пассажир в итоге вынужден переплачивать. По идее, теперь такая система останется в прошлом.

Мусорные перипетии

Чем живописнее место, тем сильнее режет глаз его нелицеприятное состояние. Яркий тому пример — крымское южнобережье, повсеместно заваленное мусором. В ходе выездного совещания правительство республики дало поручение Ялтинской администрации ликвидировать все несанкционированные свалки на территории города, причём сделать это городские власти должны до 15 сентября. В противном случае было предложено штрафовать должностных лиц, ответственных за антисанитарию.

При этом глава администрации Ялты Андрей Челпанов заявил, что власти города уже и так ликвидировали 12 несанкционированных свалок (сработали на опережение!). Сейчас в планах местных чиновников устранение ещё восьми «мест стихийного складирования мусора».

Кстати о мусоре. В ходе выездного совещания Совет министров республики принял решение о том, чтобы снизить тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов для жителей Ялты и Алушты с нынешних 129 рублей до 50. Именно столько платят жители всех остальных городов, а для обитателей сельской местности тариф и вовсе составляет всего 40 рублей.

Окончательное решение по поводу снижения «мусорного» тарифа будет принято после расчёта норм накопления ТКО на одного человека. После этого власти рассмотрят возможности субсидирования регионального оператора «Альтфатер Крым», обслуживающего Южный берег полуострова, с целью выхода на единый тариф в размере заветных 50 рублей.

Вода для побережья

Ещё одно судьбоносное для жителей Ялты поручение было дано в ходе совещания министру жилищно-коммунального хозяйства РК Дмитрию Черняеву: в срок до 1 октября ведомство должно провести инвентаризацию всех бесхозных водных сетей в городе. После этого водоводы будут приняты на баланс ГУП РК «Водоканал Южного берега Крыма», а предприятие, в свою очередь, составит план ремонта и определит объёмы необходимого для него финансирования.

Между тем, правительство республики определилось с подрядчиком, который будет строить тоннельный водовод в Ялте. Им станет ООО «ТоннельГеоСтрой». Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, на отечественном рынке работает с 2003 года. В качестве поставщика услуг участвовала в девяти государственных контрактах на общую сумму 6,4 млрд рублей.

Как вы помните, в апреле этого года крымские власти объявили конкурс на реконструкцию тоннельного водовода, по которому вода из Счастливенского водохранилища поступает на Южный берег полуострова. В соответствии с контрактом подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту. Проект предусматривает реконструкцию существующего 1,5-километрового участка тоннеля, а также строительство 5,648 км нового участка. По водоводу планируется поставлять до 100 тыс. кубометров пресной воды в сутки на Южный берег Крыма. Тоннель пройдёт через Ялтинский горный массив на глубине 200-900 метров от села Счастливое Бахчисарайского района до посёлка Васильевка в Ялте. Согласно документам тендера, опубликованным на официальном сайте госзакупок, подрядчик должен ввести водовод в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Заявленная стоимость работ — 8,557 млрд руб. Проект будет финансироваться за счёт Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.