Холера, нечистоты, наводнение, закрытые пляжи...

В Севастополе закрывают места отдыха, а горожане вынуждены плавать по улицам

На минувшей неделе Роспотребнадзор и власти запретили купание сразу на нескольких севастопольских пляжах. Первое сообщение об этом появилось в группе ВК «Подслушано в Севастополе»: «Выброс нечистот. Запрещено купаться на пляжах: Казачка, Голубая, Фиолент, Балаклава, Парк Победы. Висят соответствующие таблички». Затем появились и новые «зоны отчуждения».

Дело — труба

Власти установили, что причиной нынешнего огромного загрязнения моря стала поврежденная еще в 2003 году труба канализационного выпуска на дне. Врио губернатора Севастополя на своей страничке в ФБ опубликовал фото, сделанные водолазами, и пообещал в кратчайшие сроки устранить поломку.

Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя:

«Это фото сделано водолазами на глубине в 35 метров в Голубой бухте. Специально показываю вам то, что еще никто не видел. Прорыв образовался еще в 2003 году из-за того, что трубу зацепил тральщик. Данная проблема не решалась 16 лет. После того, как я увидел снимки со спутника, поручил специалистам провести обследование с помощью водолазов, они сделали видеосъемку этого участка. Теперь мы четко понимаем, что на расстоянии 750 метров от уреза моря на глубине 35 метров произошел излом стальной трубы со смещением оси. Уже подготовлена вся техническая документация для проведения ремонта глубоководного коллектора, сейчас она проходит проверку в экспертизе. Предварительно ремонт завершим 16 августа, если погода не помешает».

Поврежденная труба — это не единственный источник загрязнения морских вод в этом регионе. Вот уже много лет, к примеру, канализационные сбросы без очистки сливаются в море в Балаклаве. В Любимовке такая же проблема. В селе Поворотное есть несколько многоквартирных домов и нет канализации — все стоки объединяются в выгребную яму, которая находится рядом с небольшой речушкой. Если отходы жизнедеятельности вовремя не убирают, они попадают в приток Бельбека. Чуть выше расположен поселок Вир, где две пятиэтажки без канализации и всё сливается прямо в реку. Также на севастопольском пляже Хрустальном из-за отсутствия ливневой канализации грязь с набережной и выше расположенных улиц вместе с дождем стекает прямиком в море.

Но и это еще не всё, на городских пляжах «Омега» и «Парк Победы» сотрудники Роспотребнадзора обнаружили холеру. Точнее ее обнаружили еще в июне этого года, но тогда признали ее не опасной, а сейчас изменили свою точку зрения и обратились к врио губернатора Севастополя с просьбой запретить купание на данных пляжах. При отборе проб воды в ходе планового мониторинга упомянутых пляжей ФГКУЗ «Противочумная станция Республики Крым» были выделены холерные вибрионы, говорится в сообщении. Также в документе сообщается, что о выделении экспертизой штаммов V. Cholerae O1 и V. Cholerae non-O1/non-O139 уже оповещены операторы пляжей — ООО «Крым-Комфорт», ООО «Де-Ви Крым» и департамент городского хозяйства Севастополя. Роспотребнадзор требует от них установить источники сброса сточных вод в море, а также разместить информационные щиты о запрете купания. Предупреждать отдыхающих об опасности заражения предлагается с помощью громкоговорителей.

Напомним, что в начале лета журналисты предупреждали горожан о том, что на данных пляжах обнаружены холерные вибрионы, но тогда чиновники принялись опровергать информацию. В пресс-службе крымского управления Роспотребнадзора рассказывали, что никакой холеры на данных пляжах нет. «За текущий период исследовано более 1,8 тыс. проб. В том числе у берегов Черного и Азовского морей на всей протяженности Крыма и Севастополя более 600 проб. По результатам исследований холерных вибрионов не обнаружено. Как и ежегодно, при проведении мониторинга выявлены единичные культуры „НАГ“ вибрионов, которые не являются патогенными и не относятся к холерным, а являются естественными обитателями объектов внешней среды», — утверждали в ведомстве.

Снова поплыли

Также в городе загрязнены ливневые канализации, что приводит к еще одному местному коллапсу — наводнению. Таких ЧП за минувших пару месяцев уже произошло несколько. И вот на днях, в результате прошедшего в Севастополе очередного дождя, горожане были вынуждены снова едва ли не плавать по улицам в прямом смысле. А проблемные точки одни и те же. Например, в доме № 14 на улице Кесаева вода подмывает фундамент, затапливает двор. Причиной, по мнению жителей, стал ремонт одной из ближайших дорог 5 лет назад. Все эти годы жильцы просят чиновников устранить проблему, но пока безрезультатно. Последний ответ департамента городского хозяйства был дан полтора года назад.

Наталья Белова, председатель ТСН дома № 14 на улице Астана Кесаева:

«Должна быть утверждена схема ливневой канализации районной, в связи с чем будет рассмотрена возможность и необходимость капитального ремонта в районе домов Кесаева, 14 и 14 б, тем не менее прошло полтора года. Наше ТСН было вынуждено приобрести помпу, так как мы не добились каких-либо действий со стороны города».

Кроме того, непогода в Севастополе вызвала подтопление нескольких улиц и обрывы в электросетях. В ходе аппаратного совещания в правительстве города исполняющий обязанности директора департамента транспорта Игорь Титов рассказал, что особых разрушений в городе нет.

Игорь Титов:

«По данным нашей диспетчерской, серьезных сбоев нет. В работе 539 автобусов, 100 троллейбусов. Затор на Корабельной стороне — от проспекта Победы до вокзала в Инкермане. Это всё по ливневкам. Заторы держатся после того, как заканчиваются осадки, порядка получаса — потом уходит вода. Площадь Захарова была затоплена, но тоже в настоящий момент вода ушла. Разрушений нет, есть многочисленные наносы, работают бригады, вручную очищают».

О том, что проблема загрязнений в городе комплексная и решать ее нужно масштабно, «КТ» рассказала севастопольский эколог Маргарита Литвиненко: «В городе созданы комплексные условия для того, чтобы море загрязнялось. Во-первых, нет хорошей канализации, не только ливневой, но и обычной, и всё попадает в море. Также нет хороших очистных сооружений. В городе часто бывают залповые, аварийные выбросы, и неочищенные стоки попадают в море. Плюс управленческие и политические решения, такие как санкции, из-за которых в город не хотят заходить фирмы, которые могли бы реконструировать очистные сооружения, неизвестно на что расходуются деньги...»

Специалист также рассказала, что раньше по бухте ходило судно и очищало ее поверхность, сейчас же данного судна нет и из-за этого не очищается поверхность воды и бухта загрязняется.

Маргарита Литвиненко:

«Загрязнение моря — это конкретное препятствие, которое может отвадить от нас туристов. Власти стараются многое сделать для того, чтобы отпугнуть туристов, начиная от сервиса, обслуживания, цен, давления на предпринимателей и заканчивая запретом купания в Херсонесе. Раньше почему-то запрета не было, а сейчас есть».