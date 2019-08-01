А о людях подумали?

Фотография повреждённой трубы из Инстаграма севастопольского губернатора

То, что Крым испытывает острую нехватку медперсонала вообще и врачей в частности — не новость. Это общероссийская проблема, и республика не является исключением. Правда, в нашем регионе из плачевной ситуации выходят довольно специфическим образом: раз некому лечить, нужно закрывать больницы или хотя бы некоторые отделения.

Нет необходимости...

В редакцию «Крымского Телеграфа» обратился читатель — Александр Королёв из Первомайского района — с просьбой привлечь внимание общественности и должностных лиц к серьёзной проблеме. Произошло следующее. С 22 июля оториноларинго-офтальмологическое отделение ГБУЗ РК «Центральная городская больница Красноперекопска» было выведено из коечного фонда круглосуточного стационара. Это значит, что пациенты больше не могут находиться там постоянно: медицинская помощь и уход предоставляются строго в период с 8 до 16 часов. За это время пациенты должны успеть пройти все процедуры и убраться восвояси. В выходные и праздничные дни отделение теперь не работает вовсе. При этом многие пациенты проходят лечение, которое должно быть непрерывным, чтобы дать какой-то эффект. Например, есть препараты, которые нужно колоть ежедневно, без пропусков в течение всего курса, а инъекции делают под глаза. Естественно, если пациент живёт в селе, где даже фельдшерско-акушерского пункта нет, получить подобную специфическую процедуру в выходные ему теперь негде.

Многие пациенты реформированного отделения проходят в нём лечение и профилактику регулярно в течение многих лет — такова специфика офтальмологических недугов. Возмущённые изменением статуса и упразднением стационара, люди стали писать обращения в Министерство здравоохранения республики, но получают один и тот же ответ: в круглосуточной работе нет необходимости.

«Я уже и на „горячую линию“ главы республики звонил. Через некоторое время пришёл ответ, что содержать офтальмологическое отделение нерентабельно в связи с малой посещаемостью, — рассказывает Александр Королёв. — Но это неправда: чтобы попасть туда на лечение, приходилось занимать очередь и ждать по две недели, пока освободится койка. В этой больнице ведь не только жители Красноперекопска лечатся: люди едут со всего Красноперекопского района, а также из Раздольненского и Первомайского, из Армянска, наконец. Пациентов всегда много!»

Всё для жителей

Мы, в свою очередь, тоже обратились в крымский Минздрав за разъяснениями: в чём причина изменения статуса отделения и как теперь быть гражданам, лишённым возможности проходить лечение и профилактику в стационаре? Ведомство предоставило нам следующий ответ: «По информации, полученной от администрации ГБУЗ РК „Центральная городская больница Красноперекопска“, на сегодняшний день койки офтальмологического профиля входят в состав оториноларинго-офтальмологического отделения стационара. В связи с низкой эффективностью работы, а также низкой оперативной активностью, по согласованию с республиканскими специалистами данных профилей в адрес Министерства здравоохранения РК было направлено письмо с обоснованием о переводе коек данных профилей из статуса круглосуточного пребывания в койки дневного пребывания при круглосуточном стационаре. Из общего количества пациентов, получавших лечение на офтальмологических койках, в круглосуточном медицинском наблюдении по состоянию здоровья нуждались единицы. Основная часть пролеченных пациентов могла бы получать полноценное лечение в необходимом объёме на койке дневного пребывания».

С медицинской точки зрения всё абсолютно верно и обоснованно. Но с практической — нужно понимать, что больница, как уже было сказано выше, работает не только для жителей Красноперекопска, но ещё и для десятков сёл северного Крыма. С учётом специфики транспортного сообщения в глубинке, любая поездка становится испытанием. А если человек при этом ещё и болен, путешествие превращается в сущий ад.

Например, у нашего читателя Александра Королёва диагноз глаукома. В его случае она неоперабельна, поэтому, чтобы не лишиться зрения, он должен два раза в год проходить курс терапии. Раньше пациенты с серьёзными офтальмологическими заболеваниями получали полноценное лечение в стационаре. Теперь оно будет выглядеть так. Из своего села в Первомайском районе наш читатель должен сначала добраться до пгт Первомайского, а там пересесть на автобус до Красноперекопска. Если повезёт с транспортом, пациент сможет оказаться в больнице к 9 часам утра и начать положенное лечение. При этом последний автобус в село, где живёт Александр Королёв, отходит в 11:40. Если читатель на него не успеет (а он не успеет при всём желании — это очевидно), нужно брать такси и за каждую поездку платить по 300-400 рублей. Курс лечения длится, как правило, десять дней, так что из-за транспортных расходов оно рискует стать, что называется, золотым. Не говоря уже о стрессе, который придётся ежедневно переживать пациентам в попытках получить требуемое лечение в строго установленные новым регламентом часы.

Теперь эффективно!

Увы, в Минздраве убеждены, что администрация Красноперекопской больницы приняла единственно верное решение, и возвращать пациентам возможность лечения в стационаре чиновники не собираются. «Данные изменения будут способствовать более эффективному использованию коечного фонда круглосуточного стационара, что не приведёт к ухудшению качества оказания медицинской помощи населению. Пациенты с тяжёлой патологией будут направляться в республиканские медицинские организации», — резюмировали в ведомстве.

Стоит ли говорить о том, что в симферопольских больницах пациентов из регионов тоже не очень-то ждут — очереди желающих попасть в стационары и так достигают абсурдных размеров. Что же делать сотням пациентов из сёл северного Крыма? Чиновников, к сожалению, это мало волнует.

В заключение хочется вспомнить о государственной программе развития сельских территорий — мы недавно рассказывали о ней читателям. Деньги, выделенные на её реализацию, тратят, в основном, на устройство в регионах скверов и спортивных площадок. Однако куда рациональнее, пожалуй, было бы использовать полученный из федеральной казны ресурс на то, чтобы обеспечить жителей сёл цивилизованным медицинским обслуживанием.