«Штормит» по разным поводам

Гибель чемпионок, неосторожное высказывание бизнесмена, «откровение» от генсека НАТО и очередной судебный иск

На этой неделе зарубежные СМИ, интересующиеся событиями на российском полуострове, сообщали о трагедии во время шторма в Севастополе, о заявлении генерального секретаря НАТО о причинах крымского референдума, о желании украинской госкомпании отсудить у России несколько миллиардов долларов из-за Крыма и о новом скандале, связанном с владельцем крымского сафари-парка.

Двойная трагедия

Эта трагическая новость широко на этой неделе разлетелась по миру. В Севастополе при купании в шторм погибли сразу две звезды мирового кикбоксинга — действующая чемпионка мира Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева. Первые номера сборной команды России по кикбоксингу. Спортсменки (жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения) после завершения спортивных сборов команды, проходивших в Севастополе, решили перед отправлением в аэропорт прогуляться и искупаться в море в районе бухты, называемой Омега, проигнорировав шторм и соответствующие предупреждения спасательных служб. По информации очевидцев, одну из женщин ударило волной о пирс, а вторая поспешила ей на помощь, но обе в итоге утонули. Сразу достать их тела из воды не удавалось из-за погодных условий, при которых катера не могли выйти в море. Позже сделать это всё же удалось.

Судебная осада

«Россия в судебной осаде» — такие заголовки можно встретить часто на этой неделе в зарубежных СМИ. Очередным поводом для развития данной темы стали претензии украинского «Нафтогаза», который хочет получить компенсацию «за потерянные в аннексированном Крыму активы». В частности, «Нафтогаз» и предприятия, входящие в группу госхолдинга, подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, «причиненных экспроприацией Россией активов НАК в аннексированном Крыму». «Группа „Нафтогаз“ просит Суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долларов. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года», — говорится в сообщении госкомпании. «От захвата Россией активов группы в Крыму — 5,2 млрд долларов». Теперь в украинской компании ожидают вердикта международного трибунала, но это состоится не ранее конца 2020 года. Также эксперты спорят о том, сможет ли в принципе украинская госкомпания получить компенсацию от Кремля, если даже решение суда будет в пользу Украины.

Результат соперничества сверхдержав

Переход Крыма под юрисдикцию России стал одним из последствий «соперничества великих держав», считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил во время выступления в Новой Зеландии. По его словам, усиливающаяся конкуренция между Россией и США является одним из главных вызовов для НАТО. Всего, по словам генсека, альянс и его союзники сегодня сталкиваются с тремя главными вызовами. «Первый из вызовов — возросшее соперничество между великими державами... Мы видим его последствия от Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», — сказал Столтенберг. Среди других вызовов, по мнению генсека Североатлантического альянса, — терроризм и кибербезопасность. Он также добавил, что соперничество между Россией и США оказывает серьезное давление на основанный на правилах миропорядок.

Скандальные слова

На этой неделе немалый информационный шум вызвало и заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова. Реагируя на масштабы и последствия лесных пожаров в Сибири, а также на неадекватные, по его мнению, действия властей, предприниматель написал соответствующий пост на своей странице в Фейсбуке. Слова, как показали дальнейшие события, он выбрал не совсем удачно и позже вырванные из контекста его фразы стали новостными заголовками в духе: «Крымский бизнесмен выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году». Естественно, многие назвали заявление владельца сафари-парка безнравственным. Впрочем, через несколько дней после этой публикации Олег Зубков выразил удивление, что к его блогу приковано столько общественного внимания, и, что называется, «включил заднюю». Но снова не слишком удачно, ведь снова попал под град упреков и осуждений. «Я увидел пост о том, что в Сибири горит вырубленная Китаем тайга, и сразу же на эмоциях написал в свой блог о том, что я думаю. Если чиновники бездействуют, когда горят гектары лесов, то зачем 22 миллиона человек погибли во время Великой Отечественной войны?» — заявил он.