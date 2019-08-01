У каждого свой козырь

Некоторые «спортивные расклады» за год до очередной Олимпиады

Вот наконец-то после многочисленных дискуссий, а порой и наветов на всё российское, в которых старались перещеголять друг друга не только спортивные чиновники западных стран, но и зарубежные политики различных мастей — которые убеждали всех, что российские спортсмены недостойны участвовать в Играх XXXII Олимпиады, — приглашение Россия получила.

Приглашение получено

Ныне ни для кого не секрет, что спорт стал одной из козырных карт в идущей постоянно идеологической войне. Но вопреки многочисленным негативным прогнозам, Российский олимпийский комитет получил официальное приглашение от МОК принять участие в грядущей летней Олимпиаде, которая торжественно будет открыта 24 июля будущего года в столице Японии Токио. Ведь лично подписавший это приглашение в адрес ОКР президент МОК, олимпийский чемпион по фехтованию Томас Бах, отлично всегда отдавал себе отчёт, что без участия россиян Олимпийские игры теряют свою привлекательность для миллионов поклонников спорта.

Но сейчас читателей нашего еженедельника интересует вопрос, а как все эти не стихающие по сегодняшний день треволнения и санкции, большей частью незаслуженно выпавшие на долю наших мастеров после олимпийских стартов в Рио-де-Жанейро-2016, отразились на российских парнях и девушках? И лучшими показателями в этом вопросе являются их выступления в олимпийских дисциплинах на чемпионатах мира, которые «Крымский ТелеграфЪ» всегда регулярно освещает, а теперь, ровно за двенадцать месяцев до начала олимпийского сражения в Токио, постарается ещё внимательней относиться к этой теме. Причём хотим обратить внимание читателей, что если, например, на чемпионате мира по артистическому (синхронному) плаванию разыгрываются десять титулов чемпионов, то на Олимпийских играх — только два. И такое положение складывается во многих видах спорта, представленных на Олимпийских играх.

Пока же до начала Игр в Японии состоялось уже двенадцать чемпионатов мира — 2019. На них было разыграно 102 комплекта медалей из 399, которые предстоит разыграть олимпийцам токийского призыва будущего года. Уже полностью закрыты предстоящие олимпийские программы на чемпионатах мира по велоспорту на треке, стрельбе из лука, стендовой стрельбе, тхэквондо, фехтованию, плаванию, прыжкам в воду, артистическому плаванию, водному поло, плаванию на открытой воде. Частично разыграны награды в настольном теннисе, велоспорте-ВМК, в баскетболе, волейболе, футболе, парусном спорте.

Своя мини-Олимпиада

Именно такое название среди спортсменов и специалистов получил в последние годы чемпионат мира по водным видам спорта, который проводится в одном городе и объединяет пять олимпийских видов спорта: плавание в бассейне, плавание на открытой воде, артистическое плавание, прыжки в воду, водное поло. А ведь раньше каждый из этих чемпионатов проводился отдельно. Причём, разумеется, до сего времени имеет своих фаворитов. В плавании доминировали американцы, в артистическом плавании — россияне, в прыжках в воду — китайцы. И только плавание на открытой воде да водное поло, образно говоря, были открыты для общей конкуренции. Но за первые три места в общекомандном зачёте реально могла бороться перечисленная выше троица, изредка подвергавшаяся атакам со стороны австралийцев и японцев.

Вот почему на завершившемся на минувшей неделе чемпионате мира по водным видам спорта, который принимал южнокорейский Кванджу, все были уверены, что вновь в центре внимания будет эта тройка фаворитов, но на каких местах? И за год до стартов в Токио-2020 произошла сенсация: впервые победили китайцы, которые, как всегда, были вне конкуренции в прыжках в воду, прибавили в плавании и, что очень важно, в артистическом плавании. Вторыми стали американцы, сохранившие свои позиции в плавании, но весьма бледно выглядевшие в других дисциплинах, кроме мужского водного поло, где после огромного перерыва вновь стали чемпионами мира. Россияне остались третьими, сохранив свое подавляющее преимущество в артистическом плавании, зримо прибавив в плавании в бассейне и провалившись в прыжках. Теперь вам понятно, уважаемый читатель, почему этот чемпионат мира величают в спортивных кругах «мини-Олимпиадой».

Запомните их имена

А теперь предлагаем поклонникам спорта познакомиться с парнями и девушками, которые отличились в Кванджу в своих видах порта. И хотя нет стопроцентной гарантии ждать от них таких же показателей в Токио-2020, но, как говорится, чем чёрт не шутит! Ведь нынешние чемпионы и призёры в Южной Корее входят в когорту тех, от кого можно ждать успехов. Запомните их имена.

Плавание. «Золото»: Антон Чупков (200 м брасс), Евгений Рылов (200 м спина), Юлия Ефимова (200 м брасс). «Серебро»: Андрей Минаков (100 м баттерфляй), Рылов (100 м спина), Ефимова (100 м брасс), Владислав Гринёв, Владимир Морозов, Климент Колесников, Рылов (эстафета 4×100 м кролем), Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных, Мартин Малютин (эстафета 4×200 м кролем). «Бронза»: Гринёв (100 м кроль), Малютин (200 м кроль), Рылов, Кирилл Пригода, Минаков, Морозов (комбинированная эстафета 4×100 м).

Артистическое плавание. «Золото»: Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (дуэт), Марина Шурочкина, Анастасия Архиповская, Михаела Каланча, Полина Комар, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Варвара Субботина, Вероника Калинина (группа).

Прыжки в воду. «Серебро»: Александр Бондарь и Виктор Минибаев (синхрон с вышки). «Бронза»: Бондарь (вышка).

Увы, в водном поло российские девушки заняли лишь пятое место, а мужчины провалились на первых этапах чемпионата. В плавании на открытой воде (25 км) в активе россиян было «серебро». Но, увы, эта дистанция не входит в олимпийскую программу и медаль не может быть внесена в условную десятку общекомандного зачёта стран на 1 августа 2019 года. А она выглядела таким образом: Китай (18 золотых + 14 серебряных + 6 бронзовых = 38 медалей), США (17 + 10 + 9 = 36), Австралия (10 + 12 + 9 = 31), Россия (9 + 11 + 8 = 28), Нидерланды (6 + 6 + 0 = 12), Великобритания (6 + 5 + 9 = 20), Венгрия (5 + 3 + 0 = 8), Италия (4 + 5 + 12 = 21), Южная Корея (4 + 3 + 7 = 14), Германия (3 + 2 + 3 = 8).

В нынешнем месяце россияне примут старт в чемпионатах мира по парусному спорту (класс «470»), скалолазанию, бадминтону, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, академической гребле, маунтинбайку. О результатах этих чемпионатов мы подробно расскажем в нашем еженедельнике. Хотя, если говорить откровенно, на этих состязаниях россияне могут надеяться только на успехи в дзюдо и в отдельных классах лодок в гребле на байдарках и каноэ.