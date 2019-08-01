Проверка на мастерство

Нынче на «фу-фу» ни одну команду из «зоны УЕФА» не обыграешь

Раз в четыре года проводятся чемпионаты мира и Европы, с перерывом в два сезона между ними, но ежегодно свыше трёхсот клубов нашего континента проходят проверку на мастерство, разыгрывая Кубок лиги чемпионов и Кубок лиги Европы УЕФА. Эти турниры служат проверкой мастерства футболистов команд, поставляющих своих лучших исполнителей для национальных сборных.

Не без привилегий

Они приходятся на долю тех клубов, страны которых занимают ведущие места в ежегодных рейтингах УЕФА. Поэтому начинают турнир команды (среди них мы видим и россиян) со второго классификационного раунда среди «европейцев» и с третьего — среди «чемпионов». Причём для национальных чемпионов существует ещё одна льгота, они вылетают не сразу после поражения, а получают ещё возможность испытать свои силы среди «европейцев». А вот так называемые представители лиг подобных льгот не имеют, и поражение по сумме двух матчей моментально отправляет их в число зрителей.

Вот в таком незавидном положении оказалась шестая команда России 2018/19 годов, тульский «Арсенал». Особенно если учесть тот факт, что ещё никогда российские команды не проигрывали азербайджанским клубам на международной арене, оспаривая кубки Европы для клубов. И вот первое, причём разгромное поражение по сумме двух поединков (0:1, 0:3), которое во втором раунде Лиги Европы УЕФА 2019/20 туляки потерпели от призёра чемпионата Азербайджана, бакинского «Нефтчи».

Большинству, например, крымских поклонников футбола уже давненько не приходилось видеть в деле ряд клубов, с которыми в своё время в первенстве СССР по различным лигам встречалась симферопольская «Таврия». И уже в первом поединке, играя в Туле, нефтяники Закавказья понравились своей поставленной игрой, умелой защитой. Но даже гол, пропущенный на последней минуте первого тайма, его забил «бакинский» француз Дарио Фредерико, не предсказывал россиянам поражение в ответном поединке. Казалось, что команда Игоря Черевченко, в межсезонье растерявшая всю свою атакующую линию, найдёт в себе силы отыграть в гостях этот единственный гол.

Но, увы, перед всеми в Баку предстал никудышный, безвольный «Арсенал», имевший за весь поединок возможность отыграться только тогда, когда Игорь Горбатенко со штрафного удара угодил мячом в перекладину ворот. Ну, а хозяева поля, в первом тайме «охранявшие» гол, забитый в Туле, верно оценили слабую готовность гостей к активным действиям и начали их «разрывать» на флангах. И это им успешно удалось с первых минут второй половины матча. В результате метких ударов Рауфа Алиева, того же Дарио Фредерико с пенальти, нигерийца Мамада Мбоджа, счёт вырос до разгромного — 3:0. На этом, увы, закончилась «прогулка» туляков в Европу, ничего не принесшая кроме досады и потери так необходимых в острейшей борьбе с португальцами рейтинговых очков, что ещё раз подтвердило, что нынче, как говорится, на «фу-фу» ни одну команду из так называемой «зоны УЕФА» не обыграешь.

Кто шагнул вперёд?

Разумеется, мы не в состоянии рассказать сразу обо всех 46 матчах, которые состоялись на континенте в рамках Лиги Европы УЕФА. Но, исходя из примера с «Нефтчи», интересно посмотреть, а как сыграли клубы из наших бывших союзных республик, а теперь независимых государств. Путь чемпионов. «Тре Пепне» (Сан-Марино) — «Судува» (Литва) — 0:5, 0:5, «Пяст» (Польша) — «Рига» (Латвия) — 3:2, 1:2, «Партизани» (Албания) — «Шериф» (Молдавия) — 0:1, 1:1, «Арарат» (Армения) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — 2:0, 2:1, «Санта-Колома» (Андорра) — «Астана» (Казахстан) — 0:0, 1:4. Ну, а теперь посмотрим, кто из бывших «наших», шагающих в этом розыгрыше по пути представителей лиг, вместе с «Нефтчи» пробился в третий квалификационный раунд. Это армянский «Пюник» (выбивший из розыгрыша весьма сильный чешский «Яблонец» — 2:1, 0:0), грузинское «Динамо» из Тбилиси, украинская «Заря» из Луганска, латвийский «Вентспилс», белорусский «Шахтёр» из Солигорска.

Ну, и конечно же, интересно, кто заслужил право, кроме перечисленных выше команд, пробиться в третий квалификационный раунд среди «европейцев». Ведь среди них можно увидеть ряд хорошо нам знакомых клубов, но и кроме них есть весьма перспективные клубы. Это «Норчёпинг», «Мальме» (оба — Швеция), «Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль), ЦСКА (София), «Локомотив» (Пловдив), «Лудогорец» (все — Болгария), «Слован» (Словакия), «Линфилд» (Сев. Ирландия), «Ф91 Дюделанж» (Люксембург), «Эспаньол» (Испания), «Атратамитос», «Арис» (оба — Греция), «Хёугесунн», «Мольде» (оба — Норвегия), «Апполлон», АЕК (Ларнака), «Аполлон» (оба — Кипр), «Легия» (Польша), «Зриньски» (Босния), «Брондбю» (Дания), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Ени Малатьядюр» (Турция), «Айнтрахт» (Германия), «Абердин», «Рейнджерс» (оба — Шотландия), «Гент» (Бельгия), «Торино» (Италия), «Люцерн» (Швейцария), «Вентспилс» (Латвия), «Страсбург» (Франция), «Млада Болеслав» (Чехия), АЗ (Нидерланды), «Университатя» (Крайова), «Стяуа» (оба — Румыния), «Вулверхэмптон» (Англия), «Витория» (Гимараинш, Португалия), «Партизан» (Сербия).

Дебют предстоит

В розыгрыше Лиги чемпионов российские клубы вступают в борьбу за почётный приз только с третьего квалификационного раунда. Поэтому мы сегодня, подводя итоги второго раунда, отметим результаты лишь опять-таки наших бывших соотечественников, которые старались, идя по пути чемпионов, пробиться в третий тур. Но из четырех команд этого удалось добиться только чемпиону Азербайджана «Карабаху», который оказался сильнее чемпиона Ирландии «Дандолка» — 1:1, 3:0. А вот три другие уступили и теперь переходят играть в Лигу Европы УЕФА. Итак, чемпион Белоруссии БАТЭ из Борисова проиграл чемпиону Норвегии «Русенборгу» — 2:1, 0:2, чемпион Грузии «Сабуртало» — чемпиону Хорватии «Динамо» из Загреба — 0:2, 0:3, чемпион Эстонии «Нымме Калью» — чемпиону Шотландии «Селтику» из Глазго — 0:5, 0:2.

Третьи квалификационные раунды в обоих турнирах проводились 6-7 и 13 августа. И сегодня мы имеем возможность назвать тех, кто встречается в этом туре в Лиге чемпионов. Среди команд, идущих по пути чемпионов: «ЧФР» (Румыния) — «Селтик», АПОЭЛ (Кипр) — «Карабах», ПАОК (Греция) — «Аякс» (Нидерланды), «Динамо» (Загреб) — «Ференцварош» (Венгрия), «Црвена Звезда» (Сербия) — «Копенгаген» (Дания), «Марибор» (Словения) — «Русенборг». А вот кто будет шагать по пути представителей лиг: «Истамбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция), «Краснодар» (Россия) — «Порту» (Португалия), «Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» (Киев, Украина), «Базель» (Швейцария) — ЛАСК (Австрия).

Итак, среди «чемпионов» с этого раунда в соперничество вступает «Краснодар». А у «европейцев» по пути представителей лиг идет московский «Спартак», которого ждут поединки со швейцарским «Туном».