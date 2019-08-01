И добро вернётся бумерангом...

В Симферополе установили контейнер для сбора школьных принадлежностей малообеспеченным семьям. А ещё собирают для нуждающихся еду и одежду

Уже полным ходом идет подготовка к школьному сезону, но далеко не каждая семья к нему готова. Тетради, ручки, линейки, ранец и школьная форма — это далеко не полный список необходимых вещей. Как многодетной матери-одиночке собрать детей в школу? Благотворительный фонд «Добро мира — волонтёры Крыма» в августе нынешнего года организовал акцию «Готовимся к школе», чтобы помочь малообеспеченным семьям с подготовкой к учебному году. Также в числе проектов фонда «Дом для еды», «Дом для вещей» и многие другие.

Подготовим 5000 детей к школе?

Акция «Готовимся к школе» проходит уже четвертый год подряд. В строительном супермаркете «Новацентр» в Симферополе уже несколько дней установлен специальный контейнер для сбора школьных принадлежностей. Сбор будет проходить до 20 августа 2019 года, после этого контейнер демонтируют. Любой желающий может оставить в корзине пожертвования: ручки, карандаши, линейки, ластики, тетради, альбомы, ранцы и др. Но самое сложное — это собрать необходимое количество ранцев, поскольку стоят они довольно дорого. Если ручку или карандаш еще можно приобрести, то купить ребенку портфель, рюкзак малообеспеченной семье может оказаться не под силу. К счастью, крымчане не остаются равнодушными. Люди помогают вне зависимости от рода деятельности и социального статуса: органы государственной власти, бизнесмены, волонтёры и обычные люди. Помощь в приобретении канцтоваров неоценима. Ведь отдать ненужную вещь, которая пылится на полках, намного проще, чем пойти купить новую тетрадку, альбом или ранец.

В 2018 году около 3000 детей из малоимущих семей получили в помощь школьные принадлежности. В этом году «Добро мира» поставило себе цель помочь 5000 семей подготовить детей к школе, но Наталья Мартынец, учредитель фонда, высказывает некоторые сомнения на этот счёт. Ведь здесь очень многое зависит от того, сколько крымчан проявят неравнодушие. Хотя, возможно, цель в 5000 и будет достигнута.

Помочь канцтоварами можно в любой точке Крыма, волонтёры по всему полуострову принимают помощь у себя на дому.

На сегодняшний день школьные принадлежности получили уже четыреста детей из малообеспеченных семей.

Дом, где живёт еда

Есть на полуострове и семьи, которым сложно не только подготовить детей к школе, порой им тяжело их даже накормить. В такой трудной жизненной ситуации оказываются в основном матери-одиночки, многодетные семьи. Согласно статическим данным, около 20% крымчан находятся сегодня за чертой бедности. Сложней же всего приходится тем, кто живёт в сёлах, такие семьи буквально существуют, выживают, от сезона к сезону. Проще говоря — работа на полях заканчивается и наступают трудные времена.

Поэтому совместно с «Новацентром» в декабре прошлого года в Симферополе волонтёры организовали проект «Дом для еды». По словам Натальи Мартынец, симферопольцы активно наполняют контейнеры едой для нуждающихся. Сотрудники торгового центра также не остаются равнодушными, кассиры и продавцы говорят, что с радостью принимают участие в вышеупомянутой акции.

Кстати, в Севастополе тоже были установлены контейнеры для еды, но там, как говорят волонтеры, сборы идут очень слабо. Наталья уверяет, что пассивность севастопольцев не из-за жадности и равнодушия. Жители просто не знают об этой акции и относятся к происходящему с недоверием. К тому же сейчас развелось огромное количество, так скажем, просителей, которые не всегда являются добросовестными людьми.

Даём удочку, а не рыбу

Но главная цель волонтерской деятельности — это не одеть и накормить, а помочь встать на ноги. Как выразилась Наталья Мартынец: «Мы даем удочку, а не рыбу». Встречаются разные люди, среди малоимущих много и тех, кто бедствует по собственной воле. Волонтеры тщательно проверяют информацию о человеке, который просит о помощи. Ведь кто-то в ней и правда нуждается, а кто-то просто не хочет ничего менять в своей жизни.

Фонд помогает едой, одеждой, с ремонтом дома, но это на первом этапе, далее решаются вопросы с документами и трудоустройством. Среди волонтёров много специалистов различного рода деятельности — юристы, экономисты, владельцы магазинов и многие другие. Как говорится, с миру по нитке. И все эти люди занимаются волонтёрской деятельностью абсолютно бескорыстно, они не получают никаких денежных вознаграждений или льгот, помогают людям лишь по велению сердца.

Добро возвращается

Среди волонтёров немало тех, кто сам когда-то оказался в сложной ситуации. Получив помощь от неравнодушных сограждан, они теперь с радостью помогают другим людям встать на ноги.

Елена Баранова 5 лет назад, будучи матерью троих детей, оказалась в финансовом тупике — муж остался без работы. Нужно было кормить младшего ребенка, старших отправлять в школу. Елена обратилась за помощью в «Добро мира», и ей помогли, поддержали. Спустя год у женщины жизнь наладилась, и она оказалась в числе волонтёров. Елена работает на складе, куда люди приносят одежду, игрушки, бытовую химию и любые предметы домашнего обихода.

Волонтёры сортируют вещи и распределяют по специальным мешкам. На складе можно взять во временное пользование детскую коляску, кроватку или самокат. Когда уже нет необходимости в коляске или кроватке, нужно вернуть обратно на склад, ведь такие «дары» случаются не часто, а нуждающихся очень много. Гуманитарную помощь ежемесячно получают 2500 семей.

Елена Баранова занимается не только сортировкой одежды, под ее опекой находятся несколько женщин. Одна из них — молодая мама 22 лет. Отец ребенка бросил девушку, оставив о себе лишь одни воспоминания. Устроиться на работу не может — малыша оставить не с кем, а очередь в детский сад равна длиною в жизнь. Дом в аварийном состоянии, живет временно у знакомой. Помощь от государства не получает, лишь мизерное пособие, поскольку у неё есть мать. Но мать только по бумагам, а по факту она много лет назад от нее отказалась.

Елена помогает девушке продуктами, даёт из собственного кошелька деньги на проезд.

На складе с Еленой работает Лариса. Лариса Потапова — пенсионерка, ей 68 лет. Женщина полна сил и оптимизма, с огромной самоотдачей она помогает людям. Лариса опекает бабушек-соседок, рассказывает при случае и другим нуждающимся, где и как они могут получить помощь, раздает детям книги. Когда-то и ее сюда привела нужда. У Ларисы есть дочь, у дочери пятеро детей, нужно было помочь внукам. Женщина является опекуном мальчика, который однажды оказался совсем один. Сейчас ребенок вырос в двухметрового десантника, который благополучно служит в Подмосковье.

Среди помощниц с недавних пор работает женщина — ушла от мужа-тирана. У нее двое замечательных сыновей, но серьезная психологическая травма и материальные трудности. Лариса и Елена поддерживают и подбадривают новенькую, помогают по возможности чем могут. Любой человек может оказаться в трудной ситуации, очень ценно, когда тебе протягивают руку помощи. Стоит делать добро, чтобы получить в ответ миллионы улыбок.