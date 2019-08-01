Скрываться – не вариант

Ответственность за оставление места ДТП

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем об ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Требования и обязанности

Оставление места ДТП относится к серьезному правонарушению. Нередко виновники ДТП покидают место происшествия, пытаясь таким образом избежать ответственности. Некоторые водители, повредив чужой автомобиль, к примеру, на парковке, считают это незначительным происшествием и спокойно уезжают, однако не важно, что или кто пострадал в результате ДТП — автомобиль, забор дома или пешеход — за оставление места ДТП Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации в Российской Федерации предусмотрена, соответственно, административная и уголовная ответственность.

Согласно Правилам дорожного движения РФ (ПДД), дорожно-транспортное происшествие — это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства (далее — автомобили), сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

В случае ДТП на водителя, причастного к нему, возлагается ряд обязанностей, предусмотренных ПДД. За невыполнение этих обязанностей установлена ответственность. Так, в частности, водитель, причастный к ДТП, не вправе в нарушение ПДД оставлять место происшествия. Считается, что водитель оставил место ДТП, участником которого являлся, если он :

— оставил место ДТП до того, как сотрудники полиции оформили ДТП;

— оставил место ДТП до заполнения бланка извещения о ДТП (европротокола);

— не вернулся к месту ДТП после того, как доставил пострадавшего на своем автомобиле в лечебное учреждение, — в экстренном случае при невозможности отправить пострадавшего на попутном автомобиле. То есть, если в результате ДТП имеется пострадавший, то с целью его доставки в больницу водитель вправе покинуть место аварии без наказания со стороны государства. После доставки пострадавшего в больницу, следует сразу же вернуться на место ДТП. При этом водитель, причастный к ДТП, вправе оставить место ДТП, если документы о ДТП можно оформить без участия сотрудников полиции. Также он вправе сделать это, если при необходимости оформления документов сотрудниками полиции и при условии соблюдения предусмотренных ПДД требований получит от сотрудника полиции указание о месте оформления ДТП.

Кроме того, за оставление места ДТП к административной ответственности может быть привлечен водитель, допустивший нарушение ПДД, которое стало причиной ДТП с участием других автомобилей (другого автомобиля), вне зависимости от того, имело ли место механическое взаимодействие с другими автомобилями, с людьми или объектами, при условии, что этот водитель знал о факте ДТП, однако умышленно оставил место ДТП.

Административная и уголовная ответственность

За оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административного ареста на срок до 15 суток. То есть, даже небольшая царапина на лакокрасочном покрытии чужого автомобиля, «задетого» на парковке, в случае оставления виновником места ДТП может обернуться для виновника лишением прав или административным арестом. Административная ответственность наступает при отсутствии в правонарушении уголовно наказуемого деяния.

Согласно нормам Уголовного кодекса РФ, за нарушение водителем ПДД или правил эксплуатации автомобиля, если эти нарушения сопряжены с оставлением водителем места ДТП, предусмотрена уголовная ответственность в случае:

— причинения тяжкого вреда здоровью человека — в виде принудительных работ на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

— смерти человека — в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

— смерти двух и более лиц — в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Будьте внимательны и аккуратны на дорогах! Берегите свою жизнь и жизнь своих близких! Соблюдайте правила дорожного движения!

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