Обратная тяга

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В августе этого года юбилей Ильи Репина, художника, которого тянуло к Крыму больше, чем он это признавал

В экспозиции Симферопольского художественного музея представлено несколько полотен художника: «Портрет крестьянина» (1889), «Этюд академической натурщицы» (1890-е ), «Солоха и дьяк» (1926), а в графической коллекции хранится карандашный портрет М.К. Тенишевой. Но самая крымская картина в творчестве Репина, конечно, «Крым. Проводник».

Растиражированное впечатление

В Крыму Илья Ефимович побывал весной 1880 года вместе со своим младшим другом и учеником, ставшим в будущем знаменитым живописцем, Валентином Серовым. Поездку эту он предпринял в поисках исторических материалов и «некоей аутентичности» для своего эпохального полотна «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Не нашёл (о крымских разочарованиях Репина «Крымский ТелеграфЪ» рассказал в материале, опубликованном в № 442 от 11 августа 2017 года). Зато создал «Крым. Проводник», картину на тему, которую он буквально снял с языка. Получилась эдакая злободневка.

О романтических приключениях крымских проводников-татар тогда (да и сейчас тоже) не писал разве что необычайно ленивый автор. Антон Чехов в 1886 году выдал на-гора рассказ «Длинный язык». Куприн посвятил своё произведение «В Крыму (Меджид)». Вот где была аутентичность Крыма — не в задуманных Репиным казаках, а в лихих проводниках! Подделки, кстати, строго преследовались. Тому имеется весьма примечательное доказательство. «Романтическим успехам пресловутых крымских проводников-татар позавидовал приезжий хохол Райнюк. Он переоделся проводником, вышел на улицу и с отвагой истинного татарина пристал к проходившей курсовой даме г-же Б. Первый опыт хитрого хохла окончился весьма плачевно для него. Дама не дала себя в обман и, узнав в „проводнике“ обыкновенного смертного, позвала на помощь мужа, который наградил растерявшегося малоросса пощечиной. Инцидент закончился протоколом», — писала газета «Русское слово» 17 (04) сентября от 1912 года. Байка, конечно, но весьма занятная.

Имеются сведения о том, что Репин не считал своё полотно «Крым. Проводник» шедевром живописи. Тем не менее актуальности он отдал дань сполна — создал по нему литографии, которые после были растиражированы в виде открыток изданием Общины Святой Евгении. И то и другое разбирают по сей день словно горячие пирожки (открытки нынче оценивают в пару-тройку сотен рублей, литографии — в десятки тысяч).

Своя «крымская набережная»

Интересно, что несмотря на свою неудачную поездку в Крым, Репин продолжает популяризировать полуостров и после смерти.

Всем и каждому известно, что полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» Репин всё же создал, хоть Крым ему в этом никак и не помог.

В 1891 году картину за огромные на тот момент деньги, 35 тысяч рублей серебром, приобрёл сам государь-император Александр III. На третью часть этих денег в 1892 году Репин купил имение под Витебском (ныне Белоруссия). Имение называлось Софиевка — по имени прежней владелицы Софьи Яцкевич. Но еще раньше место называлось Дровнево. И Илья Ефимович закрепил за своим новым владением название «Здравнево».

Приобретенный дом был одноэтажный и достаточно ветхий. Потому ещё энная часть денег пошла на ремонт. Часть, но не все. На оставшиеся тысячи художник возвёл на здании башню, с которой открывался прекрасный вид на реку Двину. Вот тут Репин и вспомнил о Крыме. Он приказал, чтобы берег Двины укрепили, вдоль реки появилось 400 метров каменной кладки. И Репин стал с гордостью говорить гостям: «Моя крымская набережная». Позже, правда, Репинскую крымскую набережную размыло. Говорят, Западная Двина не любит, когда ее сковывают. А Репин до сих пор стоит там, совсем неподалёку от бывшей «крымской набережной». Автор этого памятника ему — известный белорусский скульптор Иван Миско. Символично, что цветы к памятнику Репину несут молодожены, которые облюбовали «Здравнево» в качестве места для первых поцелуев и фотосессий. Художник задумчив, присел на камень. Взгляд — ввысь. Наверное, думает о своих упущенных на полуострове возможностях, осмысливает, что многого не доглядел во время той поездки...

Оригинал этюда И. Е. Репина «Казак», подаренный Сергееву-Ценскому художником в 1926 году.

Казак из Алушты

Была у Репина и опосредованная связь с Крымом. Даже не опосредованная, скорее связь через посредника. До последних дней жизни Илья Ефимович состоял в переписке с Сергеем Николаевичем Сергеевым-Ценским. Между ними даже произошёл своеобразный обмен подарками. Писатель посвятил художнику свою повесть «Медвежонок». Это посвящение появилось как знак сочувствия, понимания и поддержки после многочисленных нападок на Репина в прессе и случая вандализма, когда в 1913 году на выставке в Москве монах-старообрядец Абрам Балашов изрезал ножом картину «Иван Грозный и его сын Иван». И Репин не остался в долгу. Он презентовал Сергею Николаевичу этюд «Казак» с дарственной надписью «Высокочтимому С. Н. Сергееву-Ценскому преданный с любовью Илья Репин».

«Медвежонок» Сергеева-Ценского, видимо с лёгкой руки Репина, стал первой экранизацией произведений писателя — в 1981 году киностудией «Киевнаучфильм» был снят одноименный художественный фильм. Эскизы декораций к фильму, фотографии съемочной группы, рабочих моментов съемок были подарены Алуштинскому литературно-мемориальному музею С. Н. Сергеева-Ценского творческой группой создателей телефильма в торжественной обстановке во время премьерного показа фильма в Алуште в 1984 году. Там же сейчас «поселился» и Репинский «Казак».

А 5 августа 2019 года в этом музее торжественно отмечали 175-летие Ильи Ефимовича Репина, отмечали открытием выставки «Послушная глазам его рука из красок жизнь нетленную творила».

Сергеев-Ценский писал: «Репин был великим художником всегда, что бы он ни делал, о чём бы и сём бы ни говорил. Это — отличительное свойство гения, и оно было присуще ему в полной мере».

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 540 от 9 августа 2019 года

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Просмотров: 49 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:40

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