Софиеополь, которого нет

Как очередная авантюра Софьи Потоцкой увенчалась полным провалом...

... А виноваты в этом оказались Светлейший князь Григорий Потёмкин и недолговечность бытия. Но больше всех жалел о неосуществлённом проекте император Николай I.

Приключения «Анжелики»

Если бы Анн и Серж Голон писали свой многотомный опус по мотивам биографии крымской землевладелицы графини Потоцкой, их опус от этого только бы выиграл. Но и без них все её жизнеописания достаточно художественны — минимум сухой документалистики и фактов, множество легенд, исторических анекдотов и авантюрно-романтических отступлений. Однако основой сюжетной линии этой биографии остаются интерпретации на тему: как именно София попала «из грязи в князи». Опыт, полезный для юных дев с неординарной внешностью во все времена и во всех точках планеты.

По рассказам самой Софии, она происходила из знатного рода, принадлежавшего к царской греческой семье, и являлась праправнучкой греческого магната Челиче. По мнению всех прочих-остальных, всё было куда занятнее. Говорят, например, что красавицу гречанку из Константинополя ещё в нежном тринадцатилетнем возрасте мать продала польскому послу Каролю Боскамп-Лясопольскому, доставлявшему своему королю-сластолюбцу Станиславу Августу в Варшаву привлекательных юных дев. По дороге в Варшаву посольство сделало вынужденную остановку в Каменец-Подольском, где Софию заприметил сын коменданта города, молодой майор Юзеф Витт, который был настолько сражен красотой девушки, что не пожалел за неё 100 червонцев. После Витт охотно женился на своём приобретении и увёз избранницу в Париж.

Существует и более приемлемая для нашего времени версия «18+». Мол, отец Софии Константин Глявоне, небогатый грек, торговавший скотом, умер, когда его дочери было 15 лет. Вскоре после этого сгорел при пожаре дом, в котором жили София с матерью и сестрами. Мать Софии стала куртизанкой и занималась сводничеством. Она познакомила 17-летнюю Софию с Боскамп-Лясопольским, который поселил девушку в своём дворце и нанял ей учителя французского языка. В 19 лет (июнь 1779 года) София Глявоне вышла замуж за Юзефа Витта. В этой версии этому «молодому майору» 39 лет и он не сын коменданта крепости, а комендант собственной персоной. Польскому королю Станиславу Августу, королю Пруссии Фридриху II, австрийскому императору Иосифу II, графу Прованскому (будущему королю Людовику XVIII) София была представлена в качестве приличной замужней особы в начале 1780-х.

Однако на самом деле по-настоящему «приличной замужней особой» София станет только в Крыму, в Массандре, пребывание здесь называют своеобразным Рубиконом в её многосложной жизни. Но до этого ей ещё предстояло обзавестись влиятельным покровителем.

Отдам в хорошие руки

В одном из путеводителей по Крыму за 1834 год сообщалось, что «Марсанда» известна «гигантским проектом, который 15 лет назад был составлен ... графиней Софьей Потоцкой, желавшей заложить здесь основание городу». Откуда вдруг у Софии взялись эдакие градостроительно-устроительные амбиции? Оказывается, ими она заразилась от Светлейшего князя Григория Потёмкина...

В 1785 году Витт вынужденно вернулся на родину. И Софии от пребывания в захолустье стало невыносимо скучно. И она ударилась во все тяжкие. К мужу возвращаться ей не хотелось настолько, что даже стиль жизни маркитантки казался милее. И София «квартировалась» сначала в военном лагере Салтыкова под Хотином, а позднее «гостила» под Очаковым у Потёмкина, фаворита Екатерины II. Императрица в то время несколько охладела к светлейшему князю, и он нуждался в утешении. У Софии на такие вещи был нюх, она знала, как вести себя с такими вот тоскующими вельможами, и прекрасно понимала свою выгоду.

Юзеф Витт, обзаведясь ветвистыми рогами, тоже не прогадал — за исключительное право иметь Софию своей повсеместной спутницей от Потёмкина ему достались титул графа, генеральский чин и место коменданта Херсона с годовым окладом в 6000 рублей. И Витту, по всей видимости, торговля женой понравилась — позже он продаст её ещё раз Феликсу-Станиславу Потоцкому за два миллиона польских злотых.

Богом данная «Богоданная»

По данным некоторых историков, София впервые явилась в Крым в 1787 году и тогда же даже была представлена императрице Екатерине II, произошло это во время вояжа последней в полуденный край. В этом же году, по некоему мистическому стечению обстоятельств, земля деревни Массандра была обмежевана от всех соседних дач и названа «Богоданной», очевидно, потому, что отличалась от других своими особыми природными качествами. Впоследствии Массандра была приобретена в казну, а затем, в 1815 году, её приобрела Софья Константиновна Потоцкая.

О том, чтобы обосноваться в Крыму, она мечтала давно. Не один десяток лет. 17 июля 1795 года София остановилась в городке Неборове у княгини Елены Радзивилл. 18 июля хозяйка повезла Софию в свой парк «Аркадия». Там её впервые и одолели грёзы о Крыме.

«Гуляя садами Аркадии, я ощущала, что в разгаре лета переживаю опять весну, — писала София в письме графу Потоцкому. — И каждое дерево как будто говорит: „Мне здесь хорошо!“ Аркадия очень напоминает Крым; ты знаешь, что в тех местах при твоих возможностях можно было бы иметь в течение двух лет такую же, а может, и более прекрасную Аркадию, ибо там не нужно искусственных насаждений? Правда, мой милый друг, что мы будем иметь сельцо в Крыму?» В следующем письме от 19 июля 1796 года София дополнила свою просьбу пожеланием:

«...если будем иметь усадьбу в Крыму, прикажешь установить там органы так же, как в Радзивилловой в Аркадии?..»

Воплотив свою месту в жизнь, София захотела большего. Ей казалось самым уместным основать здесь, в Массандре, город своего имени, и не просто город, а столицу Тавриды, нечто совершенно идеальное.

Проекту нового города графиня Потоцкая уделила целых 7 лет. И всё сетовала, что её высокий покровитель Светлейший князь Григорий Потёмкин скончался столь рано и несвоевременно. Подставь он вовремя плечо слабой женщине, она бы и не того наворотила... А потом смерть настигла и Софию. Унаследовала Массандру одна из двух её дочерей от второго брака — Ольга Станиславовна Нарышкина. Новая владелица, жена губернатора Таврической губернии, много времени уделяла благоустройству Нижней Массандры, но имение, как таковое, её практически не интересовало.

Интересно, что больше всех о том, что крымскую столицу не отстроили в Массандре, жалел царь Николай I. По свидетельству современников, где бы государь ни бывал, какими бы красотами ни любовался, вывод всегда делал одинаковый: «Хорошо, да всё не Массандра!»