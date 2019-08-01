Санкции для четвероногих

В России утвердили список потенциально опасных собак
С 1 января 2020 года вступает в силу пункт 6 статьи 13 Федерального закона, согласно которому запрещается выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка, независимо от места выгула, за исключением случаев, если такие собаки находятся на огороженной территории, принадлежащей их владельцу. При этом о наличии потенциально опасной собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию.
Своим постановлением Правительство России утвердило список потенциально опасных собак. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.
В список вошли следующие породы:
— акбаш,
— американский бандог,
— амбульдог,
— бразильский бульдог,
— булли кутта,
— бульдог алапахский чистокровный (отто),
— бэндог,
— волко-собачьи гибриды,
— волкособ (гибрид волка),
— гуль дог,
— питбульмастиф,
— северокавказская собака,
— а также метисы этих пород.
«Список сформирован с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций — Российской кинологической федерации, общественной организации „Союз кинологических организаций России“, а также опыта других стран. Проект постановления прошел процедуру общественного обсуждения», — сообщается в документе.
Напомним, потенциально опасные собаки — это собаки определенных пород, их гибриды и другие собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей и включенные в перечень потенциально опасных собак.