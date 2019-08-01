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Санкции для четвероногих

В России утвердили список потенциально опасных собак

С 1 января 2020 года вступает в силу пункт 6 статьи 13 Федерального закона, согласно которому запрещается выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка, независимо от места выгула, за исключением случаев, если такие собаки находятся на огороженной территории, принадлежащей их владельцу. При этом о наличии потенциально опасной собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию.

Своим постановлением Правительство России утвердило список потенциально опасных собак. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

В список вошли следующие породы:

— акбаш,

— американский бандог,

— амбульдог,

— бразильский бульдог,

— булли кутта,

— бульдог алапахский чистокровный (отто),

— бэндог,

— волко-собачьи гибриды,

— волкособ (гибрид волка),

— гуль дог,

— питбульмастиф,

— северокавказская собака,

— а также метисы этих пород.

«Список сформирован с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций — Российской кинологической федерации, общественной организации „Союз кинологических организаций России“, а также опыта других стран. Проект постановления прошел процедуру общественного обсуждения», — сообщается в документе.

Напомним, потенциально опасные собаки — это собаки определенных пород, их гибриды и другие собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей и включенные в перечень потенциально опасных собак.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 540 от 9 августа 2019 года

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Просмотров: 84 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:49

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