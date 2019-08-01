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Самоочищение по-ялтински

Буквально несколько дней назад «десант» крымского правительства побывал в Ялте, разбирался с местными проблемами и, как рассказывал «Крымский ТелеграфЪ», дал срок местным властям на исправление ситуации сразу по нескольким направлениям. Однако не только симферопольские чиновники решили взять под контроль происходящее в курортной столице. К делу, похоже, подключились и правоохранительные органы. В частности, стало известно, что на этой неделе силовики проводили оперативные мероприятия в здании, где располагается одно из подразделений администрации Ялты. Информацию об этом распространили в социальных сетях очевидцы: «В помещениях на улице Садовой, где располагается департамент муниципального контроля местной администрации, проходят обыски с участием представителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД и Следственного комитета». А чуть позже глава администрации Ялты Алексей Челпанов заявил, что так проходит… «процесс очищения городской власти от жуликов и негодяев», приоткрыв и мотив интереса правоохранителей к ялтинскому департаменту. «Те, кто берет взятки, должны сидеть в тюрьме. К сожалению, в Ялте сохраняются проблемы с незаконной застройкой, но правоохранительные органы не дремлют и привлекают к ответственности, в том числе и тех, кто небескорыстно содействует нарушениям закона. А мы со своей стороны требуем от должностных лиц строго и в полном объеме выполнять свои обязанности и инструкции и не допускать зло­употреблений должностными полномочиями», — сообщил Челпанов.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 541 от 16 августа 2019 года

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Просмотров: 65 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:29

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