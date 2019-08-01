Говорят, что... Ай-Петри опять облюбовали мошенники?

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Пожелавший сохранить анонимность турист предупреждает об очередных сомнительных «парковщиках» и даёт совет, который одним может показаться весьма полезным, а другим – как минимум спорным: «Для тех, кто едет на Ай-Петри! Жители и гости Крыма! Поставили шлагбаум на стоянке на самом верху, где раньше был рынок, а в прошлом году была бесплатная стоянка. На въезде ребята предлагают стоянку авто на час – 100 рублей. Безлимит – 300 рублей. Но при этом не дают никаких чеков и не пишут номера авто. Поэтому смело платите за 1 час стоянки – на выезде со стоянки никто не будет проверять, сколько вы там простояли. Не благодарите! Всем хорошего отдыха!»