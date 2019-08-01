В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на пляжах торгуют ­подержанным товаром Отдыхающая делится весьма неприятным опытом: «Сегодня на горпляже купили ребенку водяной пистолет за 450 рублей. Оказалось, что этим пистолетом кто-то хорошо попользовался. Жаль, пакет распечатали не сразу, поэтому что-то предъявлять продавцу было бы глупо... Мало того, что внутри пистолета трубочки были забиты всяким морским мусором, так одна трубка была ещё и лопнувшая. Если это читает продавец, пусть знает, что всё возвращается бумерангом. А остальным советую проверять товар, не отходя от кассы…» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 541 от 16 августа 2019 года Еще статьи: Если втюхали В маршрутках торгуют наркотой? Говорят, что... ждут только здоровых гостей «Везунчик» на махинации Закон РФ: потребитель будет прав