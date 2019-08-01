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Говорят, что... столичную улицу назвали опасной для жизни

Говорят, по тротуарам одной из улиц Симферополя, что находится в самом сердце крымской столицы, жители и гости города ходят весьма опасливо. А тех, кто собирается двинуться по этому маршруту в ближайшее время, предупреждают постами в соцсетях – мол, будьте бдительны, можно покалечиться. Речь идет об улице Жуковского. Фасады некоторых домов здесь держатся исключительно на честном слове и в любой момент могут рухнуть на голову случайного прохожего.