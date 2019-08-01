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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Керчи начали радикально бороться за чистоту лифтов

В лифтах Керчи замечены предупреждающие знаки для тех, кто считает незазорным превратить это маленькое замкнутое пространство общественного пользования в личный туалет или курилку. Судя по знакам, нарушителям грозит серьёзное наказание, вплоть до членовредительства.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 541 от 16 августа 2019 года

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Просмотров: 102 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:54

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