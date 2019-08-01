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Говорят, что... в Керчи начали радикально бороться за чистоту лифтов

В лифтах Керчи замечены предупреждающие знаки для тех, кто считает незазорным превратить это маленькое замкнутое пространство общественного пользования в личный туалет или курилку. Судя по знакам, нарушителям грозит серьёзное наказание, вплоть до членовредительства.