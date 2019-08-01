Августовский криминал

На полуострове сбывали фальшивые купюры, дрались, воровали и растили коноплю

Последние несколько дней ничем особо не выделялись из крымской криминальной палитры. По крайней мере, МВД полуострова ни о чем сверхъестественном не сообщало. Возможно, чтобы не нервировать жителей и гостей Крыма. Разве что схватили банду фальшивомонетчиков, промышлявших в Феодосии, Алуште и Черноморском районе. Задержанные приобретали поддельные банкноты номиналом 2000 и 5000 рублей через Интернет и затем подсовывали в основном мелким торговцам, которые, как правило, не успевают в суматохе отличить подлинную продукцию Центробанка от его самодеятельных конкурентов. Фальшивомонетчики за полгода отправили в путешествие по Крыму около 140 поддельных банкнот...

Битое авто и объятия зелёного змия

А в Симферополе полиция отчиталась о задержании двух злодеев, один из которых изрядно битой помахал, другой же в чужие карманы понырял. Первый задержанный, 27 лет от роду, отличился на улице Павленко. Ему не понравилось, что парковочное место, где он обычно оставляет свой автомобиль, занято чужой машиной «Шевроле». Наш герой достал из своего авто биту и в лучших традициях 90-х годов разнес чужой машине капот и окна. Естественно, потом водитель покалеченного транспорта с возмущением обратился в полицию. Правоохранители быстро задержали злоумышленника. Он сразу во всем сознался, однако попросил его понять и простить.

Другой упомянутый выше симферопольский злоумышленник вывернул по случаю чужие карманы. Дело было так. Наш «герой» поздним вечером шел в районе Автовокзала и увидел спящего на лавочке мужчину средних лет. Дремлющий явно перебрал крепких напитков и не реагировал на внешние раздражители. Поэтому наш злоумышленник вытащил из карманов пьянчужки банковскую карту, смартфон, деньжат сколько было, снял со спящего золотую цепочку и был таков. Надо сказать, преступник поступил еще «благородно». Поскольку нередко с перебравших граждан, спящих на городских просторах, еще и одежду снимают, вплоть до исподнего.

Ну, а пострадавший, когда его отпустил из своих объятий зеленый змий, обратился в полицию, оценив свое горе в 130 тысяч рублей. 37-летний злоумышленник был задержан довольно оперативно, во всем сознался, правда, не все вернул, зато искренне раскаялся.

Конопляные курьёзы

В Белогорском районе полисмены «повязали» двух наркоботаников, выращивающих коноплю. Данное растение незаконно выращивают во всех уголках полуострова. Но особенно в Кировском, Джанкойском и Белогорском районах. Так вот в последнем правоохранители и нагрянули на фазенду 34-летнего крестьянина. У него на огороде колосились 34 конопляные «ёлки». За ними явно ухаживали и лелеяли. Естественно, растения пошли под нож, а их хозяин — под статью. И теперь ему светит до двух лет лишения свободы.

Во втором случае белогорские полицейские вывернули из карманов молодого мужчины около 50 граммов марихуаны.

Кстати, сколько бы ни задерживали любителей конопли, меньше их не становится. Более того, как показывает статистика, в это сомнительное дело постоянно вовлекаются новые «адепты». Нередко не без курьезов. 10 лет назад, когда Крым еще был в составе Украины и милицией полуострова руководил генерал Геннадий М., то он решил разом побороть на полуострове производство конопли. Бравый генерал собрал полторы сотни милиционеров и отправил в Кировский район. Там правоохранители нарубили три КАМАЗа душистой травки, привезли в Симферополь и вывалили перед входом главного управления милиции, ныне МВД Крыма. После чего генерал собрал журналистов и объявил, что с коноплей покончено. С ней и правда было бы покончено, если бы кучу вовремя не убрали. Ведь, как говорили тогда злые языки, лежащая возле входа конопля потихоньку расходилась... по милицейским «гербариям».

Также несколько лет назад в Крыму имела место быть интересная наркотическая тенденция. В употребление конопли стали активно вовлекать пернатых, в основном индюков и страусов. Один из владельцев страусиной фермы однажды сделал потрясающее открытие. Он выяснил, что у его подопечных после поедания конопли появляется бешеный аппетит. И ерунда, что страусы при этом ведут себя неадекватно, главное, что растут как на дрожжах. Вот и стал фермер культивировать коноплю и ею усиленно кормить подопечных. А вскоре это ноу-хау пошло в народ и уже многие владельцы пернатых, особенно индюков, начали выращивать коноплю и включать ее в рацион своей живности. Однако, когда владельцев пернатых стали посещать правоохранители и привлекать к ответственности за выращивание душистой травы, интересная тенденция сошла на нет.

Мордобой и воровство

В последние дни в Крыму не обошлось без мордобоя, правда отметились на этом поприще в основном гости нашего полуострова. Так, на одной из строек Ялты подрались двое украинских гастарбайтеров. В результате один другого отпинал ногами до полуобморочного состояния, после чего сделал эти же самые ноги с места происшествия. В итоге пострадавший стал пациентом больницы, а его оппонент — посетителем полицейского «обезьянника».

А в одну из больниц Симферополя с серьезными побоями попал 37-летний местный житель, причем попал прямо из-за стола, за которым пил водочку с 28-летним гостем из Краснодарского края. В какой-то момент собутыльники разошлись во взглядах на международные отношения и разъехались в разные учреждения. Пострадавший симферополец оказался в руках медицинских сестер, злодей оказался в руках полицейских сержантов.

Интересно, что на этой неделе крымчане, как правило, воровали у ближних своих. В одном из сел Сакского района пострадала почтенная местная пенсионерка. Ее обчистил родной сынишка 34 лет. Все похищенное вор стремительно пропил, а его расстроенная мама в целях перевоспитания наследника обратилась в полицию. Теперь пенсионерка и ее отпрыск могут не увидеться лет пять.

В Симферополе отличился 33-летний местный житель. Он стащил у соседа пылесос, всего-то навсего. Однако похищенный агрегат оказался какой-то семейной реликвией, о чем пострадавший сообщил в полиции. Поэтому злодею, быстро конвертировавшему пылесос в водку, сейчас горько икается. Преступнику светят стандартные воровские пять лет.