«Очень красиво! Спасибо большое!»

Хроника визита главы государства в Крым

Президент России Владимир Путин в минувшую субботу прибыл на полуостров с необычно продолжительным визитом. В числе прочих мероприятий глава государства встретился с руководителями Крыма и Севастополя: говорили о состоянии медицины в регионах, строительстве школ и детских садов, энергонезависимости, уровне цен, безработице и бедности.

О Крыме

Воздержимся от пересказа всего отчёта главы Крыма о том, каких успехов достиг регион за последние пять лет, сосредоточившись на наиболее злободневных вопросах. В частности, республиканские власти пообещали президенту, что блэкаут, до сих пор памятный многим крымчанам, на полуострове не повторится: благодаря новым электростанциям регион стал полностью энергонезависимым. Более того, профицит электричества сейчас составляет 700 мегаватт — внушительный, надо сказать, показатель.

Конечно, в ходе беседы с главой государства нельзя было не коснуться некоторых нерешаемых проблем. Прежде всего, роста цен, который неумолимо продолжается на полуострове. Власти по-прежнему уповают на то, что ситуация изменится после ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки Крымского моста, хотя все эксперты высказались в том смысле, что логистика давным-давно не влияет на крымские цены. По всей видимости, понимает это и президент и предложил свой способ решения проблемы: недавно он дал правительству республики поручение совместно с Министерством промышленности РФ найти возможность захода крупных российских игроков для строительства на полуострове двух торговых центров. Это должно повысить конкуренцию на рынке и естественным образом снизить стоимость товаров. Конкретных планов на этот счёт Владимир Путин ждёт уже к 1 сентября.

Что касается ситуации с общей бедностью населения, то, по словам главы Крыма, она должна стабилизироваться благодаря реализации на полуострове нацпроектов. На борьбу с нищетой зарезервировано более 20 млрд руб., и если сейчас уровень бедности крымчан составляет 17,4%, то к 2024 году этот показатель должен стремительно уменьшиться до 8%.

О Севастополе

Сразу после встречи с главой Крыма Владимир Путин пообщался с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Назначенный месяц назад глава города федерального значения рассказал президенту о взаимоотношениях с депутатами Заксобрания и о текущей социально-экономической ситуации в регионе, охарактеризовав её как «в целом оптимистическую». В частности, врио главы Севастополя отметил низкий по сравнению с другими российскими регионами уровень безработицы — всего 0,3%. При этом, правда, ощущается дефицит высококвалифицированных кадров, который планируется устранить за счёт прибытия специалистов с материка. Но для этого, заметил Михаил Развожаев, необходимо предоставить людям жильё, которого на данный момент остро не хватает даже местным жителям.

«Годами не улучшались жилищные условия севастопольцев. Служебного жилья в городе нет в принципе, — сообщил президенту врио губернатора. — Несмотря на действующие меры социальной поддержки, мало кто может купить квартиру. Мы строим огромное количество новых больниц, современных высокотехнологичных центров, школ, детских садиков. У нас просто не хватает специалистов: они приезжают, и людям негде жить. Сейчас по тем объектам, которые будут вводиться в ближайшее время, уже прогнозируемый дефицит — около 2 670 специалистов. Ещё около 2 200 должны улучшить свои жилищные условия. Люди живут по общежитиям с многодетными семьями, приходят с ордерами, которые ещё в советское время были им выписаны. Здесь я считаю, что без отдельной государственной программы для Севастополя с ситуацией справиться не сможем».

Зато, несмотря на «специфику» Севастополя и его жителей, у Михаила Развожаева, по его собственной оценке, получилось наладить диалог с городскими парламентариями. Он уже несколько раз выступал на заседаниях комитетов и один раз — на сессии Законодательного собрания. «Когда аргументированно свою позицию отстаиваешь, люди слышат», — подытожил врио губернатора Севастополя.

О «Тавриде»

Ещё одну официальную встречу на полуострове Владимир Путин провёл с руководителем компании-подрядчика, которая строит федеральную трассу «Таврида». «В сентябре следующего года уже будет открыто движение по четырём полосам, — заверил президента заместитель генерального директора компании „ВАД“ Виктор Перевалов. — Ввод объекта — декабрь 2020 года. В настоящий момент все идёт по графику».

Он добавил, что до декабря компания будет завершать формальные процедуры, связанные с оформлением документов. «Для граждан это не имеет значения — когда будут оформлены документы, — заметил Владимир Путин. — Важно, когда можно будет передвигаться по этой трассе».

В целом президент остался доволен ходом строительства «Тавриды». Во время визита на полуостров он пролетел над всей трассой и смог оценить предварительные итоги проделанной работы. «Важно, чтобы она была сдана в срок», — резюмировал Владимир Путин.

Об искусстве

Конечно, не только нерешаемыми проблемами и больными вопросами интересовался президент во время визита на полуостров. Например, Владимир Путин встретился с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, и её ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным. Встреча прошла во время антракта на открытии III Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес», проходившего на территории одноимённого государственного историко-археологического музея-заповедника. Глава государства пообщался с 20 учениками в возрасте 6-7 лет, а руководители академии сообщили, что уже в конце следующего учебного года планируют поставить спектакль с участием ребят. Также представители администрации рассказали президенту, что в новом учебном году занятия будут временно проходить в спортивном комплексе, но уже скоро должны достроить хореографическое училище, в стены которого будут перемещены балетные классы.

Присутствовавшая на встрече вице-премьер России Ольга Голодец в свою очередь рассказала главе государства о ходе работ по созданию в Севастополе культурно-образовательного и музейного комплекса. В него войдут филиал Российского государственного института сценических искусств (с учётным корпусом на 300 студентов и общежитием), Хореографическая академия на 250 учащихся, Театр оперы и балета, музей обороны Севастополя, а также музейный и киноконцертный комплексы.

По завершении официальной части Владимир Путин посмотрел сюиту из балета «Спартак» Арама Хачатуряна, которым открывался фестиваль. Спектакль прошёл под открытым небом на специально возведённой полноразмерной сцене. В постановке были задействованы звёзды мирового уровня. После спектакля президент заглянул за кулисы и поблагодарил артистов за постановку. «Очень красиво! Спасибо большое!» — сказал Владимир Путин.