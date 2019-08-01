Без воды, маршруток и пляжей

Чем Симферопольский район шокировал крымское правительство?

Крымское правительство не прекращает череду выездных совещаний, на местах разбирая проблемы каждого региона республики. Очередное заседание — по проблемным вопросам Симферопольского района — побило все рекорды продолжительности: более девяти часов. Однако все вопросы заслушать так и не удалось. В итоге было принято решение в сентябре провести повторное заседание. Хотя члены правительства высказали мнение, что, даже если дать администрации района больше времени, итог будет примерно такой же: муниципальные чиновники работают, мягко говоря, не на совесть.

Сделать, как было

Как водится, заседание не обошлось без обсуждения проблем общественного транспорта. Несмотря на то, что весной этого года правительство республики пошло на уступки Ассоциации автомобильных перевозчиков и увеличило стоимость проезда с 13 до 17 рублей, большая часть компаний продолжает ссылаться на нерентабельность маршрутов, не соблюдая условия заключённого с властями договора. Жители Симферопольского района жалуются на несоблюдение маршрутками графика работы, на отказы перевозчиков выходить на маршруты якобы из-за их нерентабельности.

Выслушав жалобы граждан, представители крымского правительства приняли решение: если до 1 сентября ситуация не изменится в лучшую сторону, общественный транспорт будет работать по прежнему тарифу — 13 рублей. Те перевозчики, которые выживут в таких условиях, смогут остаться на рынке. Остальных власти намерены заменить муниципальным транспортом. Речь идёт об автобусах марки «ЛиАЗ», находящихся на балансе МУП «Горавтотранс». Сейчас предприятие располагает 148 пассажирскими автобусами. Очередное поступление подвижного состава ожидается в следующем месяце, так что есть надежда, что жителям столицы и Симферопольского района не придётся ходить пешком после ухода с рынка недобросовестных перевозчиков.

Помимо нерегулярности работы, граждане отметили ужасающее санитарное состояние маршруток. Кругом грязь, вечно немытые окна, липкие поручни и чехлы на сиденьях такого вида, что на них страшно садиться — вряд ли кому-то из наших читателей незнакома эта картина. По итогам полученных жалоб Совмин поручил Министерству транспорта проверить автобазы обслуживающих муниципалитет перевозчиков. К ревизии планируют привлечь также прокуратуру республики, Роспотребнадзор и Ространснадзор. По итогам проверок, заявили члены правительства, половина перевозчиков закончит свою работу навсегда. Что ж, на ревизию было выделено две недели — как бы к концу назначенного срока боевой запал республиканских властей не успел угаснуть.

«Золотая» вода

Ещё одним поводом для возмущения и жителей Симферопольского района, и представителей Совмина стала необоснованно высокая стоимость подвозной воды в сёлах региона. В частности, жительница Мраморного пожаловалась на то, что приходится покупать воду почти по 2 тыс. руб. за шесть кубов. Как вы помните, не так давно «Крымский Телеграф» писал о похожей проблеме в селе Украинка: там подвозную воду продают по 1,5 тыс. руб. за шесть кубометров.

Выслушав жалобы граждан, члены Совмина напомнили главе администрации Симферопольского района Сергею Донцу, что стоимость подвозной воды не должна превышать 31,55 рубля за кубометр. Тот, однако, тут же заявил, что «на сегодняшний день подвоз воды для людей осуществляется абсолютно бесплатно, не выше чем по 31,55». Его словам, судя по всему, не очень-то поверили: Совмин поручил ГУП РК «Вода Крыма» наладить подвоз воды в сёла Мраморное, Украинка, Живописное и другие, где нет водопровода или собственных источников на территории. Стоимость питьевой воды, подчеркнуло руководство республики, не должна превышать положенных 31,55 рубля за кубический метр.

Между тем, некоторые сёла Симферопольского района вот-вот дождутся появления в своих краях центрального водоснабжения. Например, на постройку водопровода в Клёновке и Верхнекурганном из бюджета будет выделено 20 млн руб. Проекты и экспертизы уже готовы, так что объекты планируют построить в течение года. Кроме того, «Вода Крыма» подготовит предложения по улучшению качества водоснабжения в посёлке Мирное, поскольку на сегодняшний день действующих скважин недостаточно для полноценного обеспечения граждан водой. Совмин дал поручение ГУП РК «Крымгеология» пробурить четыре дополнительные скважины, ввести их в эксплуатацию и передать на баланс «Воды Крыма». Деньги на всё это будут выделены уже в ближайшее время.

Курорт без пляжа

Есть подвижки и в сфере здравоохранения Симферопольского района. В этом году в селе Заречное построят фельдшерско-акушерский пункт, а к 2020 году будут установлены ФАПы в Белоглинке и Трудовом. Ещё в шести сёлах региона проведут капитальный ремонт медучреждений.

А вот в чём подвижек нет уже несколько лет, так это в вопросе укрепления береговой линии в пгт Николаевка. Он считается курортным, туда едут отдыхающие, а пляжа, в сущности, почти не осталось — море всё смыло. Да и глинистые склоны, спускающиеся к берегу, норовят вот-вот обрушиться на головы безмятежно укрывающихся в их тени курортников. Однако на укрепление берега, только по предварительным подсчётам, необходимо около 10 млрд руб. В республиканской казне таких денег нет, но есть надежда на поддержку федерального бюджета — окончательное решение по этому поводу центр должен принять к следующему месяцу. Лишь после этого можно будет говорить о конкретных цифрах выделяемых средств и о том, что именно будет сделано.

Крымское правительство приглашает граждан присылать свои обращения по волнующим вопросам для их дальнейшего рассмотрения на очередном выездном совещании в вашем регионе. Письма и сообщения в социальных сетях можно составлять в произвольной форме, однако обязательно нужно указать следующее: свой точный адрес и чётко сформулированную суть проблемы (ремонт дороги, замена трубы, уборка мусора и так далее).