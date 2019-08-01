Симферополь должен быть зелёным

Как власти крымской столицы отреагировали на возмущение общественности массовым сносом деревьев

Как уже рассказывал «Крымский ТелеграфЪ», в Симферополе поднялась нешуточная волна негодования общественности, вызванная просочившейся в Интернет информацией о том, что в городе, в его центральной части, намечается массовый снос деревьев в связи с реконструкцией улиц и капитальным ремонтом набережной Салгира. Власти были вынуждены отреагировать, и на днях неоднократно прозвучали заявления администрации крымской столицы о том, что Симферополь «должен быть зеленым, несмотря на снос аварийных деревьев». Поддерживать статус-кво намерены высадкой новых деревьев — порядка сотни вдоль русла Салгира и более тысячи по всему городу.

Приговорённых стало меньше

По-прежнему каждое очередное снесённое дерево на набережной Салгира, где продолжается капитальный ремонт, вызывает бурю негативных эмоций у горожан. Власти, конечно, успокаивают общественность, уверяют, что каждое дерево будет компенсировано посадкой нового, а то и двух. Но на этом фоне ситуация с запланированной массовой вырубкой насаждений на центральных улицах города лишь добавила «масла в огонь». И этот «огонь», соответственно, нужно было оперативно погасить. К делу подключились на этот раз не только городские власти, но и республиканские. Например, власти республики заявили, что должен быть прописан определённый регламент — сначала рабочие со всеми службами выходят на место, по каждому дереву докладывают ситуацию, публикуют паспорт этого дерева и доводят до сведения общественности вердикт — сносить или нет.

Кроме этого, городская администрация несколько дней назад инициировала встречу с горожанами, на которой подробно обсуждалась судьба деревьев на улицах А. Невского (Р. Люксембург), Екатерининской (К. Маркса) и других. Накануне этой встречи глава администрации Симферополя Наталья Маленко сообщила, к примеру, что на ул. Александра Невского планируется снести не более 34 (два под вопросом) деревьев. «Специалисты говорят, что из 150 деревьев, которые были запроектированы на снос, сносить нужно не более 36 деревьев на всей протяженности улицы Александра Невского, — сказала Маленко. — Улица будет ремонтироваться в три этапа. Всё, что попадает (под снос. — Ред.) на первом этапе — от площади Советской до Суворовского спуска — мы полностью пройдем с общественным советом, с журналистами, с общественностью и людьми, там проживающими, и покажем».

Так и произошло. Администрация с общественностью встретилась, вместе прошли, посмотрели, поговорили, объяснились. Вроде пока всё обещает быть тихо. К тому же власти Симферополя до конца этой недели пообещали обнародовать скорректированный проект капитального ремонта улицы Александра Невского. «По поручению главы администрации Симферополя Натальи Маленко не позднее 16 августа на официальном сайте столичной администрации будет размещен баннер с активной ссылкой, где будет опубликована уточненная документация по проекту капитального ремонта улицы Александра Невского», — уточнили в пресс-службе администрации города. Кстати, Маленко также пообещала проводить встречи с симферопольскими активистами каждый вторник.

Но ведь это только по одной улице — Александра Невского. А в документах, которые вызвали негодование горожан, были указаны и другие симферопольские улицы. Что будет с деревьями на Екатерининской, например? Пока такой информации нет.

Судьба парков в 2020 году

Что касается озеленения Симферополя, на этой неделе появились новости и касаемо дальнейшей судьбы его парков. В частности, глава Крыма анонсировал масштабные работы по их реконструкции в 2020 году. «Мы с вами запланировали на следующий год большие реконструкции: это парк Гагарина — полностью все вдоль улицы Киевской (сквер у Дома культуры профсоюзов), парк, где памятник Екатерине Великой, в самом центре — его надо просто закончить. Мы должны за следующий год парки все привести в чувство», — сказал глава республики на встрече с главой городской администрации.

Ранее власти Симферополя сообщали о том, что территория парка им. Гагарина будет увеличена путем присоединения к нему трех участков. Это территории сквера у ДКП и кинотеатра «Космос» и небольшая территория со стороны улицы Павленко по направлению к улице Толстого — часть набережной.