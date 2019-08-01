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СоциумПроблема

Когда власть – источник негатива

В Гвардейском всё больше неудобных вопросов к работе местной администрации

На днях состоялось выездное совещание руководства республики по проблемным вопросам Симферопольского района, где, помимо прочего, обсуждались и проблемы поселка Гвардейское. Отмечалось, что социальная обстановка в данном населенном пункте накаляется. И не без участия местной администрации. В том смысле, что местные власти дают людям все больше поводов для недовольства. Среди поводов, как говорят местные жители, числится и то, что глава сельского поселения Игорь Чичкин изживает бизнес в поселке в своих собственных интересах.

Очень странный НТО

Об этом конфликте в Гвардейском «Крымский ТелеграфЪ» уже рассказывал в одном из прошлых выпусков. Напомним вкратце. Местные власти закрывают магазины, которые востребованы у населения, где установлены приемлемые цены, где продают местные продукты, а взамен... оставляют монопольный, по сути, магазин, где не только цены народ не радуют, так еще и прослеживается, по мнению местных жителей, прямая связь с главой администрации Гвардейского сельского поселения. Ведь, как говорят граждане, этот магазин принадлежит его матери. Причем делается все это под благовидными предлогами, а на самом деле получается так, что местные власти просто используют эти самые предлоги, чтобы избавиться от конкурентов.

Также «Крымскому Телеграфу» стал известен и еще один неоднозначный случай, связанный с торговыми точками в Гвардейском. На этот раз, правда, не с закрытием магазинов, а с появлением новых торговых объектов. Но очень странным появлением.

В распоряжении редакции имеется постановление администрации Гвардейского сельского поселения № 246 от 18 апреля сего года о том, чтобы «внести изменения и дополнения в схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях», находящихся на территории данного муниципального образования. Где, среди прочего, речь идет об установке торгового павильона на улице Ленина, около дома № 2. Но, как оказалось, установка там торговой точки противоречит принятым государственным нормам и стандартам. В частности, ГОСТу Р 54608-2011 «Услуги торговли. Общие требования к объектам мелкорозничной торговли», где прописаны определенные требования к установке НТО. И клочок газона вплотную к окнам и фасаду стоящего там же здания, который выделяет глава администрации под павильон, никак не вписывается в указанные ГОСТом требования. То есть, по мнению экспертов, налицо — заведомые нарушения, на которые администрация почему-то закрывает глаза. И возникает вопрос — почему?.. К тому же просто-напросто этот объект там явно не будет красить поселок. Хотя рядом есть рынок, где можно было бы нормально и спокойно поставить очередную торговую точку.

На тройку с минусом

И тут, как нам кажется, самое время перейти, так сказать, от частного к общему. К общей оценке работы главы местной администрации. Ведь, как мы уже упомянули, даже на выездном заседании крымского правительства уже звучали негативные комментарии о деятельности Игоря Чичкина. Перечислять все претензии жителей Гвардейского к его руководителю можно очень долго. Здесь и состояние социальных объектов, и коммунальная сфера, и инфраструктура, и работа с конкретными людскими проблемами, в конце концов. Также «добрым словом» главу администрации поминают и жители села Красная Зорька, тоже относящегося к этому муниципальному образованию, за то, что он без согласования с местными депутатами дал разрешение на строительство там крематория. «Едешь теперь домой и встречаешь надпись „Крематорий“. Добро пожаловать в родное село!.. Да уж, „угодили“ власти нам, ничего не скажешь», — жалуются люди.

Но и это не всё. Как стало известно «Крымскому Телеграфу», Чичкину различные предприниматели неоднократно предлагали сделать большие инвестиции в развитие поселка, но он отказывался. Не нужны, что ли, Гвардейскому развитая инфраструктура, социальные объекты? Явно нужны. А есть ли у властей в бюджете необходимые для этого средства? Явно, что нет. Так почему отказывается глава администрации от помощи?

«Глава администрации упразднил Совет предпринимателей посёлка, который был эффективен и помогал во многих вопросах социальной сферы. А теперь все равно ходит и просит у предпринимателей деньги, то на проведение праздника, то еще на что-нибудь. Вообще, работу главы поселка оцениваю на три с минусом. Да, сделано немало, но это, как говорится, капля в море по сравнению с тем, что можно было бы сделать для развития поселка и сколько инвестиций в него привлечь», — говорит местный предприниматель Сергей Подкорытов.

Впрочем, похоже, потихоньку главу администрации Гвардейского уже «сливают». В партийные списки Игорь Чичкин на грядущие выборы не попал, идет как самовыдвиженец. Также, по информации наших источников, стало известно, что должность нового будущего главы Гвардейского ассоциируют с Ярославом Селютиным, который прежде работал директором МУП «Симрайторг» и с которым было связано много негативных моментов в плане распределения торговых мест на местном рынке, а также распределения недвижимого имущества данного муниципального образования.

Валерий АНДРЕЕВ
Фото wikimapia.org, Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 541 от 16 августа 2019 года

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Просмотров: 270 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:44

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