Поток людей с Украины увеличивается, средний класс почти незаметен, а водная проблема может выйти на новый уровень

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о жизни российского Крыма, обратили внимание на готовящийся приезд сирийских легкоатлетов, на заявление властей насчёт днепровской воды, на количество представителей среднего класса на полуострове и на всё увеличивающийся поток украинцев, едущих в Крым и обратно на Украину.

Жажда злословия

Эта новость разлетелась по украиноязычному Интернету в считанные часы. Ещё бы, такой повод позлословить! Дело в том, что заместитель председателя Совета министров РК, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что местные власти намерены обратиться к руководству РФ с просьбой начать переговоры с Украиной по поводу запуска на полуостров воды из реки Днепр. «Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым», — сказал Мурадов. Инициировать переговорный процесс, по словам Мурадова, необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма. Отдельный всплеск эмоций вызвало то, что Мурадов, говоря о Днепре, сказал «нашей воды», подразумевая то, что Днепр — это не украинская река и вода в ней принадлежит России, так как реки, впадающие в Днепр и формирующие его, начинаются на территории РФ.

Хотят наказать иранцев

Как сообщает сайт украинского телеканала, Украина намерена требовать наказания для иранских спортсменов, если они прибудут в Крым. Как стало известно на днях, сборная Ирана по легкой атлетике в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата мира проведет тренировочный сбор в Евпатории. «Им подходит наш климат для тренировок. Мы будем рады, если все случится, они приедут в Крым. Сейчас их команда занимается оформлением необходимых документов», — сообщают крымские спортивные чиновники. Приезд сборной Ирана в составе 18 атлетов ожидается в конце августа. Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.

Средним классом не вышел

Сайт ещё одного украинского телеканала не без удовольствия, видимо, сообщает, что Крым оказался в числе аутсайдеров в рейтинге регионов России по численности среднего класса. Оказалось, что полуостров занял в рейтинге Росстата 79-е место, а Севастополь — 68-е (рейтинг состоит из 85 позиций). К среднему классу отнесли семьи, которые могут позволить себе купить автомобиль и жилье. В Крыму таких 5,5%, в Севастополе — 7,1%. На первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, который имеет 45,2%. На последней позиции — Республика Ингушетия с 1,9%.

Два вида экспертов

Поток людей на границе с Крымом резко вырос, сообщает украинский сайт. Так, в течение июля границу в Херсонской области (которую украинские власти и СМИ называют административной) в обоих направлениях пересекли почти 350 тысяч человек, а с началом августа количество людей ещё более увеличилось. Объективные эксперты связывают происходящее, конечно, с самым «горячим» временем летнего сезона. Едут в основном отдыхающие на море. И, соответственно, возвращаются домой, на Украину. Эксперты же пропагандистской направленности считают, что «ездят украинцы, которые живут на временно оккупированной территории, ездят на контролируемую территорию для посещения семьи, для закупки необходимых товаров, получения услуг и тому подобное». В частности, в течение июля 2019 года границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 57 819 транспортных средств. По сравнению с июнем количество пересечений гражданского населения увеличилась на 33,31%, а также увеличилось количество пересечений транспортных средств — на 38,09%. Больше всего граждан пересекли границу через КПВВ «Чонгар»: 83754 человека и 14861 единица транспортных средств, в обратном направлении 94096 человек и 15713 единиц транспортных средств.