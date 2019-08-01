Альпы не шутят!.. как и асы многодневок

По неписаной традиции в мировом туре UCI, в который входят три Гран-тура: «Джиро д’Италия», «Тур де Франс», испанская «Вуэльта», они и стартуют в каждом сезоне в таком же порядке. Наш еженедельник 12 июля рассказал о том, как в Вероне завершилась 102-я многодневная гонка «Джиро д’Италия», в которой впервые победил эквадорец Ричард Каранас, опередивший итальянца Винченцо Нибали и словаков Приможа Роглича и Петера Сагана. Теперь — новые яркие события.

Самая высокогорная

Ещё не успели, образно говоря, участники «Джиро д’Италия» отдышаться после изнурительного пути в 3486,5 км по дорогам Италии и Сан-Марино, как велогонщики из 22 клубных команд стали готовиться к 106-му «Тур де Франс», старейшему и популярнейшему в мире велоспорта. Как всегда, на старт Гран-тура вышло 176 гонщиков из лучших профессиональных велоклубов Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Океании. Как правило, все команды интернациональные, и самыми востребованными остаются мастера из Франции (43), Бельгии (21), Италии (15), Испании (13), Германии и Нидерландов (по 11 человек). И очень жаль, что Россию в единственном числе, причём весьма бледно, представлял выступающий за швейцарский клуб «Катюша» Ильнур Закарин, которому ни на одном из 21 этапа не удалось «заехать» в десятку лучших гонщиков. Кстати, после окончания многодневки, где Ильнур занял место в шестом десятке из 155 мастеров, прошедших всю трудную трассу гонки, чемпион России заявил, что покидает швейцарский клуб и переходит в польскую команду CCC.

Нынешняя многодневка стартовала в столице Бельгии Брюсселе и, пройдя 3366,8 км дорогами этой страны и Франции, финишировав в Париже, была самой высокогорной в истории Гран-тура. Достаточно сказать, что на этот раз сто шестой тур составлял лишь по одному этапу командной и раздельной гонок, пять этапов проходили в среднегорье, семь — на равнине и столько же — в горах! И это притом, что финиш трёх этапов был расположен на высоте свыше 2100 м над уровнем моря. А теперь представьте, если вы автомобилист, какую «стенку» нужно было проламывать гонщикам, чтобы забраться на вершину.

Разумеется, из тех, кто блеснул перед этим на трассах Италии, отважились вновь пуститься в дорогу итальянцы — второй призёр «Джиро» Винченцо Нибалии и «горный король» Джулио Чикконе. А вот из героев «Тур де Франс — 2018» на старт вышел лишь его победитель, британец Герайнт Томас.

Поехали!

Но первый этап по улицам Брюсселя (194,5 км) выиграл голландец Майк Тёниссен, получивший свою первую жёлтую майку, а вторая — ему была вручена на следующий день, после командной гонки, в которой клуб Майка с товарищами смотрелся весьма солидно. Но уже на третьем этапе Тёниссена, как говорят сами гонщики, «раздел» француз Жюльен Алафилипп, который уехал от пелетона на 26 сек. и стал новым лидером. Он оставался лидером ещё два этапа, хотя на них побеждали итальянец Элиа Вивиани и словак Петер Саган.

Обычно организаторы «Тур де Франс», прежде чем привести гонку в горы, дают спортсменам на «раскатку» до восьми-девяти этапов, а теперь уже шестой этап стал истинно горным (160,5 км). Его выиграл бельгиец Дилан Тенс, а новым лидером, кстати третьим по счёту, стал известный «горняк», итальянец Джулио Чикконе. И хотя седьмой этап, самый длинный на многодневке (230 км), «забрал» голландец Дилан Груневеген, Джулио сохранил за собой роль лидера.

Восьмой этап, приведший гонку в Сент-Этьен (200 км), вновь потребовал немало усилий от гонщиков, чтобы уйти в отрыв от пелетона. И это удалось четырём мастерам, опередившим соперников почти на полминуты. Первым финишную линию пересёк бельгиец Томас Де Гендт, а третьим — француз Алафилипп, который спустя два дня вернул себе лидерство. И как шутили спортсмены, с этого момента в Гран-туре началась... «эра Жужу». Да, с восьмого по восемнадцатый этапы в жёлтой майке лидера на трассу выходил Жюльен Алафилипп. Причём за эти десять дней Жужу, как называют гонщики своего товарища, выиграл только один этап, но это была раздельная гонка на 27,2 км в гору, а на остальных девяти этапах первенствовали другие парни. Среди них дважды поднимались на верхнюю ступеньку пьедестала почёта австралиец Калеб Юэн и британец Саймон Йейтс, по одной победе записали на свой счёт Дэрил Импи из ЮАР, бельгиец Ваут Ван Арт, француз Тибо Пино, итальянец Маттео Трентин, колумбиец Наира Кинтана. И всё это время за спиной у Жюльена находилась, уступая французу от полуминуты до двух минут, солидная четвёрка — лидер молодёжного зачёта, колумбиец Эген Берналь, прошлогодний победитель «Тур де Франс», британец Герайнт Томас, находящиеся в блестящей форме голландец Стивен Крейсвейк и француз Тимо Пино. Поэтому на оставшихся двух горных этапах, ведущих в Париж, ожидалась упорнейшая борьба, которая, как говорится, могла смешать все карты. Как и произошло на самом деле. Но не усилиями самих гонщиков, а капризами, которые нет-нет да и преподносят Альпы.

Молодой, но смелый

Вот и на девятнадцатом горном этапе, крутом, но не длинном, пока ещё светило солнце, решил уйти в отрыв 21-летний Берналь, который уступал лидеру полторы минуты. А Жужу в этот момент не рискнул покинуть пелетон, сохраняя силы на штурм высочайшего финишного подъёма. И тут нахмурились тучи, грянул ливень с градом, а на трассу, буквально перед носом у колумбийца, вырвались потоки селя. Гонка была остановлена, но не аннулирована, не доехав до вершины пять километров. Однако спортсменам фиксировался результат, как только они доезжали до того места, где был остановлен молодой колумбиец. Но до этого под струями ливня ряд гонщиков падал, сходил с трассы, в их числе был и Пино. И хотя Берналь не был объявлен победителем этапа, он смог отыграть у Алафилиппа почти три минуты и стал новым лидером гонки. А на двадцатом, снова горном этапе доминировали два аса многодневок — итальянец Винченцо Нибали и испанец Алехандро Вальверде, уехавшие от пелетона. Ну, а не состоявшийся герой тура Жужу уже откатился на пятое место, уступая Берналю почти четыре минуты. Как всегда, двадцать первый этап из Рамбуе в Париж (130 км) был этапом «дружбы», и на нём свою третью победу в туре отпраздновал австралийский спринтер Калеб Юэн.

Победитель «Тур де Франс» Эген Берналь преодолел 3365,8 км за 82 часа 57 минут. Минуту и 11 сек. ему уступил Томас и минуту 31 сек. — Крейсвейк. Победителем «молодёжного» зачёта стал Берналь, «очкового» — словак Петер Саган, «горного» — француз Ромен Барде, «бойцовская» премия досталась Жюльену Алафилиппу.

Теперь гонщикам предстоит заключительный, третий Гран-тур, 74-я испанская «Вуэльта», которая отправится в путь 24 августа из Аликанте, а финиширует 15 сентября в Мадриде.