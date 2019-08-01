Виражи и скорости Квята

Впереди ещё девять этапов, и борьба за места в десятке сильнейших продолжается

В прошлый раз мы встречались с читателями нашего еженедельника, отдающими симпатии автоспорту, в частности юбилейному 70-му чемпионату мира по «Формуле-1», в первых числах июня, когда гонка преодолела всего лишь шесть этапов из двадцати одного запланированного. И тогда главными претендентами на призы чемпионата оставались гонщики прославленного «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас. Они и теперь, когда позади уже двенадцать этапов, остаются на своих привычных позициях.

Наш, единственный...

Всякий раз, как только заходит разговор о «Формуле-1» среди россиян, так сразу же вспоминается имя единственного сейчас нашего гражданина среди участников чемпионата, уфимца Даниила Квята. Он после годичного, скажем так, простоя вернулся за руль болида в команде «Торо Русо». Но, увы, на Гран-при Австралии, Бахрейна, Китая, Азербайджана, Испании, Монако нашего соотечественника преследовало много неудач. В ряде из них он был не виноват. Явные ошибки допускали его механики, что сказывалось на скорости болида. Но даже в таких условиях «наш Даня», как величают гонщика в России, не падал духом и трижды сумел зацепиться за десятку сильнейших. Заняв десятое место в Мельбурне, это принесло ему одно очко, в Барселоне Даниил уже финишировал девятым (два очка), а в Монте-Карло был седьмым, вписав в свой актив шесть очков. С 9 набранными очками Квят поднялся на двенадцатое место в итоговой таблице, в которой фигурируют 23 гонщика из десяти профессиональных команд, которым предстояло в июне, июле и начале августа выйти на старт ещё шести Гран-при, колеся по свету. Давая интервью журналистам, Даниил Квят заявил, что пока его болид не в состоянии на равных вести сражения с такими асами чемпионата, как Льюис Хэмилтон, Валттери Ботас, Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, но с остальными соперниками он готов сражаться за каждый метр трассы.

Наступило лето

Для гонщиков оно сопровождается то дождями и холодом, то невыносимым солнцепёком, но календарь не терпит изменений. И июнь пилоты «Формулы-1» начали перелётом из Европы в Северную Америку, где в Монреале на автотрассе имени Жиля Вильнёва (305,270 км) проходил седьмой этап — Гран—при Канады. Его по сути дела выиграл многократный чемпион мира немец Феттель, но за нарушение правил обгона на трассе получил пять секунд штрафа, что позволило лидеру чемпионата, симпатичному мулату Хэмилтону, опередить немца почти на четыре секунды и выиграть свой очередной Гран-при, теперь Канады, который он приписал к Гран-при Бахрейна, Китая, Испании, Монако. Третьим финишировал Шарль Леклер из Монако.

Из Северной Америки автокараван вновь возвратился в Европу, чтобы в Ле-Кастелле на автодроме «Поль Рикар» (309,690 км), где проходил восьмой этап, бороться за Гран-при Франции. Его в блестящем стиле выигра Хэмилтон, который все 53 круга гонки был впереди каравана. Он на 18 сек. (это очень много!) опередил своего одноклубника Боттаса и задиристого Леклера. А Квят вновь финишировал 14-м, отстав на круг от лидера. Ну, а Льюис выиграл шестой этап из восьми, более чем на тридцать очков в личном зачёте опережая Боттаса.

Миновала неделя, и гонщики вышли на старт девятого этапа в Шпильберге, на автодроме «Ред Булл Ринг» (306,452 км), оспаривать Гран-при Австрии. И здесь была зафиксирована первая сенсация чемпионата: Хэмилтон, который 30 кругов лидировал в гонке, затем допустил грубейшую ошибку и, заняв четвёртое место, впервые в этом чемпионате не поднялся на призовой подиум. А свой первый этап в нынешнем году выиграл молодой голландец Макс Ферстаппен, сын профессионального автогонщика, опередивший Леклера и Боттаса. И, увы, опять машина подвела Квята, финишировавшего лишь семнадцатым.

Но, как известно, Хэмилтон ошибок не прощает не только соперникам, но, прежде всего, себе. Спустя две недели на десятом этапе — знаменитой трассе Сильверстоуна (306,198 км), во время розыгрыша Гран-при Великобритании, Хэмилтон позволил Боттасу лидировать семнадцать первых кругов, а затем «врубил» скорость на полную мощность и уехал от финна на 24 сек, а от третьего призёра Леклера — на полминуты. За десятку сумел вновь зацепиться «наш Даня», финишировавший девятым, заработав два очка.

Праздник на нашей улице

Он наступил 28 июля на одиннадцатом этапе, на поливаемой сильнейшим ливнем легендарной трассе «Хоккенхаймринг», месте проведения Гран-при Германии. Гонка была остановлена на 64-м круге, пройдя 292,736 км. Многие асы не смогли выдержать такие спартанские условия, например, сам Хэмилтон был на финише лишь девятым. Но, как шутили гонщики, Бог на этот раз решил помочь молодым и немцу. Второй Гран-при выиграл Ферстаппен, на семь секунд опередивший Феттеля и на восемь... Квята! Наконец-то Даниил смог, в тяжелейших условиях, продемонстрировать свой истинный класс, заработав 15 очков и кубок за третье место, что позволило ему впервые получить прописку в первой десятке гонщиков чемпионата!

Но Квят пока ещё не Хэмилтон... Ведь после осечки британца в Германии он сумел отлично выиграть двенадцатый этап — Гран-при Венгрии на Хунгароринге в Модьороде (306,630 км), где без особых треволнений расправился с недавними соперниками россиянина Ферстаппеном и Феттелем, а Даня, увы, закончил гонку лишь пятнадцатым. Но впереди ещё девять этапов, и борьба за места в десятке сильнейших продолжается. Её ведут: Хэмилтон — 250, Боттас — 188, Ферстаппен — 181, Феттель — 156, Леклер — 132, Пьер Гасли (Франция) — 68, Карлос Сайнс-младший (Испания) — 58, Ким Райконен (Финляндия) — 31, Квят — 27, Ландо Норрис (Великобритания) — 24 очка.