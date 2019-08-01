И огонь, и вода

На минувших выходных на полуострове прошли, пожалуй, самые зрелищные мероприятия этого лета — байк-шоу на горе Гасфорта и соревнования по клифф-дайвингу в Симеизе. При этом шоу «Ночных волков», на открытие которого прибыл сам президент России, собрало рекордное для Крыма количество зрителей, а чемпионом по прыжкам с 27-метровой высоты со скалы Дива в третий раз подряд стал англичанин Гэри Хант, который прежде уже попадал под украинские санкции за то, что бесстрашно приезжает в Крым.

Сотни тонн металла и президент на мотоцикле

Главным гостем юбилейного байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» стал президент России Владимир Путин, который приехал на гору Гасфорта под Севастополем за рулем мотоцикла «Урал» с коляской. Сопровождали президента глава Крыма и врио губернатора Севастополя. В компании лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова Владимир Путин подъехал прямо к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля. «Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую 10 лет назад. Поздравляю вас с 10-летием и желаю вам самого доброго. Это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов, и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей Родине. Приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России», — сказал Путин. В ответной речи лидер «Ночных волков» Александр (Хирург) Залдостанов сообщил, что в будущем построит на горе Гасфорта «Диснейленд против русофобии».

В 2019 году на шоу в Крым прибыла рекордная колонна байкеров из Европы, но это не главный рекорд мероприятия. С 10 по 11 августа байк-шоу посетило более 70 тысяч человек (гостями первого дня фестиваля стали 50 тыс. человек), что можно считать самым массовым шоу на полуострове за многие годы.

В первый день гости праздника имели возможность посетить рок-концерт и стать свидетелями шоу «Тень Вавилона», которое организаторы назвали «трюковым, музыкальным и литературным действом». Шоу действительно впечатляло. И масштабом, и спецэффектами. Пламя было повсюду. Огромная «Вавилонская» башня весом в 100 с лишним тонн театрально рушилась в его языках. А ещё там был и мощный ураган, и извержение вулкана, и мотоцикл с Георгием Победоносцем, и Золотой бык, разрушающий мир, и Долларовое чудище, и сокрушающие тьму ангелы с горящими крыльями, и певец Григорий Лепс, который не побоялся взобраться на самую высокую точку конструкций и спел оттуда свои «Купола». «Для меня очень важно передать этот посыл стране. Я действительно хочу, чтобы они увидели Вавилон, что над нами тень от него повисла. И в чем спасение, где выход, куда идти? Кульминация байк-шоу — это не только экшн — летающие мотоциклы, делающие мертвые петли, бегающие декорации, извержение вулкана, но во всем этом есть смысл, есть посыл», — прокомментировал лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов. Кстати, про упомянутый «Хирургом» экшн — по мнению большинства присутствовавших, каскадеры «на самом деле показывали невероятные трюки». Что же касается кульминации действа, то, как говорят организаторы, над ней трудились весь год, а финальным аккордом стало появление конструкции весом в 140 тонн — «Ковчега спасения для заблудшего человечества». «Кто смотрит в глубину, тому видна Русь без пышного оклада, восточный свет из нашего окна горит, спасая Запад от распада...» — вещал хозяин шоу Залдостанов из огромных динамиков.

А во второй день состоялся мотопробег от горы Гасфорта до площади Нахимова и обратно. Также были организованы детский праздник, соревнования по силовому экстриму и показательные выступления по вейкбордингу, выставка ретроавтомобилей и выступление экс-лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, группы «Алиса» и других музыкантов.

Лазурная гладь и 14 отважных

Параллельно с байк-шоу под Севастополем на ЮБК проходило ещё одно интересное и очень зрелищное мероприятие — Кубок мира по клифф-дайвингу — Crimea Cliff Diving World Cup. Прыжки в море совершались с 27-метровой высоты, с платформы, установленной на скале Дива в Симеизе (общая высота скалы 51 м), и это был «спорт для бесстрашных атлетов, готовых пощекотать наши нервы», как гласил анонс соревнований. Для того чтобы добраться к трамплину, спортсмены использовали страховочные тросы и помощь альпинистов.

Кубок разыгрывался уже в третий раз, но на этот раз участников было больше, чем в прошлом и позапрошлом годах. В 2018-м, например, было 12 участников, а в этом — 14.

Призовой фонд Кубка составил 40 тысяч долларов, он был распределен между тремя победителями, как сообщила пресс-служба Министерства спорта РК. За этот призовой фонд боролись Алексей Пригоров (Украина), Алессандро Де Роуз (Италия), Артем Сильченко (Россия), Блейк Олдридж (Великобритания), Вячеслав Колесников (Украина), Гэри Хант (Великобритания), Джуселино Джуниор (Бразилия), Дэвид Колтури (США), Игорь Семашко (Россия), Мигель Гарсия (Колумбия), Михал Навратил (Чехия), Никита Федотов (Россия), Серхио Гузман (Мексика) и Энди Джонс (США).

Как говорят эксперты, в этом виде спорта 2019 год стал показательным или даже переломным для спортсменов: кто-то ушел «на скамью запасных», а кто-то показал выдающиеся результаты в мировой серии прыжков в воду. Но в Крыму сюрпризов не случилось — на первом месте снова (в третий раз подряд!) оказался британец Гэри Хант. Второе место занял россиянин Никита Федотов, третье — чех Михал Навратил.

«Это уникальное событие не только для Крыма, однако и для всего мира, поскольку среди участников абсолютные лидеры. То, что показывается такой уровень мастерства, это потрясающе, — сказала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, посетившая мероприятие. — Этот вид спорта активно развивается, по всему миру много болельщиков. Остается совсем немного времени до того, как он станет олимпийским. Проведение таких соревнований — серьезная ступенька, чтобы он получил необходимую поддержку и стал олимпийским».