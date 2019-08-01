«Место под солнцем»

Таксист как мальчик по вызову и распутство как болезнь

Обжигающий ветер в лицо. Все окна в машине открыты, поскольку по старой доброй крымской традиции водитель экономит бензин на кондиционере. Водителя зовут Леонид, он коренной житель Севастополя и вот уже несколько лет подрабатывает услугами перевозчика. Тучный мужчина, поглядывает исподлобья: «У меня разные клиенты попадаются, бывает, что и ограбить хотят, много наркоманов, а бывают и барышни недвусмысленного поведения...» И вскоре мы узнаём много подробностей из жизни севастопольских таксистов. О том, что, как правило, предпочитают скрывать...

Шокирующие откровения

Как и полагается квалифицированному работнику данной сферы услуг, Леонид знает подробности существования наркотрафика в городе, работы стрип-клубов, а также расценки жриц любви, работающих в Севастополе, ну и, конечно, места их обитания. К нему также можно обратиться с просьбой купить алкоголь в любое время суток, а иногда он может поделиться крышкой от пластиковой бутылки, чтобы купленное в баре пиво в машине не расплескалось. Но есть у этого человека и иные клиенты, даже его поражающие своей беспринципностью. И это не киллеры, не воры или грабители, взявшие банк... а обычные местные дамы, вполне симпатичные и зачастую замужние... Но обо всем по порядку.

Сегодня таксист в нашем городе — это не просто «водила», доставляющий пассажира из пункта «А» в пункт «Б». Бывает, что клиенту самому лень идти в магазин и он звонит в такси с просьбой привезти ему необходимые продукты, как правило это алкоголь или сигареты. Был даже случай, что у девушки телефон разрядился и она вызвала такси, чтобы зарядить мобильный. Но бывают и иные, гораздо более интимные пожелания клиенток. Например, как говорит наш информатор, в городе у таксистов теперь есть новая услуга: «мальчик по вызову».

«Вижу как-то, висит заказ, ехать вроде недалеко, я был в том же районе и решил взять заявку. Подъезжаю, из подъезда выходит симпатичная, стройная барышня лет 30. Садится в машину и начинает задавать разные вопросы, а потом просит отвезти ее обратно к дому. Когда подъезжаем, она предлагает подняться к ней, откровенно говоря о желании продолжить знакомство. На мои вопросы, зачем она тогда вообще куда-то ехала, она рассказывает, что хотела на меня посмотреть, прежде чем приступить к главной цели моего приезда. Когда я отказался, она заплатила по счетчику и уже через пару минут в системе появилась новая заявка на тот же адрес. Я не знаю, что там в голове происходит, может, неудовлетворенность семейной жизнью так сказывается...» И таких клиенток, говорит водитель, к сожалению, сегодня немало. Как правило, это вполне миловидные женщины 30-35 лет, и зачастую замужние. Конечно, не нам судить о сексуальной раскрепощённости прекрасной половины человечества, но, согласитесь, подобное поведение всё же шокирует. Конечно, сегодня много различных сайтов знакомств, где участники вполне откровенно могут выбирать себе партнеров, но, когда проститутками становятся обычные водители такси, а их клиентками — замужние молодые женщины, возможно, наступает время задуматься. Ведь не только же сексуальное влечение толкает молодых барышень в объятия постороннего мужика, вероятно, этому должно быть и иное объяснение...

«Конструктор» ячейки общества

По статистике, за последние шесть лет в Крыму более чем в три раза увеличилось количество разводов. К примеру, в 2013 году было отмечено 2,1 тыс. разводов, а в 2018-м — уже 6,8 тыс. В настоящее время на 1000 человек населения полуострова зафиксировано 3,5 развода. При этом количество людей, вступивших в брак, снизилось: в 2017 году было зарегистрировано 14,4 тыс. браков, а в 2018 году — всего 11,6 тыс. Таким образом, согласно данным, в 2018 году распалось 58% заключенных браков. Вот и получается, что каждый второй брак, заключенный на полуострове, заведомо обречен. В чем же основные причины разводов, как сохранить прочные взаимоотношения и что необходимо знать супружеским парам, прежде чем начать создавать новую ячейку общества? На эти вопросы мы попросили ответить Дениса Скалдина, практикующего психолога ООО «Социальные Технологии Севастополя»: «Процесс становления современной молодой семьи связан с многочисленными препятствиями, которые служат причиной появления конфликтов, разрушающих благоприятный психологический климат семьи, отрицательно сказываются на здоровье и часто предопределяют ее развод».

По данным специалиста, причиной конфликтов зачастую становится недопонимание между супругами, возникающее в результате их разного воспитания и восприятия жизни.

Денис Скалдин:

«К примеру, всё больше женщин в современном социуме становятся экономически самостоятельными, и, как следствие, брак перестает быть для них средством материального обеспечения. Современная женщина перестает зависеть от мужа в материальном плане. Это привело к продолжающемуся переходу от авторитарного типа семьи, в которой мужчина-добытчик играл главную роль, к демократическому, в котором взаимоотношения супругов строятся на равноправных началах».

Одновременно в брачно-семейных отношениях происходит столкновение старых и новых представлений о семейных нормах, происходит феминизация брака в целом (женщина активно участвует и принимает решения в семейном воспитании, всей организации семейного быта и распределении бюджета семьи). Различия в представлении о семейных нормах и приводят к конфликтам.

Денис Скалдин:

«Несколько лет назад мы проводили исследования среди супружеских пар в Севастополе о причинах возникновения конфликтов в их семьях и по их итогам создали тренинговую программу. Ее целью стало ознакомить супругов с понятиями „конфликт“, „конфликтоген“, видами конфликтов, причинами, положительными и отрицательными сторонами конфликта, проявлениями конфликтогенного поведения, способами решения конфликта, формировать умение бесконфликтно вести себя, учитывая интересы и нужды других, развивать аналитические способности, рефлексию, воспитывать вежливость».

Психолог пояснил, что в основе семейного неблагополучия всегда лежат как видимые, так и внешне незаметные конфликты межличностного, социально-бытового, психофизического и физиологического характера. Личностные особенности супругов играют большую роль в семейных конфликтах. При этом основными причинами возникновения конфликтов являются:

— разные интересы, взгляды на жизнь (41,9%);

— проблемы с проведением свободного времени (29,0%);

— сварливость, черствость, грубость одного из супругов (22,6%);

— недостаток денег (22,6%);

— бытовая неустроенность (19,4%);

— плохие жилищные условия (24%);

— неэкономные траты одного из супругов (25%);

— разное понимание относительно распределения домашних дел на «мужские» и «женские» (26%);

— безответственное, несерьезное отношение к выполнению супружеских обязанностей (18%);

— измена или ревность (20%);

— вмешательство родителей в их отношения (25%);

— эгоизм (14%);

— чрезмерная усталость или недомогание, болезни (18%);

— разные взгляды на события, которые происходят в обществе (16%);

— нелюбовь к ребенку (10,1%).

Денис Скалдин:

«Таким образом, можно сделать вывод, что причины возникновения конфликтов в молодых семьях имеют разный характер — материальный, бытовой, психологический, причем именно личностные причины занимают главное место в иерархии причин».

Наибольшее значение для современных брачных пар имеют такие ценности, как традиции, достижения, конформность и гедонизм. Менее значимы: доброта, самостоятельность, универсализм и власть. Наименьшее значение в структуре ценностной ориентации брачных пар имеют ценности стимуляции и безопасности. А в семьях с несогласованными семейными ценностями в большей мере проявляется склонность к конфликтным взаимодействиям. В возникновении же и развитии супружеских конфликтов большую роль играют личностные особенности супругов и распределение внутрисемейных ролей. У конфликтных супружеских пар, в отличие от бесконфликтных, имеются расхождения во взглядах и в понимании общечеловеческих и внутрисемейных проблем. Кроме того, негативные особенности личности, такие как низкий самоконтроль, эмоциональная неустойчивость, тревожность и др., ведут к конфликтному взаимодействию брачных партнёров, а высокая нормативность поведения, эмоциональная устойчивость, чувственность и др. способствуют избеганию или сглаживанию проблемных ситуаций.

Синдром жены моряка?

Что же касается супружеских измен, которые, согласно данным психолога, занимают 20% из всех возможных причин конфликта, то, по мнению специалиста, они являются скорее следствием, чем причиной.

Денис Скалдин:

«Измена — это, как правило, следствие. Во многих супружеских парах есть следующая проблема: супруг считает, что жена должна сделать его счастливым, а жена ждет того же от мужа, но в итоге этого не происходит. Люди привыкли быть потребителями, не привносить в отношения что-то, а только брать. Когда же отношения не развиваются, то появляются и проблемы сексуального характера. Если люди вместе ездят на отдых, занимаются ребенком, хозяйством, то у них и сохранится сексуальное влечение друг к другу, а если нет, то, увы, человек будет искать новых, более счастливых отношений. При этом он будет искать лишь лучшего отношения к себе».

Что же касается сексуальной распущенности, то психолог относит это скорее к патологии, чем к правилу.

Денис Скалдин:

«В описанном случае с таксистом могу предположить, что это уже заболевание — нимфомания, патологическое нарушение психики человека. Зачастую это касается и жен моряков, которые не могут дождаться супругов из рейса, не могут с собой совладать и пользуются каждым удобным случаем. Конечно, каждый человек индивидуален и судить сразу обо всех сложно, возможно, что у данных женщин брак давно трещит по швам и идет к распаду и они поэтому совершают подобные действия. При этом они не думают о моральной составляющей собственных действий, а просто идут к своей цели, ища свое место под солнцем. Но новый брак вряд ли будет у них успешным, так как сам по себе поиск в отношениях уже аморален, а на аморальности вряд ли удастся построить крепкую семью».