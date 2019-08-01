Вино без вины

Проверку временем крымские эликсиры выдержали, осталось выдержать проверку качества

Надеяться на перспективы винодельческой отрасли полуострова позволяет не только славное прошлое, но и оптимистичный взгляд в будущее...

Надежда на лучшее

В Крыму проходит аудит винодельческих хозяйств, которые производят вино из собственного винограда. 6 августа в рамках совместного проекта Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза РФ в республику прибыла группа специалистов, которая изучает качество местных вин. Эксперты должны оценить продукцию 15 из 23 крымских винзаводов во всех частях полуострова.

Крым является вторым винодельческим регионом, где проходит подобное исследование, ранее они посетили Краснодарский край. После Крыма экспертная группа Роскачества отправится в Ростовскую область и Дагестан. В результате должен быть создан бренд-лист Роскачества — «Винный гид России» 2019 года, в который попадут лучшие вина страны.

И вспомнилось произнесенное когда-то легендарным Л.С. Голицыным: «Вино может быть разным. Оно не может быть плохим».

Генетическая память

Разговоров о крымском виноделии без преданий старины глубокой обычно как-то не получается. Считается, что ещё в античном Херсонесе, возникшем в VI веке до н.э., горожане самозабвенно занимались виноградарством и виноделием, причем столь успешно, что излишками вполне могли поделиться. Тем паче, что сами пили мало, а делиться можно было не на общественных началах, а за деньги. Потому вели они торговлю вином с соседями, таврами и скифами. Вино соседям искренне нравилось, что позволяло грекам издеваться над ними. Пить вино неразбавленным называлось у них «пить по-скифски». Фраза почти идентичная нашему «пить, как свинья», то есть не зная границ приличия, как варвар. Но, видимо, пьяный варвар лучше трезвого, раз, осваивая Крым, греки, а потом и генуэзцы поддерживали виноделие в Крыму на высоком уровне. А один из крупнейших городов полуострова Судак (Сугдея), ведя интенсивную торговлю, поставлял «сурожские» вина даже в славянские земли.

После присоединения Крыма к России Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин не менее пристально, чем греки с генуэзцами, следил за тем, чтобы в Крыму «умножаем был виноград». В 1798 году с этой целью сюда была снаряжена экспедиция Государственного хозяйства, рекомендовавшая учредить училища виноградарей и виноделов. Первое из них открылось в 1804 году в Судаке при участии академика Петра Симона Палласа.

Название «Массандра» («Марсанда») значится в повелительном листе хана Крым-Гирея за 1782 год применительно к покинутой греческой деревне. Центром виноградарства и виноделия она становится во владение М.С.Воронцова. На Парижской Всемирной выставке 1866 года среди выставленных русских вин крымские были признаны выдержанными наиболее усовершенствованным способом. И на Всемирной выставке 1873 года в Вене первыми среди русских опять оказались крымские вина.

В 1889 году Массандра вместе с имениями «Ливадия» и «Ай-Даниль» была приобретена за 1.800.000 рублей Удельным ведомством Министерства двора, то есть вошла в число недвижимых имуществ, служивших источником содержания членов Российского императорского дома. Крымские вина закрепились на мировом рынке в бытность на должности главного винодела удельных имений Крыма и Кавказа князя Льва Сергеевича Голицына, имевшего официальный международный титул «Король экспертов».

Перегибы на верхах

Правда, стоит признать, что судьба крымского виноделия не была столь уж гладкой. Речь, конечно же, идёт о пресловутой антиалкогольной кампании периода 1985-1987 годов, имевшей место в самом начале перестройки. Она началась спустя два месяца после прихода к власти Михаила Сергеевича Горбачёва и потому получила название «горбачёвской». Инициаторами кампании были члены Политбюро ЦК КПСС Михаил Сергеевич Соломенцев и Егор Кузьмич Лигачёв, которые вслед за Юрием Владимировичем Андроповым полагали, что одной из причин стагнации советской экономики является общий упадок морально-нравственных ценностей «строителей коммунизма» и халатное отношение к труду, в которых был повинен массовый алкоголизм.

7 мая 1985 года были приняты Постановление ЦК КПСС («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма») и Постановление Совмина СССР № 410 («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения»), которыми предписывалось всем партийным, административным и правоохранительным органам решительно и повсеместно усилить борьбу с пьянством и алкоголизмом, причём предусматривалось значительное сокращение производства алкогольных напитков, числа мест их продажи и времени продажи.

16 мая 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения», который подкреплял эту борьбу административными и уголовными наказаниями. Соответствующие указы были приняты одновременно во всех союзных республиках.

Понятно, что намерения руководство Союза имело самые благие. Но таковыми, как известно, мостится дорога в ад. В Крыму настоящим адом стала беспрецедентная выкорчёвка виноградников. Правда, от этой беды самые умные руководители винодельческих предприятий нашли панацею — наладили производство виноградного сока. Однако весьма ощутимый вред последующему развитию винодельческой отрасли был нанесён разрывом сложившихся производственных связей, массовым закрытием стеклотарных заводов и предприятий винодельческого оборудования, разрушением веками складывавшейся системы подготовки кадров.

Проблемы со стеклотарой, кстати, периодически всплывают и в «мирное» для виноделов время. Так, в апреле нынешнего года, прямо накануне туристического сезона, винодельческие предприятия РК оказались в весьма сложной ситуации. Предприятие «Кавминстекло», являющееся одним из двух основных поставщиков стеклотары для виноделен полуострова, намерено прекратить поставку своей продукции в регион с 1 мая из-за санкций. Как утверждают некоторые производители, такая ситуация вполне могла привести к остановке работы крымских винзаводов на длительное время. Тогда заговорили о необходимости строительства завода по производству стеклотары на территории полуострова. Ещё бы придумали цивилизованный способ, как любителям вина от использованных винных и прочих бутылок избавляться, было бы вообще прекрасно. Ведь их вполне можно использовать вторично. И когда-то так и поступали. Многие граждане по сей день с ностальгией вспоминают, как приезжающие на отдых в Крым бедные родственники, освобождали их сараи от накопившихся за год бутылочных залежей и на эти деньги кайфовали всей семьёй пару недель у моря. Да, были времена, когда за сданную бутылку можно было вернуть половину, а то и больше от суммы, потраченной на напиток...