Художник из крымской сказки

В августе культурная общественность отмечает некруглый юбилей мастера исторической живописи Аполлинария Васнецова

Симферопольский художественный музей отдал дань памяти мастеру выставкой автолитографий из фондов Новгородского музея-заповедника. Этот посмертный визит художника в Крым весьма примечательный, но отнюдь не первый. Аполлинарий Михайлович бывал на полуострове и при жизни.

Всеобщий дядюшка

Аполлинарий Васнецов впервые побывал в Крыму весной 1886 года. Поселился он у троюродного дяди своего земляка и коллеги-художника Николая Хохрякова. Звали этого гостеприимного крымского дядюшку Александр Рязанцев.

Сегодня об Александре Александровиче Рязанцеве знают немногие. К сожалению. Ведь человек он был весьма примечательный. За несколько лет до описываемых событий, в самом начале 80-х, этот потомственный почётный гражданин города Вятка (ныне Киров) продал свою долю в совладении Косинской бумажной фабрики и приобрел в окрестностях Ялты, неподалёку от Никитского ботанического сада небольшое имение Темис-Су в Магараче (в переводе с крымско-татарского — «чистая вода»). Приобрёл, так сказать, для курортно-рекреационных нужд, но потом неожиданно для себя втянулся, стал исповедовать местный образ жизни, в частности увлёкся виноградарством, и остался здесь на ПМЖ.

Но свою изначальную курортно-рекреационную функцию имение всё же выполняло. В течение четверти века сюда приезжали те, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю русской живописи. Это братья Васнецовы, Михаил Нестеров, Григорий Ярцев.

Стоит упомянуть и то, что Аполлинарий Васнецов являлся для Рязанцева не просто гостем и даже не просто приятелем племянника. На даче «Нарданка» он был больше чем «свой». С 1878 года старший брат Аполлинария Виктор Васнецов состоял в браке с двоюродной сестрой Рязанцева Александрой Владимировной. Родство, конечно, так себе, весьма опосредованное. Гораздо важнее для истории оказалось подлинное родство душ художников, веривших в сказку Васнецовых и постигнувшего волшебство Крыма Рязанцева.

У Магарача дуб зелёный...

«В честь меня он даже назвал дуб на мысу в его имении, под которым мы часто беседовали и отдыхали после обеда», — вспоминал в своих записках Аполлинарий Васнецов. И признавался: «Благодаря А.А.Рязанцеву я имел возможность узнать „настоящий Крым“ не по курортам с пляжем и купающимися на нем в трусиках и без оных, но неподдельную природу горного Крыма. Поднимался на этюды высоко в горы, за скалу Поликистр с тяжелым рабочим инструментом: ящиком, скамейкой, зонтиком на плечах — и это мне ничего не стоило благодаря молодости, ногам. А главное — красоте крымской природы».

Художник много работал на пленэре, писал этюды, а потом, уже по возвращении в Москву, создавал законченные произведения.

Волшебные моменты пребывания на крымской земле, остановленные мастерской рукой художника Аполлинария Васнецова, — это целых 70 произведений с изображением природы и достопримечательностей полуострова. Двенадцать пейзажей в настоящее время находятся в собрании Мемориального музея-квартиры А. М. Васнецова, входящего во Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея».

Столь большое крымское наследие — итог подлинного вдохновения, рождённого неподдельным восторгом. В том Аполлинарий исповедуется брату в письме, написанном в Гурзуфе: «Хотел я отдыхать в Крыму, а работаю без перерыва, делаю по три этюда в день. Да разве мог я утерпеть!.. Бирюзово-синее море, кипарисы, лавры, цветущие магнолии — был мир новых форм, неожиданных и прекрасных».

Неожиданно для самого себя Аполлинарий Васнецов нашёл неподдельное очарование в старых крымских кладбищах. Он ощущал дух древних мифов и легенд и на своих холстах трактовал эту старую сказку на новый лад. Однажды Аполлинарий Михайлович даже заночевал среди могил. Случилось это на старом погосте Кучук-Ламбата. В итоге родилась картина «Элегия», на которой изображен склеп из белого камня с погруженным в печаль ангелом, сумерки спускаются на полуразрушенные, увитые плющом надгробья, кипарисы, раскачиваемые ветром, словно шепчут последнее прости душам, упокоенным здесь, и лишь одна душа ещё не обрела покоя, на каменной скамейке застыл человек, кажущийся неуместно гармоничным среди этого неподдельного умиротворения...

Картину эту, потом, когда её выставили на всеобщее обозрение, высоко оценил и искренне хвалил Лев Николаевич Толстой.

С Ифигенией по жизни

Однако, пожалуй, самая интересная судьба у другой картины Аполлинария Васнецова. То, что она тесно связана с Крымом следует из её говорящего названия — «Ифигения в Тавриде». Это одна из ранних композиций Васнецова на мифологическую тему.

Из древнегреческой мифологии и крымских легенд известно следующее. Собираясь в поход на Трою, греки долгое время не могли отплыть от берега — мешал сильный встречный ветер. Жрецы сообщили им, что на них разгневалась богиня охоты Артемида за то, что они убили ее священную лань. За это она потребовала принести ей человеческую жертву. На заклание была обречена дочь микенского царя Агамемнона Ифигения. В последний момент, когда над девушкой занесли нож, богиня сжалилась над несчастной и на жертвенном камне вместо нее оказалась ... лань. Ифигению же богиня перенесла в страну тавров, которые поклонялись богине Артемиде, именуя ее Девой. Артемида сделала девушку жрицей в таврском храме... Потом, спустя много лет, Ифигении всё же удастся покинуть берега Тавриды. Но на картине Васнецова она навечно застыла на высоком крымском берегу с поднятыми руками. Она ждёт, она призывает свою судьбу.

Интересно, что художник никак не мог удовлетвориться результатом своих стараний, он переписывал свою «Ифигению в Тавриде» много раз — в 1889, 1890 и 1924 годах. А в общей сложности работал над этим полотном на протяжении 35 лет! Интересно и то, что тот год, когда Аполлинарий Васнецов последний раз обратился к своей «Ифигении...», стал датой его последнего посещения Крыма. Из-за пошатнувшегося здоровья далёкие поездки на юг и волшебные перемещения в сказку стали ему недоступны...