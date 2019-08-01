Вопрос престижа

Чем выше у мужчины доход, тем критичнее он относится к женским прелестям

Это подтвердили ученые Пекинского университета, заодно выяснив, что у представительниц слабого пола всё совсем иначе.

Атрибут красивой жизни

Видимо, именно так думает большинство мужчин о женщинах, чьи параметры соответствуют сегодняшним представлениям о совершенстве. Иначе как объяснить результаты исследований китайских учёных, выяснивших, что бедные холостяки не замечают недостатков во внешности женщин, но стоит им только почувствовать себя богатыми, как начинаются чудеса...

Для получения этих данных было проведено исследование, участниками которого стали 182 добровольца (мужчины и женщины). Все они проходили 2 вида тестирования. В тестах были описаны разные ситуации, касающиеся уровня дохода: затруднительное финансовое положение и улучшение благосостояния. Участники должны были по 9-балльной шкале оценить, насколько они довольны отношениями с противоположным полом в смоделированный финансовый период.

В итоге было выявлено, что мужчины в период финансового благополучия отмечали спад внимания и интереса к своим вторым половинкам. Чем выше был смоделированный уровень дохода, тем выше были требования к женщинам. У женщин, что характерно, требования к внешности мужчин оставались неизменными. При этом большинство участниц отметило приоритет финансового достатка перед внешними данными мужчины. Сразу, откровенно и без каких-либо оглядок на толщину собственного кошелька.

«Покупатели бренда»

Российские психологи, правда, заявляют, что ничего страшного в подобном положении вещей нет. Богатый мужчина действительно расценивает женщину, как бренд. А раз так, то женщина, которая жаждет примерить на себя судьбу Золушки, обязана научиться создавать бренд собственной персоны. Или обратиться к специалисту. Да, да, именно так, на рынке услуг сегодня можно найти тех, кто занимается брендированием людей. И их клиентами становятся в основном молодые и перспективные девушки.

Не одним миром мазаны

Однако, те же психологи утверждают, что нельзя всех богатых мужчин стричь под одну гребёнку. Зато их можно классифицировать по типам и потребностям. Правда, при создании данной классификации психологов привлекли только зрелые мужчины в возрастной категории 40+.

Итак... Наиболее классический тип состоятельных дядей прославил классический фильм перестроечных времён «Асса» Сергея Александровича Соловьёва. Речь идёт, конечно же, о мужчинах-«папиках». У подобных экземпляров имеется насущная и нереализованная в детях потребность о ком-то заботиться, ему нужна ученица, для которой он станет наставником, учителем в любви и сексе, источником жизненной мудрости. Такие выбирают не идеальных красавиц, но восторженных, наивных и экзальтированных, или же, как вариант, тех, кто разыгрывает таковых. Им подавай девушек помоложе, понеопытней — для повышения его самооценки.

Для второго типа взрослых «принцев» внешность женщины опять-таки не самоцель. Они «мазохисты». По крайней мере, именно так их именуют душеведы. От женщины они ждут инициативы — во всём, но особенно в сексе. Их любовь к жёстким и затейливым занятиям любовью, в которых партнёрши играют ведущую роль, объясняют особенностями возраста и понижением уровня мужского гормона тестостерона. Такой тип мужчин интересуется только женщинами-вамп или, по-нашему, стервами. Узнать «мазохиста» можно по манерам. Если «папик», при внешней снисходительности и добродушном тоне, требователен, то «мазохист», почувствовав нужную женщину, тут же обмякает, становится угодником.

И, наконец, тот тип, что описали нам по результатам своего исследования китайцы. Это пафосный тип мужчин (видимо, в мечтах о богатстве все представители сильного пола мнят себя «пафосными», а никак не «мазохистами»). Таким как раз и нужна красотка с параметрами модели, чтобы гармонично вписывалась в отделанный кожей салон «Майбаха» или «Бентли» или в золочёный интерьер загородного особняка. Хотя, говорят, теперь жениться на моделях не считается признаком хорошего тона. Однако, тем не менее, их «заводят» и демонстрируют друзьям, как некое удачное вложение «лишних» денег.

Почему так? Где же во всех этих раскладах любовь? Психологи объясняют и это. Мол, чем богаче мужчина, тем больше он повидал, тем легче справляется со скачками своих гормонов. Чтобы такой мужчина влюбился, а не просто увлекся, он должен пройти долгую стадию снятия психологических блоков. Даже если девушка ему очень понравится, бизнес уже сделал его человеком очень осторожным и прагматичным.

Жен же, мужья которых богатеют на глазах, предупреждают. Ей тоже нужно ежечасно, ежеминутно работать. Над собой. Если женщина не ухожена, ходит в дешёвых и безвкусных нарядах, на ней безвкусная косметика или бижутерия, то мужчине вряд ли поверят, что он достаточно богат и успешен. Вот и придётся ему поменять то, что «не работает», «сломалось» или «устарело», на нечто новое, соответствующее статусу. Тут и к психологу не ходи...