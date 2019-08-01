Дел как цыплят – сосчитать бы...

С чем встречает осень крымское правительство?

Детективная история о том, кто же всё-таки стоит за организацией работы нелегальных перевозчиков на крымских автостанциях, продолжается. На этой неделе правоохранители провели обыски на территории госпредприятия "Крымавтотранс«. Оперативные действия вывели следствие на версию о том, что вопросом нелегальных перевозок занималась организованная преступная группа.

Мутная отрасль

Расследование идёт при участии Следственного комитета, МВД, ФСБ и прокуратуры. О конкретных участниках ОПГ крымские власти пока не говорят: мол, дождёмся решения суда. Однако, по данным представителей крымского правительства, после визита в «Крымавтотранс» сотрудников ОМОНа, проведения обыска и изъятия документов, многие работники предприятия приняли благоразумное решение о сотрудничестве со следствием. Люди сейчас дают показания: кто участники преступной группы, кто обязывал заводить нелегалов на станции «Крымавтотранса» и кто курировал работу так называемых «сборщиков» и «посадчиков», которые зазывали пассажиров и незаконно собирали с них деньги. В общем, определение виновных, судя по всему, — дело времени. Другой вопрос, приведёт ли вся эта шумиха к реальной легализации рынка транспортных перевозок республики.

Об этом, в числе прочих вопросов, говорили на этой неделе на очередном заседании Совета министров Крыма. По итогам массовых проверок пассажирского транспорта, которые гремят по всему полуострову уже второй месяц начиная с 1 июля, выявлено около двухсот нарушений. Пятая часть из них касается нелегальных перевозок.

Сергей Карпов, министр транспорта РК:

«Выявлено 196 нарушений в сфере пассажирского транспорта, в том числе 42 случая осуществления нелегальной перевозки, то есть занятия незаконной предпринимательской деятельностью. Кроме того, зафиксировано 65 случаев нарушения правил перевозки пассажиров, 50 случаев нарушения ПДД. Благодаря установке камер видеонаблюдения на автостанциях предприятия „Крымавтотранс“, выявляются факты, связанные с посадкой пассажиров в автобусы в неустановленных местах. Более 160 водителей оштрафованы за данные нарушения».

В общем-то, не так уж много перевозчиков, работающих «под чёрным флагом», выведено на чистую воду. Как вы помните, недавно речь шла о том, что более половины рынка перевозок в республике находится «в тени», а двухмесячные проверки дают скромный результат в виде пятой части. То ли ревизоры проявляют вопиющую нерасторопность, то ли изначально проблема была чрезмерно раздута. Первый вариант, признаться, кажется более правдоподобным. Тем более что у сотрудников МВД, которые также проводят масштабные рейды, улов оказался несколько жирнее: за две с половиной недели полиция выявила 221 факт незаконной перевозки пассажиров.

Кстати, в ходе заседания Совмина его участники отметили, что до начала «большой чистки» в сфере автобусных перевозок Министерство транспорта почему-то не принимало никаких мер по решению проблемы нелегалов. Есть мнение, что именно поэтому главы ведомства менялись так часто — никто не хотел влезать в этот мутный рынок.

На свет из тени

Несмотря на то, что проблема «теневых» перевозчиков только начинает решаться, первых успехов крымскому правительству уже всё-таки удалось достичь: нелегалов становится меньше. Более 150 представителей автобусного бизнеса обратились к властям Крыма с заявками о выдаче разрешений на работу.

Сергей Карпов:

«В Министерство транспорта в период с 22 по 29 июля поступило 166 заявок на выдачу временных разрешительных документов на обслуживание маршрутов. Это 166 заявок на те маршруты, которые фактически ездили через автостанции, но не были внесены в соответствующий реестр и считаются незаконной перевозкой. В настоящее время выдано 121 временное разрешение».

Кстати, о легализации пассажирских перевозок. Власти Крыма думают над созданием на территории нового терминала международного аэропорта Симферополь автостанции, с которой в любой регион полуострова можно будет добраться без пересадок. Окончательное решение по этому поводу будет принято 15 сентября. В том числе рассматривается возможность частичного использования под автостанцию территории старого терминала. Правда, тогда республике придётся озаботиться покупкой нескольких шаттлов, которые будут возить людей из основного здания аэропорта к месту отхода автобусов.

На грани провала?

На этой неделе Счётная палата России сообщила о критически низком уровне исполнения расходов по Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя за первые шесть месяцев 2019 года. Даже с учётом того, что работа по реализации ФЦП всё время её существования идёт ни шатко ни валко (причём в обоих регионах), в этом году Крым показывает беспрецедентно слабый результат. Например, в аналогичный период 2018-го исполнение программы по итогам первого полугодия было на уровне 31%. В этом году — всего 21,6%. Хотя если говорить о денежном эквиваленте этих показателей, то, по данным того же вице-премьера крымского правительства Евгения Кабанова, из запланированных 73,5 млрд рублей до сих пор освоено лишь 30 млрд.

Однако в крымском правительстве, несмотря на удручающие показатели, не унывают. Низкое исполнение расходной части по федеральной целевой программе за последние шесть месяцев власти объяснили тем, что основные выплаты намечены на конец года: по факту завершения конкретных работ. Мол, расчёт с подрядчиками теперь происходит без авансов. А вообще, считают в Совмине, динамика освоения средств по ФЦП каждый год только растёт и к концу 2019-го исполнение программы будет выше 90%. Рисков в этой ситуации правительство не видит. Подобным оптимизмом можно разве что восхититься.

Долой вторую смену!

Между тем многие отрасли в Крыму продолжают полагаться именно на исполнение Федеральной целевой программы, а значит, срыв её чреват внушительной волной общественного негодования (оно уже и так растёт в геометрической прогрессии). В частности, республика надеется отказаться наконец от второй смены в школах, доставляющей уйму сложностей, проблем и неудобств всем участникам учебного процесса: учителям, чиновникам и, однозначно, детям. Вернуться наконец к учёбе в одну смену власти надеются благодаря открытию новых школ, построенных на средства ФЦП.

Наталья Гончарова, министр образования, науки и молодёжи РК:

«При подтверждении финансово всех заявленных школ, в том числе двух городских, однозначно, от второй смены мы уходим с помощью ФЦП. Кроме того, в рамках федерального проекта „Современная школа“ предусмотрено строительство учебных учреждений в сельской местности на 250 мест каждое. Одна такая школа уже запроектирована и находится на стадии подготовки к строительно-монтажным работам в Бахчисарайском районе, в селе Маловидное. Цена вопроса отличная, так что мы заказали ещё как минимум семь школ. Подтверждение есть на три из них. Таким образом, на 2021-2022 годы мы останемся в позиции минимум семь школ в рамках национального проекта».

Если говорить о тех объектах, по которым уже есть подтверждение (то есть они точно будут), то, помимо учебного учреждения в Бахчисарайском районе, уже идёт строительство школы на 1100 мест в симферопольском микрорайоне Жигулина Роща. Объект планируется завершить до конца этого года. Кроме того, до конца августа на экспертизу будет отправлена проектно-сметная документация по строительству школы на 704 места в Керчи. Подтверждения по оставшимся четырём объектам из семи пока нет, но и времени на его получение ещё предостаточно.

Напомним, что федеральный проект «Современная школа», который входит в масштабный нацпроект «Образование», предусматривает несколько направлений работы. В российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Например, уже к 2021 году планируется полностью ликвидировать третью смену (а мы тут ещё на вторую жалуемся). К концу 2024-го появятся в общей сложности 230 тысяч новых мест в общеобразовательных учреждениях, откроются первые в стране 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. На сегодняшний день на реализацию этих восхитительных планов предусмотрен бюджет в 295,1 млрд рублей.

Куда уходят деньги?

Серьёзную сумму на свои нужды получит не только сфера образования, но и жилищно-коммунальное хозяйство. Правда, не из федерального, а из крымского бюджета. Власти республики планируют в следующем году потратить миллиард рублей на закупку мусороуборочных машин. По идее, такая мера позволит закрыть потребности муниципалитетов в этом виде техники. Уже внесены соответствующие предложения в параметры бюджета на будущий год. А вот на покупку мусорных контейнеров у республики денег, увы, нет. Поэтому крымские власти направили в Правительство РФ заявку на выделение соответствующей субсидии. Получим или нет, пока не ясно.

Кстати, о бюджете, на заседании Совета министров был одобрен отчёт о его исполнении по итогам первого полугодия.

Ирина Кивико, заместитель председателя Совета министров РК — министр финансов РК:

«Все социальные обязательства бюджета республики по итогам первого полугодия выполнены в полном объёме. Кроме того, собственные доходы региона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились почти на 2,2 миллиарда, или на 12,6%. Доходная часть бюджета за отчётный период, достигнув отметки в 74,9 миллиарда рублей (в том числе 55,2 миллиарда — целевые поступления из федерального бюджета), исполнена более чем на 37,3% от годовых назначений. Расходная часть составила 74,8 миллиарда и исполнена на 36,4%. Профицит бюджета составил 42,3 миллиона рублей. Для сравнения, по итогам первых шести месяцев прошлого года этот показатель был гораздо ниже и составлял 9,6 миллиона».

Что касается исполнения расходной части бюджета, республика традиционно очень много тратит на финансирование социальной сферы. Например, в минувшем полугодии сумма этих расходов составила 34,6 млрд руб. — почти половину общей суммы исполнения. А мы ещё жалуемся, что власти не заботятся о народе! Между тем образование в этом году уже получило 13,7 млрд руб., сфера социальной политики (поддержание льготников, безработных и тому подобные нужды) — 12,2 млрд, здравоохранение — 6,9 млрд, культура и кинематография (есть у нас, оказывается, и такая отрасль, спонсируемая за счёт казны) — более 914 млн, средства массовой информации (важно помнить — только государственные) — более 421 млн, физкультура и спорт — почти 395 млн.

Вторым основным блоком расходов является национальная экономика (развитие всевозможных отраслей) — 35 млрд руб.

Ирина Кивико:

«Из этой суммы на дорожное хозяйство потрачено 24,9 миллиарда рублей, на топливно-энергетический комплекс — 2,8 миллиарда, на водное хозяйство — 1,4 миллиарда, на сельское хозяйство и рыболовство — более 1 миллиарда, на транспорт — почти 880 миллионов. Осуществленные расходы максимально учитывали первоочередные потребности всех отраслей в бюджетном финансировании».