Не пройти, не проехать

В Симферополе есть улицы, куда даже скорая помощь не может добраться без «приключений»

Среди многочисленных проблем, с которыми сталкиваются жители крымской столицы, вопросы неудовлетворительного состояния дорожного покрытия улиц — из разряда вечных. Да, улицы, дороги ремонтируются, но в основном центральные или те, которым просто повезло оказаться в начале списка «на ремонт». Во всяком случае, такое впечатление складывается. Наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ», узнали о ситуации на симферопольской улице Гончарова, а из редакционной почты «КТ» мы решили выбрать сообщения от жителей переулков в районе Старого города.

Ждать до лучших времён?

Жители улицы Гончарова уже более пятидесяти лет ждут ремонта дороги. Сейчас машины такси и кареты скорой помощи эту улицу предпочитают объезжать стороной. Проехать по такому бездорожью они просто не в состоянии, приходится объяснять пути объезда, но на это тратится драгоценное время, которое в критической ситуации может стать решающим для жизни человека. Так, Степан Мушинский живет на этой улице уже больше 50 лет. И от этих проблем за годы бездействия устал.

«Если „скорая“ едет, то мы выходим ее встречать на ул. Лескова, потому что подъехать они не могут», — говорит симферополец Степан Мушинский.

Да если бы только это... Местные жители шутят: «Здесь проще начать заниматься скалолазанием», что, впрочем, люди и так каждый день делают. Кроме того, зимой улица превращается в каток, а осенью становится рекой. Здешнюю дорогу проще всего преодолевать (именно преодолевать!) на джипе, но что делать тем, у кого внедорожников нет и приходится пользоваться своими двумя? «Элементарно, идешь в тапочках, ногу подвернуть очень легко. Потому что по этой „дороге“ пройти просто невозможно. Лет 15-20 назад я здесь же упала и получила сотрясение мозга», — рассказывает Вера Козакова, жительница улицы Гончарова.

Впрочем, автолюбители тоже сильно жалуются на состояние здешней дороги. Ведь сколь бы ни был проходимым транспорт, рано или поздно в одной из здешних ям можно запросто оставить колесо, а ремонт авто, естественно, влетает в копеечку.

Что же говорят по этому поводу в администрации Симферополя? Местные власти, оказывается, все проблемные улицы знают. Но помогают, так сказать, по мере возможности и исходя из целесообразности. В частности, как стало известно журналистам, департамент капстроительства включил улицу Гончарова в программу комплексного развития Симферополя. Но когда именно ждать там людям долгожданного ремонта?

Эльвира Евтухова, начальник Департамента городского хозяйства:

«Там предусмотрено устройство ливневой канализации до 2035 года. В этот список внесены 60 улиц, и нет никакого смысла делать сейчас капитальный ремонт улицы, пока там не будет ливневой канализации».

О многом не просят

С аналогичными жалобами в редакцию «Крымского Телеграфа» обратились и жители Симферополя, которые жаловались на непроходимость нескольких переулков, где никогда не было никакого покрытия. Когда проводили в их районе капитальный ремонт дорог, то почему-то переулки Ломаный и Неровный обошли стороной, хотя местные власти и обещали в скором времени решить проблему. «Скорое время» затянулось, но, как только дело доходило до звонка на горячую линию президента, сразу же появлялись и новые обещания отремонтировать дорогу. Но на деле в лучшую сторону ничего не изменилось. Эти переулки окружают улицы Чехова, Крылова и Краснознамённая. После капремонта уровень асфальта там стал выше и, соответственно, после дождей вся вода стала уходить именно в эти переулки, а оттуда и на частную территорию жителей. После каждого дождя вода во дворах может стоять еще очень долго, а уровень грязи такой, что без сапог не пройти. То есть по факту на время дождей или таяния снегов живущие там старики, инвалиды — те, кто испытывает затруднения с передвижением, — фактически остаются отрезаны от цивилизации. Да и прочим жителям несладко приходится.

Как и на улице Гончарова, там существуют большие проблемы и с приездом скорой помощи. А такси так и вовсе отказывается приезжать, ведь водители боятся за свои автомобили. И, как сообщили «КТ» жители этих двух переулков, они о многом не просят, пусть хотя бы грязь до осени вывезут и щебнем проезжую часть покроют. Надеемся, что городские власти обратят наконец внимание на эту часть Симферополя.