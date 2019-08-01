Дети, звери и долги

В Севастополе депутаты приняли ряд социально значимых законопроектов

На минувшей неделе в Севастополе состоялось предпоследнее пленарное заседание депутатов Законодательного собрания, на котором они подвели итоги своей пятилетней работы в России, а также поддержали сразу несколько социально значимых для города законопроектов.

Долги по украинским займам

Помимо отчета о работе (за пять лет на рассмотрение севастопольского парламента было внесено 692 законопроекта, принято и подписано губернатором — 462, депутатами было проведено около 2 тыс. приемов граждан, на которых к ним обратилось порядка 14 тыс. человек), на прошедшей сессии депутаты приняли ряд социально значимых законопроектов. Первый вопрос, поднятый парламентариями, касался реструктуризации украинских займов. Предлагаемые законопроектом изменения смогут позволить привести севастопольский региональный закон в соответствие с аналогичным крымским, который предоставляет более льготные условия по вопросам списания украинских долгов. Докладчиком выступил председатель постоянной комиссии Заксобрания по бюджету Вячеслав Аксёнов. Предложенными поправками планируется изменить два положения закона: первая касается того, что пени, штрафы и неустойки не должны учитываться при расчете суммы задолженности, а вторая затрагивает упрощение процедуры уведомления кредитора.

Вячеслав Аксёнов:

«В отношении второго положения поступили замечания от юридического управления и врио губернатора. Я проконсультировался с Фондом защиты вкладчиков, где обратили внимание на важность принятия именно первого изменения, второе же положение не является принципиальным. Поэтому мною была подготовлена поправка, исключающая этот пункт из законопроекта. Она была поддержана членами комиссии по бюджету».

В итоге законопроект, корректирующий закон о реструктуризации украинских займов, был поддержан большинством депутатов и принят во втором чтении.

Приюты для животных

Еще один вопрос касался строительства в Севастополе приюта для бездомных животных. Правда остается вопрос, чем данная законодательная инициатива в итоге будет грозить сегодняшним вольным Тузикам и Муркам...

Напомним, что законопроект «О некоторых вопросах в области обращения с животными в городе Севастополе» не так давно уже был принят в двух чтениях, но в итоге был ветирован губернатором Дмитрием Овсянниковым. Претензии со стороны правительства города были рассмотрены и учтены при повторном внесении законопроекта. Согласно проекту, исполнительный орган государственной власти Севастополя, уполномоченный в области обращения с животными, вправе создавать приюты для животных и обеспечивать их функционирование на территории города.

Примечательно, что врио губернатора Михаил Развожаев поддержал этот законопроект и подчеркнул, что в Севастополе функционируют более пяти общественных организаций, которые работают с бездомными животными, собирая пожертвования горожан через Интернет. «Как эти деньги потом расходуются, куда, каким образом, в каких клиниках делаются операции, что там вообще происходит? Это большой вопрос», — добавил он.

Что касается денег на приюты для животных, Развожаев сказал, что бюджет города является дотационным и тут будут необходимы согласования с Минфином РФ. Впрочем, пообещал, что приложит все усилия для их создания.

Михаил Развожаев:

«Во многих городах России — в Москве, Нижнем Новгороде — такие субъектовые законы приняты, построены приюты для животных. В будущем мы должны привлечь все заинтересованные общественные организации к обеспечению функционирования такого приюта в Севастополе. В дальнейшем правительство Севастополя проработает всю нормативную базу для реализации данного закона».

Не согласиться с подобным мнением достаточно сложно, ведь действительно в любой цивилизованной стране и городе просто обязан быть приют для братьев наших меньших, и мы не можем не нести ответственности за тех, кого приручили. Сегодня же в городе бродячих животных специально нанятые организации просто отлавливают, стерилизуют и отпускают обратно на волю. С другой же стороны, чем в итоге обернется для самих животных подобная инициатива? Слова врио губернатора, произнесенные на минувшей сессии, особых сомнений в их дальнейшей судьбе, к сожалению, не оставляют.

Михаил Развожаев:

«Сейчас мы подрядно отлавливаем животных, проводим соответствующую операцию, чипируем, а потом отпускаем — это другая работа. По идее, после того, как все эти мероприятия проведены, животное должно быть передано в приют, где оно должно находиться, пока не приобретет хозяина, либо его, условно говоря, дни не закончатся, но в цивилизованном виде».

Вот и получается, что в очередной раз благими намереньями... Хотя, честно говоря, после проекта о приюте для бездомных людей, о котором ранее писал «КТ» и в который по итогам работы депутатов будут принимать далеко не всех, а только «избранных бездомных», удивляться уже ничему не приходится... В результате данный законопроект был принят депутатами в двух чтениях.

Приют для людей

Также важным моментом для отдельных категорий граждан стало решение депутатов о бесплатном социальном обслуживании граждан в трудной ситуации и инвалидов I группы.

Станислав Борисенко, и.о. директора Департамента труда и социальной защиты населения города:

«У нас в городе есть приют для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, — это беременные женщины, матери с детьми. Сейчас оплата за пребывание в этом центре составляет 3 тысячи рублей в месяц, а государственная помощь для таких граждан 3500 рублей в месяц. Именно поэтому мы вносим изменения в законопроект о бесплатном пребывании в подобных учреждениях граждан с низким доходом. Вторая часть изменений касается инвалидов I группы, которые получают социальную помощь на дому или в полустационарной форме».

Спикер рассказал, что за шесть месяцев в предоставлении крова получили отказ пять граждан, которые не смогли оплатить услуги Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания. Изменения же данного закона позволят инвалидам I группы получать данные социальные услуги бесплатно. В итоге данный законопроект был принят депутатами сразу в двух чтениях.

Дети и импланты

Еще один законопроект, принятый депутатами, касался компенсации расходов для детей-инвалидов по слуху. В соответствии с федеральным законом предусмотрены компенсации людям, которые вынуждены пользоваться кохиарным имплантом. С 2015 года ФОМС бесплатно ставит и импланты, и речевые процессоры, но вот модуляторы и источники питания к ним слабослышащие покупают на свои деньги, на пенсию по инвалидности.

Станислав Борисенко:

«Это дети, которые в последние четыре года перенесли операцию по кохлеарной имплантации. Имплант устанавливается на всю жизнь, но в комплект входит еще и внешнее устройство. Не все его детали финансово обеспечиваются через фонд социального медицинского страхования. На данный момент в Севастополе 27 человек с подобными нуждами. Законопроект направлен на возможность обеспечить компенсацию затрат на эти устройства».

По словам Борисенко, пользование современными системами дает возможность слабослышащим вести полноценную жизнь, не испытывая дискомфорта. Высокая стоимость БМ-системы (около 59 тысяч рублей) не позволяет ее приобрести большинству семей, которые живут в основном на пенсию по инвалидности.