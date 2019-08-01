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Итак, подрядчик приступил к ремонту улицы Александра Невского (Р. Люксембург) в Симферополе, и, хоть об этом уже не раз говорилось, многие читатели «КТ» по-прежнему обеспокоены и интересуются: что всё-таки будет с десятками деревьев, растущих вдоль этой дороги? Слишком уж часто прежде обещания властей, касаемо благоустройства города, расходились с итогом. Как вы помните, изначально планировалось снести около 150 деревьев, чтобы рабочим было сподручнее укладывать асфальт. Однако в результате яростного противостояния общественности и СМИ эти намерения были пересмотрены.

Всё-таки 37

Изначально городские власти, встревоженные размахом «пролетарской ненависти», с которым жители Симферополя выступили на защиту деревьев, заявили, что на двух подлежащих ремонту улицах, где в общей сложности растёт 390 деревьев, будет снесено не больше 20. Но в итоге департамент городского хозяйства администрации Симферополя только для улицы Александра Невского выдал порубочные билеты на 37 деревьев. Что ж, по крайней мере, такое решение было принято совместно с общественностью и дендрологами после инспекционного осмотра деревьев.

Наталья Маленко, глава администрации Симферополя:

«Общественниками был высказан ряд существенных и интересных предложений, которые обязательно пойдут в работу. Например, о том, чтобы в случае повреждения корня дерева при ремонте он в течение первых трёх часов обрабатывался специальным раствором. Это место закрывается сеткой, и дерево получает шанс выжить. В нашем случае такой подход — выход из положения. Мы также приняли решение о том, что каждое дерево будем окапывать при работах вручную, не экскаватором. Это очень важный момент».

Тут же последовало очередное заявление о предстоящей компенсационной высадке. Сейчас речь идёт о 36 новых деревьях. Ещё две недели назад чиновники говорили о том, что вместо каждого уничтоженного растения будет высажено два молодых, но по итогу, как видите, остановились на варианте «баш на баш». Посмотрим, к чему придут по завершении дорожных работ — возможно, количество компенсационных саженцев к тому времени станет ещё меньше. Кстати, согласно проекту, капремонт улицы Александра Невского предполагает укладку тротуарной плитки вместо асфальта в пешеходной зоне. То есть возможностей посадить лишнее деревце становится значительно больше. Воспользуются ли ими городские власти?

Обещания властей за счёт благотворителей

Окончательное решение о количестве и видах планируемых к высадке деревьев, а также местах их размещения будет принято до начала работ по укладке тротуарной плитки.

Наталья Маленко:

«Не обязательно деревья будут высаживаться на месте снесённых: будем стараться распределять их равномерно на протяжении всей улицы. Мы создали рабочую группу из специалистов, которые нам могут посоветовать, какие деревья высаживать, когда это делать и каким способом. Вместе мы будем каждый нюанс оговаривать на протяжении всего времени проведения капитального ремонта улицы. На заседаниях рабочей группы смогут присутствовать все желающие общественники, чтобы держать руку на пульсе. Никто ничего скрывать не собирается. У нас одна цель — сохранить Симферополь комфортным для проживания и максимально зелёным с теми деревьями, которые растут сегодня на его территории».

Глава столичной администрации добавила также, что, по мнению дендрологов, в центре города лучше всё-таки высаживать липы и клёны остролистные. При этом, правда, в проекте капитального ремонта улицы Александра Невского почему-то оказались не заложены средства на покупку саженцев для компенсационной высадки. То есть на снос деревьев деньги предусмотрели, а на замену их новыми — нет. Очевидно, что идея о компенсационной высадке возникла уже как следствие народного возмущения и общественного давления, а не ввиду мудрости и прозорливости муниципальных чиновников. Слава богу, мир не без добрых людей, и, по словам Натальи Маленко, в деле высадки новых деревьев на помощь городским властям готовы прийти некие благотворители.

Вообще, по данным горадминистрации, этой осенью в Симферополе необходимо посадить около тысячи деревьев. Как-никак только вдоль русла Салгира было уничтожено больше 700.

Елена Тамашова, владелица питомника декоративных растений:

«Наш питомник расположен в Бахчисарайском и Белогорском районах. Очень хотим сотрудничать с городом, поддерживать акции по озеленению, которые проходят в Симферополе. У нас все растения сертифицированы, все очень красивые. Также есть специалисты, которые помогут осуществлять уход. У нас также есть крупномеры и есть специальное оборудование для их пересадки».

Между тем администрация Симферополя готовит постановление о запрете на выдачу порубочных талонов и снос зелёных насаждений на территории крымской столицы без предварительного согласования с общественностью. Судя по всему, на ошибках всё-таки учатся.

Из-за чего сыр-бор?

В общем, незадолго до начала ремонта улицы Александра Невского все деревья, растущие вдоль дороги, были тщательно подготовлены. Одни отмечены крестом — их будут сносить. Все остальные рабочие обложили досками вокруг нижней части ствола и обернули строительной сеткой. Насколько надёжной окажется такая защита, судить пока рано. Но если работы вокруг деревьев действительно будут производить вручную, без использования тяжёлой техники, глядишь, растения и уцелеют.

В заключение на всякий случай напомним, почему общественность, некоторые СМИ, и в частности «Крымский ТелеграфЪ», так ратуют за спасение зелёных насаждений в Симферополе. Деревья — это и тень, столь необходимая жителям нашего южного города, и кислород, и защита от пыли. В общем, чем их меньше, тем хуже. Хотя неумелая чиновничья пропаганда настойчиво уверяет граждан, будто вырубка деревьев ничем не страшнее снятия слоя старого асфальта. И ещё, компенсационные высадки — это всё-таки не универсальное решение, а скорее что-то вроде сомнительного компромисса, ведь чтобы из саженца выросло полноценное дерево, должны пройти десятки лет. Не многие из нас доживут.