Неприятные гости

Американская белая бабочка вновь прибыла в Севастополь

В Севастополе снова зафиксировано нашествие гусениц американской белой бабочки. Данный вредитель крайне прожорлив и поедает листья более 250 различных видов растений, в результате чего деревья начинают погибать. В городе-герое наиболее излюбленным ее лакомством является шелковица, клён, грецкий орех, а также миндаль, яблоня, вишня, слива, груша, виноград и ежевика.

Звонить 1563

По данным Департамента сельского хозяйства города Севастополя, на сегодняшний день в городе карантинный вредитель выявлен в 134 очагах, общая площадь установленных карантинных фитосанитарных зон составляет 13 314,3 га.

«В установленных карантинных фитосанитарных зонах департаментом осуществляются контрольные фитосанитарные обследования, осуществляются карантинные фитосанитарные мероприятия, в том числе установка феромонных ловушек для снижения численности популяции вредителя и локализации очагов», — сообщили специалисты департамента севастопольским журналистам.

Напомним, что впервые в Севастополе американская белая бабочка появилась в 1960-х годах. Родиной ее является Северная Америка, откуда она перебралась в Европу, на Украину, в Россию, Среднюю Азию. Как правило, ее перемещение сопряжено как с перелетами самой бабочки (средняя скорость ее самостоятельного распространения составляет 30-40 км в год), так и с перевозкой ее транспортными средствами с тарой, упаковочным материалом и грузами с плодами, ягодами и посадочным материалом из заражённых регионов.

Специалисты сообщают, что уже через пару недель гусеницы американской белой бабочки уйдут на окукливание и, став в результате бабочками, перестанут есть листву.

Сейчас же для борьбы с вредителем частным домовладельцам необходимо обрезать поврежденные ветки и сжигать их. Также для профилактики распространения следует проводить и ряд агротехнических мероприятий: сбор и уничтожение гусениц и яйцекладок, на поврежденных деревьях удаляют мертвую кору, стволы деревьев обмазывают известью. На приусадебных участках следует использовать ловчие пояса из картона или гофрированной бумаги. Кроме того, при обнаружении очага поражения, необходимо сообщить об этом по номеру телефона 1563. Что же касается города в целом, то борьбу с насекомыми и обработку деревьев здесь должны проводить управляющие компании, предприятие «Парки и скверы», а также департамент городского хозяйства.

«Если уже массово — так, как мы сейчас видим на улицах города, то с учетом природоохранного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства производится обработка препаратами, разрешёнными к применению в Российской Федерации», — сказала Анастасия Боева, начальник отдела карантинного фитосанитарного надзора департамента сельского хозяйства Севастополя.

Из Западной Европы

Экологи же полагают, что в этом году в Севастополе американской белой бабочки стало гораздо меньше, чем в прошлые годы. Как сообщила «КТ» севастопольский эколог Маргарита Литвиненко, в Департаменте городского хозяйства ее заверили, что в этом году из городского бюджета были выделены средства на обработку деревьев и борьбу с данным насекомым, правда точные суммы ей назвать так и не смогли.

Маргарита Литвиненко:

«Эта бабочка появляется у нас каждый год. В этом году в Департаменте городского хозяйства мне сообщили, что выделяли средства на борьбу с данным насекомым и управляющие компании должны были обработать деревья от этой белой бабочки. В этом году ее меньше, чем, к примеру, в позапрошлом, когда был ее массовый наплыв. Сейчас идет ее очередная волна, и за лето может смениться несколько волн ее нашествия».

Эколог пояснила, что естественных врагов у данной бабочки в нашем регионе нет и поэтому бороться с ней биологическими средствами практически невозможно. Так что необходимо прибегать к химической обработке деревьев осенью или ранней весной.

Маргарита Литвиненко:

«Данная бабочка пришла к нам со стороны Западной Европы после войны, и там у нее есть какие-то биологические враги, но тут их нет и завезти их к нам невозможно. Поэтому единственным способом борьбы с ней у нас является обработка деревьев. Я сама видела, что в этом году кое-где в городе деревья действительно обрабатывали: в центре, в Стрелецкой бухте, а в Камышах не видела».

Специалист также объяснила, что эта бабочка может распространяться с необработанных деревьев на другие. При этом частный сектор может быть очагом поражения. Бабочки второго поколения откладывают яйца, из которых вылупляются гусеницы, которые окукливаются, куколки зимуют, и на будущий год жизненный цикл американской белой бабочки снова возобновляется.

Маргарита Литвиненко:

«По-хорошему обрабатывать деревья нужно несколько раз в год, поскольку данной бабочки за сезон идет несколько волн, но это дорого и трудоемко. Как правило, деревья обрабатывают лишь раз в год в начале лета, и поэтому она появляется снова и ее жизненный цикл начнется заново».